サーバーのログ管理にも対応。もっと手軽にサーバー監査をサポートする「MylogStar Cloud for Server」提供開始

情報セキュリティ製品の開発・販売などを手掛ける株式会社ラネクシー(代表取締役社長：波間 晋也、以下 ラネクシー)は、PC操作ログ管理サービス「MylogStar Cloud(マイログスタークラウド)」のサーバー向けラインナップとして「MylogStar Cloud for Server(マイログスタークラウド フォーサーバー)」を新たに2025年12月10日より販売開始します。

詳細を見る :https://www.mylogstar.net/news/mls_release_20251210.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251210

今回、販売開始する「MylogStar Cloud for Server」は、2021年より提供しているクライアント向けクラウド型ログ管理サービス「MylogStar Cloud」でご好評いただいている機能はそのままに、Windows Serverにも対応いたしました。

さらに【もっと】をキーワードに日頃よりお取り扱い・ご利用いただくお客様の声に応える機能を実装いたしました。

・【もっと守れる】ことで今まで以上にリスク低減・【もっと見える】ことで不正防止、セキュリティ監査に加えて資産管理にも利用可能・イベントログに対応・【もっと活かせる】ことでIT環境の最適化と業務の生産性向上に貢献

MS1.9リリース内容案内ページ

⇒https://www.mylogstar.net/news/new-mylogstar-cloud-ms1-9.html(https://www.mylogstar.net/news/new-mylogstar-cloud-ms1-9.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251210)

MS1.9リリースノート

⇒https://www.mylogstar.net/mls_cloud_releasenote/mylogstar-cloud-ms1-9.html(https://www.mylogstar.net/mls_cloud_releasenote/mylogstar-cloud-ms1-9.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20251210)

ラネクシーは、今後も「MylogStar」の機能強化や新機能の追加を進め、情報化社会における企業リスクの低減と業務効率化を通じて、企業価値向上を支援いたします。

【「MylogStar」の概要】

「MylogStarシリーズ」は、お客様の環境に合わせて1台のスタンドアロンPCから大規模構成、オンプレミスからクラウドまで各種ラインナップで運用をカバーするPC操作ログ管理専用ソフトウェアです。

管理対象となるサーバー／クライアントのログオン・ログオフ、アプリケーション、ファイル操作、印刷、アクティブウィンドウなどあらゆる操作ログを記録します。OSのカーネルレベルでログを取得しているため、ほかのロギングツールでは抜け道となってしまう部分でも、正確なログが取得できます。

問題発生時にはトレース機能を使い、記録を遡って調査することが可能です。特定のファイルの更新履歴や、USBメモリで持ち出されたファイルの特定・追跡などに役立ちます。

また、MylogStarはシンクライアントにも対応しているため、別途シンクライアント用のログシステムを導入する必要がありません。物理環境とシンクライアント環境が混在している場合でも、ログの一元管理が実現できます。

詳細は製品サイトをご覧ください。

MylogStar製品サイト：https://www.mylogstar.net/

【ラネクシーについて】

ラネクシーは、現代の情報化社会における課題の1つである情報セキュリティに対するリスクマネジメントの重要性を見据え、長年培ったビジネスネットワークや豊富な技術と知識を基に、自社ソフトウェアの開発や世界で使用されている最新のテクノロジーを採り入れた革新的で機能性に優れたソフトウェアを発掘し、提供しております。またICTソリューション・プロバイダーとして、業種横断的なソリューションをワンストップでご提供している他、ソフトウェアの評価やサポートなど、多様化するお客様のニーズにお応えすべく、最先端技術を用いて最高品質なトータルサービスを目指した事業を展開しております。

ラネクシーウェブサイト：https://www.runexy.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

製品及びリリースに関して

株式会社ラネクシー プロダクトソリューション本部

E-mail：mls_sales@runexy.co.jp

