端末紛失時の初動対応をより確実に。「mobiconnect」Ver.31.21.0をリリース

インヴェンティット株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木敦仁、以下インヴェンティット）は、2025年12月7日にMDMソリューション「mobiconnect」の最新バージョン（Ver.31.21.0）をリリースしました。

今回のアップデートでは、端末紛失時の初動対応を強化するため、紛失モード設定が有効化したタイミングで位置情報を自動取得する新機能を実装しています。

また、ログイン画面では情報案内を強化するポップアップも追加し、利用者に必要な情報を適切に届ける仕組みを整えました。

＜端末紛失対応に残る現場の課題＞

GIGAスクール構想（※1）により整備された端末の校内外での活用や、企業においても業務事業用途で使用する機会が増加しており、端末の紛失リスクは以前よりも高まっています。端末を紛失した場合、情報漏えいや不正利用を防ぐためには、迅速で確実な初動対応が欠かせません。

出典：文部科学省「教育情報セキュリティポリシーハンドブック（令和7年3月）」より

文部科学省が示す「教育情報セキュリティポリシーハンドブック」では、紛失・盗難などのインシデント発生時にはMDMを用いた遠隔ロックやデータ消去を行い、迅速に対応して被害拡大を防ぐ必要があるとされています。また、端末やデータの管理は学校における情報セキュリティの基盤として位置づけられており、適切な管理体制の構築が求められています。

児童生徒の持ち帰り利用が広がる今、端末の紛失リスクは学校内にとどまらず、あらゆる場所で懸念されます。紛失時には端末自体の保全や回収も重要であるため、所在を速やかに把握し、適切な対処へつなげる仕組みが求められているのです。

しかし、紛失という緊急事態の中では、手順が複数に分かれていることにより、位置情報取得が失念されてしまうケースや、確認作業に時間がかかるなど、管理者にとって負担となる場面がありました。こうした背景を踏まえてインヴェンティットは、紛失時の対応をより確実でスムーズに行える仕組み作りのため、紛失モード適用時点の位置情報を自動取得する新機能を実装いたしました。

（※1）2019年に開始された、全国の児童・生徒1人に1台のコンピューターと高速ネットワークを整備する文部科学省の取り組み。

＜新機能で解決できる課題＞

紛失モード設定成功時に自動で位置情報取得ジョブを実行

- 今回のVer.31.21.0では、紛失モード設定が成功した直後に、位置情報取得ジョブが自動登録されるようになりました。これにより、紛失モード適用と位置情報取得を別々に実行する必要がなくなり、緊急時でも確実に位置情報が取得できます。取得された位置情報は端末情報画面に連携され、管理者はすぐに所在確認を行えます。

ログイン画面にポップアップを追加

- 利用者への情報提供を強化するため、ログイン時にサポート情報等を案内するポップアップを表示できるようになりました。

インヴェンティットはこれからも、教育機関や企業の現場課題に寄り添い、安全で効率的な端末運用を支援する「mobiconnect」の改善を継続してまいります。

「mobiconnect」は、インヴェンティット株式会社が提供する法人・教育機関向けモバイルデバイス管理サービス（MDM）です。

スマホやタブレット、PCなどの業務・学校で利用するモバイルデバイスを遠隔からアプリ配信や設定変更、紛失時には位置情報取得・ロック・データ消去ができるモバイルデバイス管理サービスです。管理コストを抑え、効率的なデバイス運用を可能にします。

現場重視の機能と使いやすさで、企業や学校・教育委員会など、様々な環境で活用されています。文教市場においてトップクラスのシェアを誇る「mobiconnect for Education」は、教育現場に沿ったデバイスの管理運用で、保護者・教員にとっての「安心」と子供たちの「安全」を、「mobiconnect for Business」では、あらゆる業界・業種の顧客満足とセキュリティを守ります。

国産MDMならではのサポート品質で、デバイス導入・運用のノウハウに長けたスタッフがしっかりとサポートします。



「mobiconnect」紹介ページ：https://www.mobi-connect.net/(https://www.mobi-connect.net/)

