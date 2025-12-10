地域新聞社 代表取締役 細谷佳津年が個人投資家向けオンラインIRイベント「Growth IR Seminar」に登壇

株式会社地域新聞社

株式会社地域新聞社（本社：千葉県八千代市、代表取締役社長：細谷 佳津年、証券コード：2164、以下「当社」といいます。）の代表取締役社長 細谷佳津年が、上場ベンチャー企業と個人投資家の架け橋となるオンラインIRイベント「Growth IR Seminar」に登壇いたします。

参加費無料のセミナーですので、ぜひご参加ください。

1.開催概要

個人投資家向け 上場ベンチャー特化IR説明会 Growth IR Seminar

日時：2025年12月18日（木）19:00開始 ～ 20:40

形式：オンライン（Zoom） ／参加費無料／事前登録制

・当日～1週間以内は、オンラインでの見逃し視聴も可能

・スマートフォン・PCから視聴可能

登壇者：１.19:10-19:40 ビジネスコーチ株式会社 代表取締役社長 細川 馨

２.19:40-20:10 株式会社地域新聞社 代表取締役社長 細谷 佳津年

３.20:10-20:40 Ｋｕｄａｎ株式会社 代表取締役CEO 項 大雨

事前登録はこちらから：https://growth-ir.com/event.php?id=34(https://growth-ir.com/event.php?id=34)

2. 株式会社地域新聞社のアセット（企業資産）について

当社は、地域密着型の生活情報誌『ちいき新聞』の発行を軸に、情報発信および販売促進の総合支援事業を展開しており、年間約7,000社にサービスを提供しています。千葉県を中心に毎週発行している『ちいき新聞』は、専属の配布員により174万世帯へポスティングされ、創業以来40年以上にわたり配布を継続してきたことで、他に類を見ない9つのアセットを築いてきました。

現在当社では、この独自のアセットを部分的に活用した取り組みに注力しており、その活用方法として、千葉県外から県内へ、また県内から県外へと価値を橋渡しする「シーパワー戦略」、および県内で価値循環を図る「ランドパワー戦略」の2つを展開しております。

アセットと成長戦略「StrategicPlan」の詳細はこちら▼

https://ir.chiikinews.co.jp/wp/wp-content/uploads/2025/10/StrategicPlan9.pdf

会社概要

社名 ： 株式会社地域新聞社（東証グロース 証券コード2164）

所在地 ： 〒276-0020 千葉県八千代市勝田台北1-11-16 VH勝田台ビル5F

代表者 ： 代表取締役社長 細谷 佳津年

創業 ： 1984年8月28日

URL ： https://chiikinews.co.jp

IRサイト：https://ir.chiikinews.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社地域新聞社

担当 ： コーポレートコミュニケーション室 五十嵐 正吾

TEL ： 047-485-1100

Mail ： c.c@chiikinews.co.jp