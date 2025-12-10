園木邦宝、アーティスト名を『Khore』へ改名。1st Mini Album『Profile』リリース＆下北沢ReGワンマン開催
『Khore』メインビジュアル
株式会社アルファルド（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：柿添 康大）は、所属アーティスト・園木邦宝（そのき くにたか）の『Khore（コーレ）』への改名と、1st Mini Album『Profile（プロファイル）』のデジタル及び原盤リリース、そしてそのリリース記念ワンマンライブ『WAVES vol.2』の開催をお知らせいたします。
Khoreは『ソロであり、バンドでもある』『園木自身を指し、園木を取り巻く音像全体も指す』意味を持つ愛称として名付けられました。
『Profile』はバンドサウンドとDTMを高度に融合させた全5曲を収録した、『Khore』名義での1st Mini Album。
また、12月21日（日）に下北沢ReGにて開催されるリリース記念ワンマンライブ『WAVES vol.2』には、それぞれの活動においても多方面で活躍するメンバー、ワタナベシュウヘイ（Eg.）、井上恭杜（Pf.）、奥貫圭一郎（Ba.）、合原晋平（Dr.）が集結。
【リリース情報】
Khore 1st Mini Album『Profile』 2025年12月21日（日）デジタルリリース 配信プラットフォーム：Apple Music, Spotify, Amazon Music 他、主要サイトにて配信
『Profile』ジャケット
＜収録曲＞
- 瞬きの間に
- STRAY FANG
- 徒花
- 澪標
- 歌うということ
【ライブ情報】 Khore（園木邦宝） Bandset ONEMAN SHOW 'WAVES vol.2' 1st mini Album Release Party
WAVES vol.2 WEBフライヤー
日程： 2025年12月21日（日）
会場： 下北沢ReG（東京都世田谷区代沢5-30-10）
時間： OPEN 18:00 / START 18:30
出演： Khore（園木邦宝）
Support Member： Eg. ワタナベシュウヘイ Pf. 井上恭杜 Ba. 奥貫圭一郎 Dr. 合原晋平
チケット： 前売 4,400円 (+1Drink)
TIGET URL：https://tiget.net/events/396180
【Khore（コーレ） プロフィール】
Khore
Vocalist。熊本県菊池市出身。
「torch」、「CASPER CAVE」を経て、2023年より「園木邦宝」として活動。2025年7月、株式会社アルファルド所属。同年12月、アーティスト名を「Khore」へ改名。作詞作曲、編曲、デザイン、映像や衣装のディレクションまでを自身で完結させるスタイルで、現在は都内近郊と地元・九州を跨いで活動中。
■ 関連リンク
Official Web Site：https://khore.jp
X (Twitter)：https://x.com/khore_jp
Instagram：https://www.instagram.com/khore_jp
YouTube：https://www.youtube.com/@alphard_music