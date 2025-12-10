“シーシャ × カフェ＆バー” C.STAND仙台国分町店12月12日（金）グランドオープン！国分町に、深夜5時まで楽しめる新シーシャスポット誕生

写真拡大 (全3枚)

株式会社　FS.shake

株式会社FS.shakeが運営するシーシャ カフェ＆バー「C.STAND（シースタンド）仙台国分町店」が


2025年12月12日（金）にグランドオープンいたします。


東京を中心に展開するC.STANDが、東北エリア初進出として“仙台・国分町”に新しい夜の過ごし方を提案します♪



オープン記念：フォローで“パフェ0円”キャンペーン！


公式Instagramをフォローすると、


レギュラーシーシャ1台ご注文ごとに パフェが0円に！


・対象期間：12/12～12/18


・3名ごとに1台のシーシャ注文が必要


・利用時間：2時間まで


・チャージ料別途


※提供数に限りがございます。詳しくは店舗までお問い合わせください。


公式Instagramはこちらから


https://www.instagram.com/c.stand_mania/




空間の特徴：全席喫煙可／カラオケ・ダーツ完備


「C.STAND仙台国分町店」は


全席喫煙可能なシーシャバーとして設計。


・ 全席喫煙可（紙タバコ・加熱式OK）


・ カラオケ・ダーツ完備


・ 1名利用～グループまで対応


・ 深夜帯（翌5時まで）営業で二軒目・三軒目利用にも最適


国分町のにぎわいと相性のいい、


“気軽に立ち寄れて長居できる”カジュアルシーシャスペースです。



※画像は系列店です

C.STAND（シースタンド）仙台国分町店


住所：〒980-0803


宮城県仙台市青葉区国分町2-15-2 グランパレビル104・105


電話：022-724-7732(#)


営業時間：13:00～5:00（全日）


席数：101席


https://c-stand-shisha.com/sendai-kokubuncho/




C.STANDについて


「C.STAND」は、“誰でも気軽に立ち寄れるシーシャ”をテーマにした


都市型シーシャ カフェ＆バー。


本格フレーバー、映えるスイーツ、カフェ利用できる明るい店内など、


従来のシーシャバーとは異なる“入りやすいスタイル”が人気です。


現在、東京・大阪・福岡など全国に拡大中。