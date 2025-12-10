【12/12新発売】揚げない×グルテンフリー。千葉県産米粉の“焼きドーナツ”がヘルシー市場を変える

株式会社太陽社

株式会社太陽社（所在地：千葉県匝瑳市飯倉293、代表取締役：片岡正裕）が展開する千葉県で長年愛される菓子店「お菓子のたいよう」は、「小さなお子様から美容・健康意識の高い大人まで、誰もが安心して楽しめる」をコンセプトに、千葉県産米粉100％を使用したグルテンフリーの「揚げない焼きドーナツ」を、12月12日（金）より発売いたします。

「我慢しなくていいんだ」「グルテンフリーって、こんなにおいしいんだ」──そんな驚きとよろこびを感じていただけるよう、素材と製法にこだわり抜いた新しいドーナツです。

■販売店舗

お菓子のたいよう実店舗全店

オンラインショップ（楽天市場店）https://item.rakuten.co.jp/etaiyou/baked-donuts/

「もう普通のドーナツには戻れない」千葉県産米粉100％・油で揚げない“焼き”ドーナツが革命を起こす！

「甘いものは食べたい。でも、できれば罪悪感なく、やさしいおやつがいい。」

そんな声に応える、“やさしいドーナツ”が誕生しました。

今回発売するのは、油で揚げない・小麦を使わない・米粉でつくる焼きドーナツ。

使用するのは、千葉県産の米粉100％。素材そのままのやさしい旨みを生かし、ふんわり、しっとり、もっちりとした、米粉だからこそ味わえる新しい食感に仕上げました。

一般的なドーナツは油で揚げるため、「重い・もたれる・油っぽい」という声も少なくありません。

その悩みをやさしく解消してくれるのが、このベイクド製法です。

- 油で揚げないから、油っこさを感じにくい- 食後にもたれにくく、軽やかな食べ心地- 揚げ油不使用で、カロリーも控えめ- 軽い甘さで、罪悪感なく楽しめる

それでいて、しっとりとコク深い味わいを生み出しているのが、生地に贅沢に使用した発酵バター。

焼き上がった瞬間に広がる“香ばしく上品なバターの香り”が、この焼きドーナツならではの最高の魅力です。ひと口かじると、“焼き”ならではのやさしい香りがふわっと広がり、仕上げにまぶしたシュガーのシンプルな甘さがおいしさをしっかりと主張。揚げないからこその軽やかな後味で、軽いのに満足感たっぷりという驚きの味わいに仕上がっています。

噛むたびに、バターの香ばしさ×シュガーのシンプルな甘み×米粉のやさしい甘さ、三つの味わいが順に重なり合い、口の中でほどけていく。素材ひとつひとつの良さがまっすぐに伝わる、誠実な味わいの焼きドーナツです。

小麦不使用・家族が安心できる“グルテンフリー”のおやつ

小麦アレルギーのお子様や、小麦に敏感な方でも安心して楽しめる、“思いやり”のあるおやつです。

米粉は油を吸いにくく、軽やかな口どけが特徴。さらにグルテンを含まないため、お腹に負担がかかりにくく、消化にもやさしいのも大きな魅力です。近年、健康志向の高まりとともに注目されている“グルテンフリー”トレンドにもぴったりで、小麦に敏感な方だけでなく、家族みんなで同じおやつを囲める喜びも届けます。罪悪感なく軽やかに楽しみたい方の“欲しい・安心したい・軽く食べたい”に応える、オールラウンダーなおやつです。

● 小さなお子様にも安心

揚げずに焼き上げているため油っぽさがなく、胃への負担が少ないのが特徴。米粉は粒子が細かく消化されやすいので、お腹が張りにくく、小さなお子様にもやさしい素材です。余計な添加物や油分を避けたい時にも安心して選べ、ふんわり・しっとりとした食感で、噛む力が弱い年齢でも食べやすいおやつに仕上がっています。

