日本発ARスポーツ『HADO』、アブダビ開催の世界最大級フィジタル大会 Games of the Future 2025 正式採用

ARスポーツ「HADO」を開発・提供する 株式会社meleap（本社：東京都港区、代表取締役：福田浩士）は、2025年12月にアブダビで開催される世界最大級の未来型スポーツ大会「the Games of the Future（GOTF）」において、HADOが公式競技として採用されたことをお知らせいたします。

the Games of the Future（GOTF）とは

世界最大規模の『未来型スポーツ』国際イベント

the Games of the Future（GOTF）は、リアル（フィジカル）スポーツとデジタルゲームを高度に融合させた、毎年開催される国際大会です。

フィジカルとデジタルを組み合わせた『フィジタルスポーツ』の世界最高峰のプラットフォームとして広く認知されており、世界各地から次世代の選手が集まり、多様な未来型競技で争います。

2025年大会はアラブ首長国連邦のアブダビで開催され、2026年大会はカザフスタン・アスタナで行われます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-_o0eHTi9XE ]

GOTF 2024：フィジタルスポーツの体系化

2024年に開催された初回大会では、フィジカルスポーツとデジタルゲームプを完全に統合した、世界初の体系的な競技形式が導入されました。

主な競技例- フィジタル フットボール：eスポーツでのサッカー対戦の後、実際のフィールドでプレー- フィジタル ファイティング：ゲーム上の格闘対戦の後、実際のリングでのバトル- フィジタル（アイス）ホッケー：デジタルラウンドの後、実際のアイスリンクでの試合- シミュレーション競技、デジタル射撃など多数

大会には世界から2,000名以上の競技者と30万人以上の観客が集まり、世界的な注目を集めました。

GOTF 2025 アブダビ大会

フィジタル・フットボールフィジタルフットボールフィジタル・ファイティング12月18‐23日、すべてがアップグレードされた未来スポーツフェスへ

2025年大会はアブダビで開催され、競技・会場・都市の参加体制が大幅に拡充されます。

- テックスポーツ競技の大幅拡大- “未来スポーツ”を核とした大会構造への進化- アブダビ都市全体によるサポート体制

国際的な未来のスポーツイベントとして、国際的な注目を集めています。

会場：Abu Dhabi National Exhibition Centre（ADNEC）

GOTF 2025 Official Website： https://abudhabi2025.gofuture.games

GOTFが再構築する未来スポーツの世界

GOTFは、最先端テクノロジーを活用し、従来の枠を超えたハイブリッド競技を創り出しています。

大会は以下の3カテゴリーを中心に構成されています。

HADOがGOTF 2025に正式採用

- フィジタルスポーツ：デジタル×フィジカルの究極の融合- eスポーツ：世界最高レベルのデジタル競技- テックスポーツ：ドローンレース、ロボティクスなどのテクノロジー競技フィジタルスポーツ：デジタルとフィジカルが究極の形で融合eスポーツ：最高レベルのデジタル競技テックスポーツ：テクノロジーを活用した競技分野日本発 ARスポーツとして、GOTF の公式ラインナップに採用された初めてのタイトル

HADOは Just Dance や Mobile Legends: Bang Bang（MLBB） など世界的タイトルと並び大会の公式ラインナップに加わります。

HADOにとって大きな飛躍であり、世界的イベントで露出を得る機会となります。

HADO競技情報（GOTF 2025）

- 実施日：2025年12月23日- 参加チーム：6つの国・地域から集まるクラブ代表チーム- 形式：HADO Global Invitation

AR技術を活用したフィジタルスポーツとして、HADOの競技性を世界の未来スポーツファンに向けて披露します。

HADO公式サイトリンク(https://hado-official.com/)

HADO × GOTF がもたらすインパクト

HADOのGOTF参加は、未来スポーツ領域における日本発のフィジタルスポーツの国際的存在感を大きく押し上げる節目となります。

これにより、

- フィジタルスポーツにおける日本の存在感向上- ARスポーツの国際普及の加速- 世界的ブランドとの横並び露出- 若い世代・国際コミュニティの参加拡大- HADOエコシステムのグローバル展開強化

など、未来スポーツ分野における大きな推進力となります。

2025年12月23日、アブダビに世界のクラブチームが集結し、未来スポーツの最前線でHADOが新たな一歩を刻みます。

「HADO（ハドー）」について

「HADO」は、既存のフィジカルスポーツとデジタル技術を融合させた、新しいスポーツの形です。

頭にヘッドセット、腕にセンサーを装着し、エナジーボールやシールドを駆使して戦います。

シンプルなルールながら戦略性が高く、チームで作戦を立てる中で思考力・協働力・判断力が自然に育まれます。

運動が得意・不得意を問わず、誰もが同じフィールドで挑戦できる“次世代のスポーツ”として、世界39カ国で展開されています。

https://hado-official.com/

株式会社meleap について

「誰もが楽しく身体を動かし、心も体も健康になる社会」の実現を目指し、AR（拡張現実）技術を活用したアクティビティ「HADO」を開発・運営しています。テクノロジーの力で「魔法のような体験」を生み出し、子どもから大人まで年齢や運動能力に関係なく夢中になれる新感覚アクティビティを世界39ヵ国以上で展開中です。

私たちは、「身体を動かす楽しさ」「人とつながる喜び」「ワクワクと感動」を誰もが味わえる社会を目指し、今後もエンターテインメントとスポーツの可能性を広げてまいります。

https://meleap.com/meleap/public/index.php/jp

