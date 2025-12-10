市販薬・サプリ選定支援サイト「キュアベル」、購入サポート・セルフケア機能追加等の大規模リニューアルを実施

ウィルベース株式会社

ウィルベース株式会社（本社：東京都中央区、代表者：田中 裕樹）は、2024年のサービス提供開始以降累計ユニークユーザー数150万人を突破した市販薬（OTC医薬品）・サプリ選定支援サイト「キュアベル(https://curebell.jp/)」において、ユーザーの利便性を飛躍的に高める「購入サポート機能」および「評価・クチコミ、マイノート機能」を新たに追加いたしました。

■ リニューアルの背景

「キュアベル」はこれまで、膨大な商品データベースの中から、ユーザーの症状や目的に合った最適な商品を提案する「選定支援」に注力し、多くの生活者から支持を得てまいりました。

一方で、ユーザーからは「自分に合う商品はわかったが、どこで買えるかが知りたい」「実際に使った人の声も参考にしたい」といった、選定後の「購入」や「納得感」に関するニーズも多く寄せられていました。

こうした声に応えるべく、商品の選定から購入、そして記録までをシームレスに繋ぐ機能拡充を行いました。これにより、ユーザーは迷うことなく、より納得感を持ってセルフメディケーションを実践できるようになります。

■ 新機能の詳細

1. 購入サポート機能：商品ページに、実店舗およびECサイトへの導線を新たに追加しました。（１）取扱店舗の検索

位置情報を活用し、その商品を扱っている近隣のドラッグストア等の店舗情報を表示、「今すぐ欲しい」というユーザーのニーズに応えます。なお、本機能は、販売が薬剤師が居る店舗に限定される要指導医薬品、第1類医薬品を中心に設定し、対象商品を順次拡大して参ります。

（２）ECサイト連携

主要ECサイトの販売ページへ直接アクセスできるリンクを設置しました。店舗に行く時間がないユーザー、まとめ買いをしたいユーザーの利便性を向上させます。

2. 評価・クチコミ、マイノート機能：ユーザー自身が情報を蓄積・共有できる機能を追加しました。（１）評価・クチコミ機能

他のユーザーの使用感や評価を確認できるようになりました。客観的な商品情報に加え、実際に商品を利用したユーザーの声を参考にし、より納得感を持って商品を選択できます。

※クチコミを投稿、共有、閲覧できるのはサプリメントのみです。

※評価項目は商品により一部異なります。

（２）マイノート機能

気になった商品や、実際に使用して良かった商品を自分だけのメモとして保存・管理できます。「以前使って効いた薬は何だったか」「自分に合ったサプリメントはどれか」といった備忘録としても活用でき、継続的な健康管理（セルフケア）をサポートします。

■今後の展望

今回の大規模リニューアルにより、キュアベルはOTC・サプリメントの「検索ツール」から、強力な購買支援とセルフケアを実現する「ヘルスケア・プラットフォーム」へと進化しました。

今後は、以下の取り組みを通じて生活者にとって必要不可欠なヘルスケア・プラットフォームとしての価値を最大化して参ります。

1. AIチャット機能の追加（2026年1月～）

対話形式で症状や悩みを相談し、自動応答する「AIチャット機能」を提供します（登録会員向け限定の機能）。対話形式で症状や悩みを相談することで、よりパーソナライズされたカウンセリングがいつでも、どこでも可能となります。

2.他ヘルスケアサイト等との連携

外部のヘルスケアサイトや健康管理アプリとの連携等を推進し、PHRデータ等と連動した包括的なセルフケア・セルフメディケーションの実現を目指します。

3. メーカー向けマーケティング支援の充実

ヘルスケア関連メーカー様に対し、キュアベルの購買意欲の高いユーザー層へアプローチできる広告・マーケティング支援メニューを拡充し、商品認知から購買、ファン化までを一気通貫で支援するソリューションを提供します。

※現在のマーケティング支援メニュー：「CureBell-Ad」(https://www.willbase.co.jp/service/curebellAd.html)

これらの拡充を推進することで、生活者とヘルスケア事業者の双方にとって欠かせないプラットフォームとしての地位を確立し、1年後には月間アクティブユーザー数（MAU）100万人を実現します。

■ リニューアル記念キャンペーンについて

今回のリニューアルに合わせ、以下のプレゼントキャンペーンを実施します。

期間： 2026年1月17日まで

対象： 期間中に「キュアベル」に新規会員登録（無料）をされた方

内容： 抽選で200名様にAmazonギフトカード（500円分）をプレゼントいたします。

詳細ページ：https://curebell.jp/articles/common/campaign/

ウィルベースについて

当社は、独自のシステムやAI等の最新のテクノロジーを活用し、ヘルスケアの提供者と生活者のマッチングを図るためのさまざまなシステムや健康管理、セルフケア、セルフメディケーションに関するコンテンツを提供しています。ヘルスケア関連メーカーに対しては、当社システムを用いた販売促進、広告のための各種サービスを提供しています。

＜当社概要＞

会社名：ウィルベース株式会社（英語名：WillBase Inc.）

代表者：代表取締役社長 田中 裕樹

設立：2016年12月

所在地：東京都中央区日本橋久松町9-8 Biz Feel 東日本橋9F

資本金：1億7,589万円（資本準備金含む）

事業内容：ヘルスケア関連メディア事業、マーケティング・販促支援事業

企業URL：https://www.willbase.co.jp/