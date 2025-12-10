停電・断水・避難所で「電源・灯り・衛生」を一括確保！大容量ソーラーバッテリー・多機能LEDライト・非常用トイレ“防災三種の神器”を強化発売

Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社

ライブリーライフ株式会社（LivelyLife）は（所在地：東京都） は、地震・台風などの大規模災害時に求められる「電源・灯り・衛生」の確保を目的とした防災ラインアップを強化し、本日、3つのモデルを発表いたします。

主力となるのは、

・63,200mAh超大容量ソーラーモバイルバッテリー（楽天1位モデル）

・工事不要＆リモコン操作のLED緊急ライト

・凝固剤付き非常用簡易トイレセット（50～100回分）

の3製品。いずれも家庭の備蓄だけでなく、企業・自治体の防災備蓄にも適した仕様です。

災害が増える日本で必要な「電源・灯り・衛生」の備え

63,200mAh ソーラーモバイルバッテリー（地震応援クーポン対応）

・スマホ約10～15回以上充電できる大容量63,200mAh

・4台同時急速充電、ワイヤレス充電対応

・Type-Cケーブル内蔵でケーブル忘れゼロ

・停電時に頼れる高輝度LEDライト

・太陽光で自動充電でき、避難所・車中泊でも活躍



人気が高く、「一家に一台の災害電源」として注目されています。

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/la-ma/c100642/

Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lama/c100642.html

多機能 LED緊急ライト（マグネット＆リモコン付）

・裏面マグネットで 壁・金属面に貼るだけ設置

・明るさ・色温度を調整可能

・リモコンで離れた場所から操作できるため、夜間避難も安全

・大容量バッテリーで停電中も長時間点灯

・ランタンとして持ち運びも可能

避難所、階段、車内、非常用トイレなど、暗所での安全確保に貢献します。

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/la-ma/z100698-01/

Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lama/z100698.html

備蓄必須の非常用トイレ 簡易トイレセット（50～100回分）

・吸収凝固剤／汚物袋／抗菌防臭袋のフルセット

・大便・小便どちらにも対応

・50～100回分で長期間避難にも備えられる

・半永久保存（保管状態による）

・断水時・渋滞・車中泊・アウトドアでも使用可能

・コンパクトで車載・家庭備蓄に最適

災害時に最も困る「トイレ問題」への確実な備えとして、多くの家庭で採用が進んでいます。

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/la-ma/o302419/

Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lama/o302419.html

ライブリーライフ株式会社について

ライブリーライフ株式会社（LivelyLife）は、創業当初3名でスタートしたショップが、現在ではスマートウォッチ、イヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連アイテムを取り扱う専門企業へと成長しました。2024年8月現在、私たちは日本、欧米、東南アジアなどのショッピングモールに展開し、1000万人以上のお客様にご利用いただいております。最新テクノロジーを駆使し、高品質な製品を提供することで、日常生活を豊かにすることを目指しています。自社サイトやオンラインモールを通じて、革新と品質の追求を続けています。



【会社概要】

会社名：L&Lライブリーライフ株式会社

代表者：代表取締役社長 志田英知

所在地：東京都立川市錦町３-１-１３立川ASビル ３F

URL：https://livelylife.jp/ (https://livelylife.jp/)



事業内容：・スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなどの電子機器や生活家電、スマートフォン関連アクセサリー、アウトドアやスポーツ関連アイテムなどの商品仕入れ