ABBと共立電機製作所、戦略的協業を発表、リングメインユニットの国内供給強化へ

ABB株式会社（本社：東京都品川区、以下「ABB」）と株式会社共立電機製作所（本社：宮崎県宮崎市、以下「共立電機製作所」）は、ライセンス提供により共立電機製作所が同製品の国内製造を行う戦略的チャネルパートナープログラム契約を締結し、ABBの二次配電用高圧スイッチギア SafeRing/SafePlus「リングメインユニット」（以下「RMU」）の国内供給とアフターサポートを加速させます。この協業は、製造業、再生可能エネルギー、データセンタ、商業インフラなどの産業からの高まる需要に対応することを目的としています。RMUは、ループ状系統構成で使用されるコンパクトなモジュール式スイッチギアで、信頼性の高い配電、保護、および遮断において重要な役割を果たします。

日本国内における大規模施設開発が急増する中、本協業は、短納期で高い安全基準と実証済みの信頼性を兼備したRMUを提供し、優れたアフターサービス体制を確立することを目指しています。これにより、主要産業における電力供給の安定化と電力システムの最適化に貢献し、急速に進化するエネルギー情勢で企業の競争力強化を支援します。本チャネルパートナープログラムのもと、ABBは、SafeRing/SafePlus RMUの主回路の製造・組立を担い、共立電機製作所は、エンジニアリング、最終組立、出荷前試験、販売、およびアフターサービスを主導します。同社は、高・低圧電気システムを専門とし、配電盤製造を主軸とした日本を拠点とする主要なエンジニアリングソリューションプロバイダです。この役割分担により、市場参入の迅速化および国内のお客さまへのローカルサポート強化が図られます。

株式会社共立電機製作所の代表取締役社長である米良 充朝氏は次のように述べています。「RMUの国内供給のためにABBと協業できることを嬉しく思います。当社の高いエンジニアリング技術とお客さまのニーズに対する深い理解を生かし、高品質かつ高信頼性のソリューションを迅速に提供できるよう尽力します。本協業により、国内の進化するエネルギーインフラを支援し、お客さまが優れた信頼性の将来に備えたソリューションで先行できるよう支援してまいります」

ABB株式会社エレクトリフィケーション事業本部長である石川雅康は次のように述べています。「当社のRMUは、国内の製造施設、再生可能エネルギー施設、データセンタに納入実績があり、信頼性と納期で高い評価を得ています。配電ソリューションに関する深い専門知識と豊富な経験を有する共立電機製作所との協業により、主要産業からの高まる需要に対応すべく、国内組立能力のさらなる拡充を推進してまいります」

本協業を契機に両社は事業協力を強化する方針で、共立電機製作所の能力拡大や取り扱いスイッチギアポートフォリオの拡大を予定しています。

ABBのSafeRing/SafePlusは、二次配電用に設計された定格電圧12～24kVのモジュラー式ガス絶縁スイッチギアです。回路遮断器、スイッチ類、ヒューズ等を内蔵する10種類のモジュールで構成され、柔軟な設計により、幅広いアプリケーションに対応可能です。そのコンパクトサイズと低メンテナンス性は、設置スペースおよびライフサイクルコストの削減に貢献します。IEC規格に準拠し、ISO9001認証を取得しているため、過酷な環境下でも信頼性の高い性能を提供します。

ABBエレクトリフィケーションは、電源からソケットまでの効率性と信頼性の高い配電を可能にするグローバルテクノロジーリーダーです。世界100カ国に50,000人以上の従業員を擁し、お客さまやパートナーと手を携えて、配電やエネルギー管理における世界最大の課題解決に尽力しています。エネルギー転換が加速し電力需要が増加する中、安全でスマートかつ持続可能な方法で世界を電化しています。「Engineered to Outrun」を実践し、お客さまやパートナーの同様な取り組みへの支援に情熱を注いでいます。

共立電機製作所は、1967年に「(有)共立パネル製作所」として創業しました。主力は配電盤（キュービクル）の製造を主軸に企業活動を行っています。2013年に生産能力の拡大をはかるため緑豊かな宮崎市高岡町の三高テクノ工場に本社を移転。近年は、時代の変化に対応し、新しい分野での事業も展開しています。再生可能エネルギー事業および産業（施工・保守・メンテナンス）部門の展開を皮切りに、コンサルティング事業、高度医療機器の販売、宮崎大学農学部と連携し敷地内に植物工場を設置し、レタスなどの葉物野菜を育て自社生産する事業など多岐にわたり着手しています。今後も競争力の強化を図り、宮崎を拠点に根ざしながら、全国へ発信するものづくりで「今まで以上を創る」をテーマに、100年企業を目指し「地域に愛され地域に貢献する企業」として、さらなる成長を目指していきます。www.kyouritsu-denki.com(http://www.kyouritsu-denki.com/)

