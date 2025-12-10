【Adobe Marketo Engage運用実態調査】ROI最大化の鍵は「ツール」ではなく「足元」にあった

株式会社パワー・インタラクティブ

マーケティングのデジタル化支援を行う株式会社パワー・インタラクティブ（本社：大阪市中央区、代表取締役：岡本 充智）は、Adobe Marketo Engage（以下 Marketo）を導入中のユーザーを対象に「運用とデータ活用に関するアンケート」を実施しました。

多くのユーザーがMarketoを選定し、高度なマーケティングを目指す一方で、その真価を十分に発揮できているユーザーは限定的です。本調査の分析により、成果創出を妨げているのはツールの機能ではなく、企業規模に伴う「構造的なデータ環境（データ負債）」と「組織連携（定義の不一致）」にあることが明らかになりました。 ツールを変えても解決しない、日本企業が向き合うべきDXの本質的課題と、Marketoを「プロフィットセンター（利益を生む仕組み）」へ昇華させるための3つの重要ポイントをご紹介します。

■ 調査結果から見えた「Marketo活用の現在地」と「伸び代」

1. 高度な分析を阻むのは「データのサイロ化」。大企業の8割に改善余地あり

マーケティング活動に必要な主要データがSFA/CRMと連携されているかを調査したところ、従業員2,001名以上の大企業における連携率は18%でした。 これはシステムの複雑化やM&Aによる基幹システムの乱立など、大企業特有の「データ負債」が原因です。逆に言えば、このデータ基盤（コード統一や名寄せ）を整備すれば、現在保有しているMarketoの機能をフル活用し、高度な分析を実現できるポテンシャルが眠っていることを示唆しています。

2. 現場の「守り」を「攻め」に変えるMOps（マーケティングオペレーション）の必要性

現場リーダー層の約6割（58%）がデータ整形などの定型業務（守り）に時間を割いており、本来注力すべき企画・分析業務（攻め）にリソースを回せていません。 多くの企業でMOps（運用業務の標準化・自動化）の体制構築が急務となっており、ここを改善することで、現場の生産性とROIは飛躍的に向上する可能性があります。

3. 「部門間協定（SLA）」が組織の壁を突破する

マーケティングと営業の間で「リード定義（MQL/SQL）」などの共通言語が確立されていない企業は約4割存在します。 共通のゴール（KPI）を持たないまま運用を続けることは、いかに高性能なツールを用いても成果を半減させます。マネジメント層主導でRevOps（レブオプス）を推進し、部門間の合意形成を強化することが、収益最大化への最短ルートです。

■ パワー・インタラクティブの視点：MAツールの「真価」を阻む「本質的課題」への処方箋

本調査結果は、多くの企業において「ツール導入」は完了したものの、「データを活用できる環境作り（ガバナンス）」が追いついていない実態を浮き彫りにしました。 「成果が見えにくい」と感じる場合、その原因はツールではなく、足元のデータや組織の定義にあることが大半です。パワー・インタラクティブは、この構造的課題を解決し、Marketoを本来の強力な武器として活用いただくための3つの重要ポイントをご紹介します。

■ 調査概要

■ レポート全文ダウンロード

- データ負債の解消：高度なMAを支える「インフラ」としてのデータ整備への投資。- MOpsの確立：属人化を排除し、戦略業務へシフトするための運用体制の変革。- RevOpsへの進化：マーケティングと営業をつなぐ「共通言語」と「合意」の形成。- 調査期間：2025年11月6日～11月12日- 調査対象：Adobe Marketo Engage導入企業のマーケティング、営業、DX推進、情報システム部門の責任者および担当者- 有効回答数：82名- 調査方法：オンラインアンケート

本調査の詳細データや、企業規模別のクロス集計結果を含むレポート全文は、以下のURLよりダウンロードいただけます。

https://www.powerweb.co.jp/knowledge/downloadlist/marketo_report_2025_s-mar/

■ 株式会社パワー・インタラクティブについて

株式会社パワー・インタラクティブは、1997年に設立された、「マーケティングをOperational Excellence（OPEX）に高める」というビジョンを掲げるデジタルマーケティングの専門コンサルティング会社です。マーケティングデータ基盤の整備、MOps（マーケティングオペレーション）支援、そしてマーケティング・営業・カスタマーサクセスを統合するRevOps（レベニューオペレーション）の推進を通じて、部門やシステムに分散したデータの集約と活用を支援しています。これにより、データに基づいた迅速な意思決定を可能にし、企業のマーケティング組織が真のプロフィットセンターになることを目指しています。

- 社名：株式会社パワー・インタラクティブ- 代表者：代表取締役 岡本 充智- 所在地：大阪オフィス：大阪市中央区難波5-1-60 なんばスカイオ 27階東京オフィス：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16階- URL：https://www.powerweb.co.jp/

【本件お問い合わせ先】―――――――――――――――――――――

株式会社パワー・インタラクティブ 担当：嘉山

E-Mail：webmaster@powerweb.co.jp

URL：http://www.powerweb.co.jp/