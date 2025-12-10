【とんかつ食堂 かつ福】木津川市に12月12日(金)グランドオープン！厳選鹿児島県産の茶美豚使用。風味豊かな一皿を。

　「とんかつ食堂 かつ福」が2025年12月12日(金)、京都府木津川市にグランドオープンいたします。


　素材にこだわり抜いたとんかつをはじめ、海老フライ・唐揚げ・アジフライなどを、自家精米のごはんと共にお腹いっぱいお召し上がりいただけます。
　定食をはじめ、丼ぶり、お弁当などさまざまな形でご利用いただける“地域の食堂”です。



【厳選「茶美豚」を使用した、こだわりのとんかつ】
　茶美豚とは、鹿児島県産のブランド豚で、上質な赤身とクセのない脂、深い味わいを兼ね備えた豚肉です。


　その茶美豚を一枚一枚、独自の調理法で丁寧に揚げることで、艶があり、外はカラッと、中はふんわりとした衣の食感に仕上げています。


　ぜひ、じっくりと味わいながらお召し上がりください。
　




【自慢の自家製米・コシヒカリ】


　とんかつには、やはりごはん。


　“肉に合う米”をテーマに、自家精米・独自ブレンドを行っています。


　複数の産地の中から、その時期に出来の良いものを厳選し、常に一番美味しい「米」を選んでご提供しています。


　まずは一口、その味わいをしっかりとお楽しみください。




【お一つから気軽に楽しめる多彩な単品料理】


　とんかつのほかにも、丼ぶり、定食、逸品料理など、さまざまなメニューをご用意しております。


単品料理は、定食に追加したり、シェアしたりと、気軽にお楽しみいただけます。


　中でも、自家製タルタルソースをたっぷりかけた海老フライは、ぷりっとした食感と、重たくならないさっくりとした衣が特長。


　今までにない海老フライと思っていただける一品です。ぜひご賞味ください。




【プレオープン 半額キャンペーン】


　12月9日（火）・12月10日（水）限定で、テイクアウトのみのプレオープン営業を行っております。


・かつ福弁当


・とんかつ弁当


　各日200食限定・半額にてご提供！


　一つ一つ丁寧にお作りしております。ぜひこの機会にお気軽にお立ち寄りください。




【主なメニュー】（税抜）


・厚切りロースとんかつ定食　1,400円


・厚切りとんかつ定食　1,080円


・厚切りロースかつ丼　1,400円


・野菜付きかつとじ定食　1,180円


・あぐー豚プレミアムロース定食　2,880円


・唐揚げ定食　1,080円


・海老フライ定食　1,380円


　※ほかにも多数のメニューをご用意しております。









＜店舗概要＞


店名：とんかつ食堂 かつ福


住所：〒619-0218 京都府木津川市城山台10丁目36-1


電話：0774-34-0238


営業時間：11:00～21:00


（お弁当のご注文：10:00～20:00）


※平日 15:00～17:00、土日祝 16:00～17:00 は仕込みのため一時閉店


定休日：2025年は月曜日


※2026年以降は年中無休（12/31・1/1を除く）







【福助グループ】


　地元兵庫県で最初の店(屋台)を出店して30年、グループ店舗は関西圏に約40店舗になりました。お客様に笑顔でお食事を楽しんで頂けるように食材こだわり、その良さをいかす技術を磨き続けています。


　私たちが提供する食を通じて、お客様の笑顔に貢献したい。


　食材を大切にしている、地域の生産者からも愛される企業になりたい。
　そして、お客様と地域を愛するスタッフたちとともに成長していきたい。


　私たち福助グループは「三方すべてに笑顔を提供する企業」を目指し、日々邁進してまいります。


https://fukusuke-group.com/