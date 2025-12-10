今年のシチューナポは白ナポをセルフ魔改造で重量1kg超！「にんにくとチーズの濃厚ソース シュクメルリ風パスタ」を12月16日（火）に発売

株式会社パンチョ

“改めてナポリタンはうまいと言わせたい”を理念に掲げる「スパゲッティーのパンチョ」は、期間限定メニュー「にんにくとチーズの濃厚ソース シュクメルリ風パスタ」を2025年12月16日（火）より発売します。

白ナポをシチューナポに魔改造、にんにく＆チーズ＆具だくさんのシュクメルリ風

この冬の期間限定シチューナポは、パンチョの裏メニュー的存在で大人気の塩カルボ風にんにくスパ「白ナポ」をシュクメルリ風スパゲッティーに魔改造した、にんにくマシマシの背徳感とハイカロリーを楽しめるパンチョらしい逸品に仕立てました。

たっぷりのにんにくをベースにしたホワイトクリームに、たっぷりの濃厚チーズを溶け込ませてコクをアップ。シチューナポらしく具材は種類も量もたっぷりと、鶏もも肉・ベーコン・しめじ・ブロッコリー・さつまいものほかに、さらににんにく丸揚げもゴロゴロっと追加しました。トッピングの餃子の皮チップスを砕きながら卵黄と絡めれば食感とコクの両方をもっと味わえます。

名物の極太2.2mm麺と濃厚にんにくシュクメルリ風具沢山シチューが絡みあい、パンチョならではの満腹（大サイズの総重量はなんと1kg超！）で満足な冬を堪能していただけるはず。「これも白ナポって言えるの？」とナポリスト（パンチョのファン）から物議を醸すかもしれない渾身のセルフ魔改造、期間限定シチューナポ「にんにくとチーズの濃厚ソース シュクメルリ風パスタ」をお近くのパンチョでぜひお楽しみください。

- 「シュクメルリ」とは：ジョージア国の伝統料理で、鶏肉とたっぷりのにんにくを使ったクリーミーな煮込み料理。- 「白ナポ」とは：パンチョオリジナルの別格メニューで、卵で仕上げた塩カルボナーラ風のにんにくスパゲッティー。まかない料理から生まれた裏メニューがいまやナポリスト（パンチョのファン）から人気の定番メニュー。

期間限定メニューを食べて「パンチョの子ども食堂」を応援してください！

パンチョの子ども食堂活動は本商品や期間限定メニューの売り上げの一部から運営しています。

・パンチョの社会貢献活動 子ども食堂 https://naporitanpancho.com/csr

期間限定メニュー「にんにくとチーズの濃厚ソース シュクメルリ風パスタ」

- 小（麺量300g／総重量 約750g）1,290円- 大（麺量500g／総重量 約1,050g）1,490円

※他サイズの販売はありません ※テイクアウトは容器代として100円プラスになります ※テイクアウトのたまごトッピングは「目玉焼き」になります

【販売店舗】

「スパゲッティーのパンチョ」「キッチンパンチョ」各店

※販売開始日以降の新規開店店舗は販売対象外です

【販売時期】

販売開始：2025年12月16日（火） 販売終了：2026年1月末

※在庫状況・店舗状況により販売終了が早まることがあります

アレルゲン情報：卵・乳・小麦・えび・いか・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉

スパゲッティーのパンチョについて

チーズがたっぷり溶け込んだホワイトソースに具がたっぷりゴロゴロ！パンチョの極太麺にたっぷりのシチューナポを絡めてお楽しみください。テイクアウトでも冬のパンチョをぜひ味わってください！

昔ながらの食材と調理方法にこだわり、懐かしさを提供するナポリタン専門店です。

自慢の極太麺は前日に茹で置きして程よく水分を吸わせておくことで、ソースと絶妙に絡むよう仕上げています。毎日お店で手作りしているソースは、他では決して食べられない味わいが魅力。

ボリューム感のあるスパゲッティー（小盛300g / 並盛400g / 大盛500g / メガ盛600g※）は目玉焼きや厚切りベーコン、焼きチーズといった追加トッピング（有料）で自分好みにカスタマイズすることも可能です。

※一部麺の分量が違う店舗があります。（くわしくはホームページ・各店舗ページのメニューをご確認ください）

- 公式ホームページ https://naporitanpancho.com(https://naporitanpancho.com/)- 公式X https://twitter.com/napopancho(https://twitter.com/napopancho)- パンチョ大王X https://twitter.com/top_of_pancho(https://twitter.com/top_of_pancho)- 公式Instagram https://www.instagram.com/panchonaporitan(https://www.instagram.com/panchonaporitan)- 公式TikTok https://www.tiktok.com/@spaghetti_pancho(https://www.tiktok.com/@spaghetti_pancho)- 公式YouTube https://www.youtube.com/@pancho_8888(https://www.youtube.com/@pancho_8888)▼パンチョのスパゲッティーは仕込みから調理まで、一皿一皿キッチンで手作り▼「改めてナポリタンはうまいと言わせたい」専門店として唯一無二、老若男女に愛されるパンチョのナポリタン▼豊富なトッピングメニューと選べる麺量で、ナポリスト（＝パンチョのファン）を満足させている

株式会社パンチョ（本社：東京都武蔵野市、CEO：野尻 圭介）は、「“楽しい”でつながる世界をつくる」を理念とする飲食企業である株式会社ファイブグループ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：坂本 憲史）の関連企業です。

https://five-group.co.jp