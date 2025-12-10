“シーシャ × カフェ＆バー” C.STAND仙台国分町店12月12日（金）グランドオープン！国分町に、深夜5時まで楽しめる新シーシャスポット誕生
株式会社FS.shakeが運営するシーシャ カフェ＆バー「C.STAND（シースタンド）仙台国分町店」が
2025年12月12日（金）にグランドオープンいたします。
東京を中心に展開するC.STANDが、東北エリア初進出として“仙台・国分町”に新しい夜の過ごし方を提案します♪
オープン記念：フォローで“パフェ0円”キャンペーン！
公式Instagramをフォローすると、
レギュラーシーシャ1台ご注文ごとに パフェが0円に！
・対象期間：12/12～12/18
・3名ごとに1台のシーシャ注文が必要
・利用時間：2時間まで
・チャージ料別途
※提供数に限りがございます。詳しくは店舗までお問い合わせください。
公式Instagramはこちらから
https://www.instagram.com/c.stand_mania/
空間の特徴：全席喫煙可／カラオケ・ダーツ完備
「C.STAND仙台国分町店」は
全席喫煙可能なシーシャバーとして設計。
・ 全席喫煙可（紙タバコ・加熱式OK）
・ カラオケ・ダーツ完備
・ 1名利用～グループまで対応
・ 深夜帯（翌5時まで）営業で二軒目・三軒目利用にも最適
国分町のにぎわいと相性のいい、
“気軽に立ち寄れて長居できる”カジュアルシーシャスペースです。
※画像は系列店です
C.STAND（シースタンド）仙台国分町店
住所：〒980-0803
宮城県仙台市青葉区国分町2-15-2 グランパレビル104・105
電話：022-724-7732(#)
営業時間：13:00～5:00（全日）
席数：101席
https://c-stand-shisha.com/sendai-kokubuncho/
C.STANDについて
「C.STAND」は、“誰でも気軽に立ち寄れるシーシャ”をテーマにした
都市型シーシャ カフェ＆バー。
本格フレーバー、映えるスイーツ、カフェ利用できる明るい店内など、
従来のシーシャバーとは異なる“入りやすいスタイル”が人気です。
現在、東京・大阪・福岡など全国に拡大中。