● 美容・健康志向の女性に

油を使わない“焼き製法”だから脂質を抑えられ、ヘルシーに甘いものを楽しみたい時にぴったり。米粉が持つ自然な甘みと腹持ちの良さで、間食しても罪悪感が少ないところも魅力です。さらに、グルテンフリー＆添加物控えめで、体への負担をできるだけ減らしたい女性にフィットする、やさしいおやつに仕上がっています。

● マタニティ・授乳中の女性に

揚げ油を使わないことで胃もたれしにくく、体が敏感になりやすい妊娠期や授乳期にも食べやすい仕上がりです。米粉は小麦よりも消化にやさしいと言われており、つわり期や食べられるものが限られる時期にも選びやすい存在。グルテンフリーなので、小麦でむくみやすい・油ものを控えたいなど、食事制限を意識したいタイミングにも寄り添います。

● ダイエット中でも甘いものを楽しみたい人に

“揚げていない”というだけでカロリーをぐっと抑えられ、甘いものを我慢しすぎないおやつ選びが可能に。米粉は腹持ちが良く、少量でも満足感が得られやすいため、ストレスをためないダイエットに向いています。グルテンフリーで食後も体が軽く感じやすく、無理なく続けられるヘルシースイーツとしてぴったりです。

● 揚げ物を控えたいシニア層に

もっちりとしたやわらかな食感は噛みやすく、硬すぎるスイーツが苦手な方にも安心です。グルテンを避けたい人にも対応でき、日々の体調管理を意識するシニア層にも取り入れやすいおやつになっています。

素材にこだわり、みんなが嬉しい。――そんなお店の想い

【私たちが目指したもの】

「おいしいだけじゃなく、家族みんなが安心して楽しめるスイーツ」をつくること。

お店でドーナツを販売していると、「うちの子には無理だから…」と、好きなものを我慢させてきたお父さん・お母さんの声をよく耳にします。小麦を控えているご家庭、アトピーなどでドーナツを諦めてきた子どもたち――そんな方々が本当にたくさんいることを知りました。

だからこそ、油も小麦も使わず、素材と製法のバランスを何度も見直し、丁寧に丁寧に仕上げました。

シンプルな菓子だからこそ、ごまかしはきかない。その“誠実さ”がそのまま味になる――そんなドーナツです。

もう、ドーナツを諦めなくていい。

そして私たちは、諦めてほしくない。

おいしい時間を、誰ひとり取り残さずに。



すべての人に同じ“うれしい一口”を届けられるお店でありたい――

その想いを込めてつくった、やさしい焼きドーナツです。

美味しさの秘密は「千葉県産米粉100％」と「贅沢な発酵バター」

米粉だからこそ味わえる、ふんわり、しっとり、もっちりとした食感はもちろん、“千葉県産米粉”が持つ粒子のきめ細かさと高い水分保持力が、生地全体をなめらかにまとめ上げます。そこに発酵バターを贅沢に練り込むことで、コクをプラスしながらも重さのない味わいに仕上げました。

■千葉県産米粉

千葉県産米粉は、一般的な米粉に比べて粒子がきめ細かく、粒度のばらつきが少ないのが特長です。

そのため生地全体に水分が均一になじみやすく、焼成時もムラなく火が入り、しっとり感が安定します。さらに、米粉デンプンの糊化が均一に進むことで、焼き上がりの生地は細やかで揃った気泡構造に。ふんわりと軽く、それでいて密度のある、口どけのよい食感を生み出します。

