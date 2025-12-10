Catlog(R)を“猫バカ”なあの人へ。お好きな色のCatlogに猫様メンバーシップ1年分を添えて贈れるようになりました

株式会社RABO

株式会社RABO（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：伊豫 愉芸子、以下「RABO」）が提供する猫様専用IoTサービスCatlog（キャトログ）は、2025年12月10日より、猫様と暮らす方にCatlogを手軽に贈れる仕組みを新たに導入いたしました。お好きな色のCatlogに、サブスクリプションプラン「猫様メンバーシップ」1年分（ギフト用特別価格）を添えてプレゼントすることができます。

今回の取り組みは、「Catlogを猫を飼っている友人に勧めたい」「”猫バカ”な友人の誕生日に贈り物をしたい」「離れて暮らす家族の猫が心配なのでプレゼントしたい」といった飼い主さんの声を多くいただいたことをきっかけに生まれたアイデアです。ホリデーシーズンやお誕生日などに、ちょっと特別な贈り物をしてみませんか？

・Catlog公式ストア：https://rabo.cat/catlog/gift/

■ 「ギフト」概要

・内容

お好きな色のCatlog（ギフトボックス仕様）に、サブスクリプションプラン「猫様メンバーシップ」1年分（ギフト用特別価格）を添えてプレゼントすることができます。

※梱包イメージ(参考)

・利用方法

- 贈る相手に、「猫様は首輪着用が問題ないか」「ベルトの種類や色、サイズは何が良いか」「2年目以降は月額980円のサブスクリプションプラン『猫様メンバーシップ』が発生するが問題ないか」を確認する- Catlog公式ストア（https://rabo.cat/catlog/gift/）で、ベルトの種類や色、サイズを選んでカートに入れる- 送付先の住所を入力する- 決済する

※ 「猫様メンバーシップ」1年分は、同封される専用コードに記載の手順に従って登録すると利用できます

※ 送付先の住所は、どなたの住所でも入力可能です

すべては、猫様のために。

■「猫の生活をテクノロジーで見守る」Catlog(R) （キャトログ）

大切な愛猫の一生を、すこやかに。Catlogは、ずっと寄り添います。Catlogは、『Catlog』と『Catlog Board』の2つのデバイスで、猫様の日々のデータから行動やコンディションを自動的にAIが解析。難しい健康管理をすることなく、愛猫の調子を直感的に把握。日頃の過ごし方や、体調不良時の通院判断、そして動物病院での診察にも役立ちます。大切な愛猫との日々に、惜しみない愛情を。Catlogは、猫様と飼い主さんの幸せですこやかな日々をサポートいたします。

Catlog公式サイト：https://rabo.cat/catlog

Catlogアプリを体験する：https://rabo.cat/catlog/demo/

商号：株式会社RABO（RABO, Inc.）

代表者：代表取締役社長 伊豫 愉芸子

所在地：〒150-0011 東京都渋谷区東3-9-19

設立：2018年2月22日（猫の日）

URL：https://rabo.cat

X（旧Twitter）：https://twitter.com/Catlog_RABO

Instagram：https://www.instagram.com/catlog_rabo/

TikTok：https://www.tiktok.com/@catlog_rabo

LINE：https://lin.ee/pjWQlUc

