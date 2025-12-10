¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÀéÍÕ¸©Ì±µåÃÄ¤¬»Í³¹Æ»»ÔÄ¹¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿
»Í³¹Æ»»ÔÌò½ê
¼Ì¿¿º¸¤«¤é»Í³¹Æ»»Ô¶µ°éÄ¹ ÉÜÀî ²í»Ê¡¢»Í³¹Æ»»ÔÄ¹ ÎëÌÚ ÍÛ²ð¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÀéÍÕ¸©Ì±µåÃÄ ÂåÉ½¼èÄùÌò ¿ù»³¡¡¿µ¡¢´ÆÆÄ ÀÄÌî¡¡µ£¡¢¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹ ¾®Ìî¡¡¿¿Ï©¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
Æü»þ
¾ì½ê
Ë¬Ìä¼Ô
ÎáÏÂ£·Ç¯£¸·î£²£µÆü¡Ê·î¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ëー¥È¥¤¥ó£Â£Ã¥êー¥°ÂåÉ½¼Ô²ñµÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀéÍÕ¥¹¥«¥¤¥»¥¤¥éー¥º¤¬¥×¥íÌîµåÆÈÎ©¥êー¥°¡¦¥ëー¥È¥¤¥ó£Â£Ã¥êー¥°¡Ê£Â£á£ó£å£â£á£ì£ì £Ã£è£á£ì£ì£å£î£ç£å£Ì£å£á£ç£õ£å¡Ë¤ËËÜ²ÃÌÁ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾µÇ§¤ò¼õ¤±¡¢ÀéÍÕ¥¹¥«¥¤¥»¥¤¥éー¥º¤Î±¿±ÄÊìÂÎ¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÀéÍÕ¸©Ì±µåÃÄ¤¬Êó¹ð¤Î¤¿¤á¡¢»Í³¹Æ»»ÔÄ¹¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ù»³ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ï¡¢¡Ö¥ëー¥È¥¤¥ó£Â£Ã¥êー¥°ËÜ²ÃÌÁ¤ò¿·¤¿¤Ê·Àµ¡¤È¤·¡¢»Í³¹Æ»»Ô¤È¤È¤â¤ËÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤¹µåÃÄ¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÈôÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦Êâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æü»þ
ÎáÏÂ£·Ç¯£±£²·î£³Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡£±£´»þ£³£°Ê¬～
¾ì½ê
»Í³¹Æ»»ÔÌò½ê ËÜ´Û£±¹æÅï£³³¬¡¡ÆÃÊÌ²ñµÄ¼¼
Ë¬Ìä¼Ô
³ô¼°²ñ¼ÒÀéÍÕ¸©Ì±µåÃÄ
ÂåÉ½¼èÄùÌò ¿ù»³¡¡¿µ¡¢¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹ ¾®Ìî¡¡¿¿Ï©¡¢
´ÆÆÄ ÀÄÌî¡¡µ£¡¢µåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ£±Ì¾