ただ「米粉を使っている」だけではなく、焼きドーナツに適した米粉を選び抜いているからこそ味わえる、なめらかで上品な仕上がり。それが、千葉県産米粉を使う理由です。

■発酵バター

発酵バターとは、生クリームに乳酸菌を加えて発酵させたバターで、乳酸発酵による深いコク、芳醇な香り、ヨーグルトのような爽やかな酸味が特徴です。

私たちが発酵バターを使う理由は、焼き上げた瞬間に立ち上がる香りの美しさと、味わいの奥行きにあります。発酵の工程を経たバターは、マーガリンや一般的なバターとは異なり、焼成時に香ばしく、上品でリッチな香りをふわっと広げます。鼻に抜けるその香りは、揚げない焼きドーナツだからこそ、いっそう際立ちます。また、発酵によって生まれる深いコクが、油を使わない製法でもしっかりと満足感のある味わいを実現。バターの脂肪分と乳の風味が米粉生地にやさしくなじみ、パサつきを抑えた、しっとりとした口当たりに仕上げてくれます。「コクはあるのに重くない」――それが発酵バターならではの魅力です。

割った瞬間に伝わる、ふんわり軽いのに、ぎゅっと詰まったこの断面。

軽さと密度、その両立こそが、この焼きドーナツのおいしさです。

米粉のやさしい甘みを引き立てているのが、発酵バターの存在。

グルテンを含まない米粉生地は、素材の風味を邪魔せず、発酵バターのコクと香りをそのまま受け止めます。さらに、米粉は水分をしっかり抱え込む性質があるため、発酵バターのコクを包み込みながら、口の中ではすっとほどけるような後味に。しっとりしているのに、後に残らない。その軽やかさこそが、この焼きドーナツのおいしさです。揚げ油を使わないからこそ、バターの香りは濁らず、焼きたての香ばしさと上品な甘みだけが、まっすぐに届きます。

米粉のやさしさと、発酵バターの豊かな香り。

このふたつが重なり合うことで、「おいしいのに、罪悪感なし」の焼きドーナツが生まれました。

デコレーション自由！トッピングで無限に広がる楽しさ！

シンプルなプレーンの焼きドーナツだからこそ、そのまま味わうのはもちろん、ご自宅でのアレンジも思いのまま。

- クリスマス向けにお砂糖やチョコでデコ- バレンタインはトッピングで華やかに- 誕生日やパーティの手作りセットにも最適

これからのイベントシーズンには、チョコペンやデコレーションシュガーを使って、親子で一緒に“つくる時間”を楽しむのもおすすめです。さらにグルテンフリーだから、手作りギフトとしても贈る相手を選ばず、安心して届けられます。

“食べるだけじゃない、かわいい時間をつくれるドーナツ”。

ギフトにも、イベントにも、アイデア次第で広がる楽しさを秘めています。

焼きドーナツの作り方と、おいしさへのこだわり

１. 発酵バターをたっぷり使った米粉生地を型に流し込む

生地のベースとなるのは、千葉県産米粉100％に、発酵バターを贅沢に練り込んだ特製生地。

米粉は粒子がきめ細かく、生地が分離しにくいため、バターや砂糖が均一になじみやすいのが特長です。油で揚げない焼きドーナツだからこそ、最初の生地づくりで“しっとり感”と“軽さ”の土台を丁寧につくっています。

２. オーブンでゆっくり焼成（途中で向きを変えて、均一な焼き色に）

オーブンで焼き上げる途中、焼きムラを防ぐために向きを変えるひと手間を加えています。

米粉生地は水分分布が安定しているため、焼成中の膨らみが揃いやすく、表面も美しく焼き上がります。油で揚げるドーナツと違い、焼きドーナツは焼き色や火の入り方がそのまま見た目に表れるお菓子。だからこそ、米粉の“均一さ”を生かし、最後まで丁寧に火を入れます。

３. 焼き上がり｜ふっくら、きれいな仕上がり

焼き上がったドーナツは、ふっくらと高さがあり、表面はなめらか。

小麦生地に比べ、米粉生地は膨らみや焼き色に差が出にくく、断面もきめ細かく整います。この安定した焼き上がりが、軽い口どけとしっとり感を両立させる理由です。

米粉は主張しないからこそ、バターの香りやコクを邪魔せず、むしろ引き立てる“受け皿”のような役割を果たします。素材の良さを重ねて、足し算ではなく引き算でおいしくする。それが、米粉の焼きドーナツの魅力です。

