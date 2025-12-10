【ABC-MART限定発売】世界的人気アーティスト「BABYMETAL」が結成15周年を記念して「Vans」と初のコラボが実現！

株式会社エービーシー・マート

ABCマートは、アクションスポーツをルーツとするフットウェアブランド「Vans」による、世界的に活躍するメタルダンスユニット「BABYMETAL」の結成15周年を記念した初のコラボレートコレクションを、2025年12月11日（木）より全国のABC-MARTおよび公式オンラインストアにて発売開始いたします。

本コレクションの発売に合わせ、 VansとBABYMETAL両者の共通カラーである“赤”を象徴とした新ビジュアルとムービーも公開します。

●特設ページURL：https://gs.abc-mart.net/feature/29464/

●ムービーURL：https://youtu.be/BNJNoNRxQd4

Vansを代表するクラシックモデル「OLD SKOOL」「SK8-HI」「SLIP-ON」をベースにした本コレクションは、いずれもBABYMETALをイメージする赤と黒を基調にしたアイテムがラインナップします。

シューズは、かかと部分にBABYMETALロゴを施し、フォクシングラインに彼女たちの曲名であり、自己紹介のセリフの一部でもある“BABYMETAL DEATH”のテキストをプリントしています。

また、シューズと連動したデザインのアパレルでは、リバーシブルボンバーベストや、BABYMETALの各種ロゴをプリントした半袖＆長袖Tシャツなど、全身でBABYMETALの世界観を楽しめる充実のラインアップが揃います。

■ビジュアル

■商品概要

商品名：SLIP-ON(V98CF)

カラー：BLACK/WHITE（1色展開）

サイズ：22.5cm～29.0cm(0.5cm刻み) / 30.0cm / 31.0cm

価格 ：9,900円（税込）

アッパーにブルータルロゴを両足に跨る形で大胆にプリント。クリアソール越しにも同様のデザインが浮き上がる。

商品名：OLD SKOOL (V36CF)

カラー：BLACK/RED（1色展開）

サイズ：22.5cm～29.0cm(0.5cm刻み) / 30.0cm / 31.0cm

価格 ：12,100円（税込）

“BABYMETAL”とプリントされた2色のシューレースで、スタイルに合わせてカスタマイズが可能。

商品名：SK8-HI (V38CF)

カラー：BLACK/RED（1色展開）

サイズ：22.5cm～29.0cm(0.5cm刻み) / 30.0cm / 31.0cm

価格 ：13,200円（税込）

サイドパネルに色鮮やかなFOXのグラフィックをあしらい、インパクト大な仕上がりに。

カラー：BLACK

サイズ：S、M 、L 、XL

価格 ：19,800円（税込）

MA-1タイプのリバーシブルベスト。FOXのグラフィックが全面にプリントされたインパクト大なデザイン。

カラー：BLACK

サイズ：S 、M 、L 、XL

価格 ：5,500円（税込）

両袖にブルータルロゴをプリント。

正面右下にはVans x BABYMETALコラボロゴを配置。

カラー：BLACK

サイズ：S 、M 、L 、XL

価格 ：7,150円（税込）

パックプリントにBABYMETALロゴ。右袖にVansを象徴するチェッカーラインをプリント。

【ABC-MARTオンラインストア限定】

商品名：SLIP-ON チャーム

カラー：BLACK/WHITE

価格 ：5,500円（税込）

アッパーにBABYMETALロゴをプリントしたキーチェーン。

■取り扱い店舗情報

ABC-MART GRAND STAGE 一部店舗

ABC-MART 一号店・新宿本店・渋谷神南店

ABC-MART公式オンラインストア https://www.abc-mart.net/shop/

※展開店舗詳細は、ABC-MART GRAND STAGEの特設ページをご覧ください。

URL： https://gs.abc-mart.net/feature/29464/

■BABYMETAL プロフィール

2010年結成。2023年4月よりSU-METAL、MOAMETAL、MOMOMETAL からなる新生BABYMETALとして新章がスタート。2024年4月以降、初の南米ツアーを含めたワールドツアーを敢行。世界22 カ国、国内外通算51公演を行い、スペシャルゲスト出演の公演を除いた総動員数は、約101万人に上る驚異的な記録を打ち立てた。2025年は結成15 周年を迎え、1月から自身初となるレギュラーラジオ番組「BABYMETAL のメタラジ！」の放送が開始となり、メタルな友達＝通称『メタトモ』をゲストに迎えて『メタトモ』の輪を広げる活動が始動。

2025年4月にはアメリカのキャピトル・レコードとグローバルレーベルパートナー契約を締結し、8月に4枚目となるオリジナルアルバム『METAL FORTH』をリリース。そして全米ビルボードアルバム総合チャートで日本人グループ史上初となるTOP10に入るという快挙を達成。

■会社概要

会社名：株式会社エービーシー・マート

代表者：野口実

所在地：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48階

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売

