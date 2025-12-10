ヴァレオジャパンとASEANの社長に、クリストフ・ヴィラットを任命

株式会社ヴァレオジャパン

ヴァレオは、クリストフ・ヴィラットが2026年1月1日付けで、ヴァレオの日本・ASEANのナショナルプレジデントおよび株式会社ヴァレオジャパンの代表取締役に任命されたことを発表しました。ヴィラットは、グループの連結子会社である市光工業株式会社の代表取締役社長CEOという現在の職務に加え、これらの役職も兼任します。この戦略的な任命は、日本およびASEAN地域におけるヴァレオと市光工業のシナジーをさらに強化することを目的としています。



クリストフ・ヴィラットは、2011年から市光工業の執行役員を務め、2021年に同社の代表取締役社長に任命されました。彼は、日本で豊富な経営経験を積み、日本の自動車産業とその独自のビジネス文化について深い理解を培っています。このような深い知識を持つ人物にリーダーシップを委ねることは、グループに大きな戦略的優位性をもたらし、この地域での継続的な成功を確実なものにするでしょう。



クリストフ・ヴィラットは次のように述べています。「市光工業の社長としての職務を継続しつつ、ヴァレオの日本・ASEANナショナルプレジデントという重責を担うことを、大変光栄に思います。この二つの役割を果たすことで、ヴァレオと市光工業の相乗効果を生み出すことができるでしょう。私たちの新たなタグライン『Driving Change Together（共に変革を推進する）』のスピリットをもって、お客様とすべてのステークホルダーの皆様とのパートナーシップをさらに強化し、モビリティ変革に向けた最新のイノベーションを提供していくことをお約束します。」

ヴァレオについて

テクノロジー企業であり、すべての自動車メーカーとニューモビリティプレイヤーのパートナーであるヴァレオは、モビリティをよりクリーンで、より安全で、よりスマートにするために、たゆまずイノベーションを行っています。 ヴァレオは、電動化の加速、ADASの加速、インテリア・エクスペリエンスの再創出とライティング・エブリウェアにおいて、技術的・工業的なリーダーです。モビリティの変革に不可欠なこれらの4分野は、今後数年間のグループの成長を牽引しています。

数字で見るヴァレオ：2024年のグループ売上は215億ユーロ。2024年 12 月 31日時点で109,600人の従業員を擁し、28カ国で155カ所の工場、46カ所の研究開発センター、18カ所の物流拠点を構えています。ヴァレオはパリ証券取引所に上場しています。

市光工業について

1903 年創業以来、市光工業は 自動車用ランプの純正部品専門メーカーとして、国内外の主要自動車メーカーに自動車部品を納入してきました。2017 年には仏ヴァレオ社の子会社となり、電動化や自動運転に対応した新製品の開発、グローバル市場でのシェア獲得や地理的な相互補完関係などの強化を進めております。自動車業界が大きな変革を迎えるなか、市光工業は自動車用ライティングに特化したシステムサプライヤーとして、安全・安心・快適なドライビング環境を創造します。