４. 仕上げは、グラニュー糖を“たっぷり”まぶす

焼き立ての熱々のドーナツに、グラニュー糖を惜しみなくコーティング。

焼き上がった直後の生地は、表面にほどよい水分と熱をまとっています。このタイミングでグラニュー糖をまぶすことで、糖が自然に生地に密着し、一部は溶け込み、一部は粒感を残したまま定着します。

その結果、「口に入れた瞬間の“じゃりっ“とした心地よい食感」「溶けすぎないことで生まれる、キレのあるシンプルな甘さ」「油で揚げていない生地でも、満足感のある食べごたえ」このバランスが生まれます。

５. ひとつひとつ、トレイ付きで包装

焼き立てにたっぷりとまぶしたシュガーがこぼれにくいよう、ドーナツはすべて“ひとつずつ“トレイ付きで仕上げています。シュガーが周りに散らばりにくく、フォークで切り分けて食べられるので、手を汚す心配もありません。デスクワークの合間や、外出先でのおやつにもぴったりです。

ちょっとした配慮ですが、「最後まできれいに、おいしく食べてもらうこと」。そんな使う人のことを考えた、ささやかなこだわりです。

千葉から全国へ！本商品はオンライン販売にも対応！

4個入り・8個入りの2サイズをご用意し、どちらも専用の化粧箱に入れてお届けします。

化粧箱はサイズごとにデザインが異なり、いずれも明るく、親しみやすい、ポップなデザイン。ご自宅用はもちろん、贈答用としても安心してお使いいただけます。他とはひと味違う、やさしさとおいしさを兼ね備えた焼きドーナツは、ギフトシーンでも一線を画す存在です。

お菓子のたいようはこれからも、「かわいいだけじゃない、体にやさしいおいしさ」を大切に、千葉から全国へ届け続けます。

もう、普通のドーナツには戻れない。あなたも一度食べたら、きっとハマる。

それが、お菓子のたいようの「米粉の焼きドーナツ」です。

ご注文はこちら :https://item.rakuten.co.jp/etaiyou/baked-donuts/

こっちも見逃せない！X'mas限定デコ焼きドーナツ

プレーンの焼きドーナツもいいけれど、この時期だけのワンランク上の“かわいい”を楽しめる、X’mas限定デコレーション焼きドーナツも絶賛発売中です。

- ミルキーブルーの「Snow」- ミルキーホワイトの「スノーマン」

どちらも表面には、ホワイトチョコレートとココナッツフレークをたっぷり。

一面に広がる“真っ白な雪景色”をイメージした、冬らしい仕上がりです。

ブルーの「Snow」は「Merry Christmas」のチョコプレートに、シルバーピンクのアラザンをトッピング。シャリっと心地よい食感と、ミルキーなホワイトチョコの甘さが楽しめます。

ホワイトの「スノーマン」はかわいらしいお顔に、大きなアーモンドをプラス。アーモンドの香ばしさとカリッとした食感がアクセントになった一品です。

同じホワイトチョコベースでも、それぞれ異なる表情と味わい。

ミルキーでコクのある甘さは、プレーンの米粉焼きドーナツとはまた違った魅力を感じていただけます。もちろん、こちらも米粉のグルテンフリー。罪悪感もノイズもない、澄みきったおいしさ。米粉でつくる、純粋な冬のギフトです。

※こちらは店舗限定、クリスマス当日までの期間限定販売となります。

ぜひお見逃しなく♪

■米粉の焼きドーナツ[表1: https://prtimes.jp/data/corp/145123/table/102_1_7a9a1cd94ad7c22273b666e994a6d501.jpg?v=202512101026 ]■クリスマス焼きドーナツ[表2: https://prtimes.jp/data/corp/145123/table/102_2_6bdcce12f0b8f612625b2d4e30b10acd.jpg?v=202512101026 ]

