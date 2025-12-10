【ABC-MART限定発売】世界的人気アーティスト「BABYMETAL」が結成15周年を記念して「Vans」と初のコラボが実現！

写真拡大 (全19枚)

株式会社エービーシー・マート

　ABCマートは、アクションスポーツをルーツとするフットウェアブランド「Vans」による、世界的に活躍するメタルダンスユニット「BABYMETAL」の結成15周年を記念した初のコラボレートコレクションを、2025年12月11日（木）より全国のABC-MARTおよび公式オンラインストアにて発売開始いたします。


　本コレクションの発売に合わせ、 VansとBABYMETAL両者の共通カラーである“赤”を象徴とした新ビジュアルとムービーも公開します。



●特設ページURL：https://gs.abc-mart.net/feature/29464/


●ムービーURL：https://youtu.be/BNJNoNRxQd4





　Vansを代表するクラシックモデル「OLD SKOOL」「SK8-HI」「SLIP-ON」をベースにした本コレクションは、いずれもBABYMETALをイメージする赤と黒を基調にしたアイテムがラインナップします。


　 シューズは、かかと部分にBABYMETALロゴを施し、フォクシングラインに彼女たちの曲名であり、自己紹介のセリフの一部でもある“BABYMETAL DEATH”のテキストをプリントしています。


また、シューズと連動したデザインのアパレルでは、リバーシブルボンバーベストや、BABYMETALの各種ロゴをプリントした半袖＆長袖Tシャツなど、全身でBABYMETALの世界観を楽しめる充実のラインアップが揃います。



■ビジュアル



■商品概要



商品名：SLIP-ON(V98CF)


カラー：BLACK/WHITE（1色展開）


サイズ：22.5cm～29.0cm(0.5cm刻み) / 30.0cm / 31.0cm


価格　：9,900円（税込）





アッパーにブルータルロゴを両足に跨る形で大胆にプリント。クリアソール越しにも同様のデザインが浮き上がる。






商品名：OLD SKOOL (V36CF)


カラー：BLACK/RED（1色展開）


サイズ：22.5cm～29.0cm(0.5cm刻み) / 30.0cm / 31.0cm


価格　：12,100円（税込）





“BABYMETAL”とプリントされた2色のシューレースで、スタイルに合わせてカスタマイズが可能。






商品名：SK8-HI (V38CF)


カラー：BLACK/RED（1色展開）


サイズ：22.5cm～29.0cm(0.5cm刻み) / 30.0cm / 31.0cm


価格　：13,200円（税込）





サイドパネルに色鮮やかなFOXのグラフィックをあしらい、インパクト大な仕上がりに。





カラー：BLACK


サイズ：S、M 、L 、XL


価格　：19,800円（税込）



MA-1タイプのリバーシブルベスト。FOXのグラフィックが全面にプリントされたインパクト大なデザイン。






カラー：BLACK


サイズ：S 、M 、L 、XL


価格　：5,500円（税込）





両袖にブルータルロゴをプリント。


正面右下にはVans x BABYMETALコラボロゴを配置。






カラー：BLACK


サイズ：S 、M 、L 、XL


価格　：7,150円（税込）





パックプリントにBABYMETALロゴ。右袖にVansを象徴するチェッカーラインをプリント。



【ABC-MARTオンラインストア限定】






商品名：SLIP-ON チャーム
カラー：BLACK/WHITE


価格　：5,500円（税込）





アッパーにBABYMETALロゴをプリントしたキーチェーン。



■取り扱い店舗情報

ABC-MART GRAND STAGE 一部店舗


ABC-MART 一号店・新宿本店・渋谷神南店


ABC-MART公式オンラインストア　https://www.abc-mart.net/shop/


※展開店舗詳細は、ABC-MART GRAND STAGEの特設ページをご覧ください。


URL： https://gs.abc-mart.net/feature/29464/



■BABYMETAL プロフィール

　2010年結成。2023年4月よりSU-METAL、MOAMETAL、MOMOMETAL からなる新生BABYMETALとして新章がスタート。2024年4月以降、初の南米ツアーを含めたワールドツアーを敢行。世界22 カ国、国内外通算51公演を行い、スペシャルゲスト出演の公演を除いた総動員数は、約101万人に上る驚異的な記録を打ち立てた。2025年は結成15 周年を迎え、1月から自身初となるレギュラーラジオ番組「BABYMETAL のメタラジ！」の放送が開始となり、メタルな友達＝通称『メタトモ』をゲストに迎えて『メタトモ』の輪を広げる活動が始動。


　2025年4月にはアメリカのキャピトル・レコードとグローバルレーベルパートナー契約を締結し、8月に4枚目となるオリジナルアルバム『METAL FORTH』をリリース。そして全米ビルボードアルバム総合チャートで日本人グループ史上初となるTOP10に入るという快挙を達成。






■会社概要

会社名：株式会社エービーシー・マート


代表者：野口実


所在地：〒106-0041 東京都港区麻布台一丁目3番1号　麻布台ヒルズ森JPタワー48階


設立 ：1985年6月6日


事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売






＜お客様からの問い合わせ先＞


電話：0120-936-610


対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）