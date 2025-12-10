【とんかつ食堂 かつ福】木津川市に12月12日(金)グランドオープン！厳選鹿児島県産の茶美豚使用。風味豊かな一皿を。

福助グループ

「とんかつ食堂 かつ福」が2025年12月12日(金)、京都府木津川市にグランドオープンいたします。

素材にこだわり抜いたとんかつをはじめ、海老フライ・唐揚げ・アジフライなどを、自家精米のごはんと共にお腹いっぱいお召し上がりいただけます。

定食をはじめ、丼ぶり、お弁当などさまざまな形でご利用いただける“地域の食堂”です。



【厳選「茶美豚」を使用した、こだわりのとんかつ】

茶美豚とは、鹿児島県産のブランド豚で、上質な赤身とクセのない脂、深い味わいを兼ね備えた豚肉です。

その茶美豚を一枚一枚、独自の調理法で丁寧に揚げることで、艶があり、外はカラッと、中はふんわりとした衣の食感に仕上げています。

ぜひ、じっくりと味わいながらお召し上がりください。



【自慢の自家製米・コシヒカリ】

とんかつには、やはりごはん。

“肉に合う米”をテーマに、自家精米・独自ブレンドを行っています。

複数の産地の中から、その時期に出来の良いものを厳選し、常に一番美味しい「米」を選んでご提供しています。

まずは一口、その味わいをしっかりとお楽しみください。

【お一つから気軽に楽しめる多彩な単品料理】

とんかつのほかにも、丼ぶり、定食、逸品料理など、さまざまなメニューをご用意しております。

単品料理は、定食に追加したり、シェアしたりと、気軽にお楽しみいただけます。

中でも、自家製タルタルソースをたっぷりかけた海老フライは、ぷりっとした食感と、重たくならないさっくりとした衣が特長。

今までにない海老フライと思っていただける一品です。ぜひご賞味ください。

【プレオープン 半額キャンペーン】

12月9日（火）・12月10日（水）限定で、テイクアウトのみのプレオープン営業を行っております。

・かつ福弁当

・とんかつ弁当

各日200食限定・半額にてご提供！

一つ一つ丁寧にお作りしております。ぜひこの機会にお気軽にお立ち寄りください。

【主なメニュー】（税抜）

・厚切りロースとんかつ定食 1,400円

・厚切りとんかつ定食 1,080円

・厚切りロースかつ丼 1,400円

・野菜付きかつとじ定食 1,180円

・あぐー豚プレミアムロース定食 2,880円

・唐揚げ定食 1,080円

・海老フライ定食 1,380円

※ほかにも多数のメニューをご用意しております。



＜店舗概要＞

店名：とんかつ食堂 かつ福

住所：〒619-0218 京都府木津川市城山台10丁目36-1

電話：0774-34-0238

営業時間：11:00～21:00

（お弁当のご注文：10:00～20:00）

※平日 15:00～17:00、土日祝 16:00～17:00 は仕込みのため一時閉店

定休日：2025年は月曜日

※2026年以降は年中無休（12/31・1/1を除く）

【福助グループ】

地元兵庫県で最初の店(屋台)を出店して30年、グループ店舗は関西圏に約40店舗になりました。お客様に笑顔でお食事を楽しんで頂けるように食材こだわり、その良さをいかす技術を磨き続けています。

私たちが提供する食を通じて、お客様の笑顔に貢献したい。

食材を大切にしている、地域の生産者からも愛される企業になりたい。

そして、お客様と地域を愛するスタッフたちとともに成長していきたい。

私たち福助グループは「三方すべてに笑顔を提供する企業」を目指し、日々邁進してまいります。

