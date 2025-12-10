「どれが良いの？」検索迷子に終止符。月間約400万回(※1)の検索データが導き出した「Berpy 歯固め」が「ママリ口コミ大賞2026」を受賞

tayori株式会社

tayori株式会社（本社：岡山県）が展開するベビー用品ブランド「Berpy（バーピー）」は、この度、主力製品である「Berpy 歯固め」が、日本最大級のママ向け情報プラットフォーム「ママリ」が主催する「ママリ口コミ大賞2026 オーラルケア部門」を受賞いたしました。

Berpy 歯固め かみかみシリーズ ママリ口コミ大賞受賞

■ 受賞の背景：「信頼」が購買の決め手となる時代に

近年、育児グッズ選びではSNSやPR投稿の増加により「本当に良いものが分からない」という声が増えています。

「ママリ口コミ大賞」は、アプリ内の月間400万検索・110万投稿（※1）という膨大なユーザーデータに基づき、先輩ママが“本当に買ってよかった”と評価した商品のみを選出するアワードです。

今回「Berpy 歯固め」は、デザイン・機能性だけでなく、この“データに裏付けられた信頼性”において高い支持を集め、オーラルケア部門での受賞となりました。

📝【Brand Story】「まいにちを、とくべつに」

赤ちゃんの成長は、あっという間。 昨日できなかったことが、今日できるようになる。そんな奇跡のような「まいにち」の連続です。

Berpy（バーピー）は、そんなパパとママの毎日に、ほんの少しの「ゆとり」と「彩り」を添えるベビー用品をお届けしたいと考えています。

「安心を、あたりまえに」 「使いごこちは、やさしさ」 「ときめきを、デザインに」

この3つの約束を胸に、私たちはこれからも、世界中の家族の「まいにち」が、かけがえのない「とくべつ」な日々になるよう、製品づくりを続けてまいります。

■ 製品情報

製品名 : Berpy 歯固め（かみかみチキン、かみかみウサ、他）

・かみかみチキン https://berpystore.com/products/bp-hgtmc

・かみかみウサ https://berpystore.com/products/bp-hgtmu

素材 : 食品グレードシリコン（BPAフリー、フタル酸エステルフリー）

価格 : 1,300円（税込）

特徴 : 握りやすく落としにくい、複数テクスチャによる知覚刺激

販売場所 : Berpy公式オンラインストア、楽天市場、Amazon 他

■ 今後の展望

本受賞は、日頃よりBerpy製品をご愛用いただいているママ・パパの声の賜物です。

今後も「赤ちゃんの健やかな成長をサポートすること」「育児をもっと楽しくすること」を使命に、魅力ある製品づくりを進めてまいります。

■ 「ママリ口コミ大賞」について

「ママリ口コミ大賞」は、ママ向けNo.1アプリ（※1）「ママリ」の月間400万検索・110万投稿等のデータを独自のロジックで集計し、全国の子育て家族が支持している商品・サービスを厳選して紹介する企画です。 （※1 2024年3月時点 GMOリサーチ＆AI株式会社調べ）

ママリ口コミ大賞2026 ( https://award.mamari.jp(https://award.mamari.jp) )

Berpy 歯固め かみかみチキンかみかみチキン 使用風景

Berpy 歯固め かみかみウサかみかみウサ 使用風景

■ tayori株式会社について

tayori株式会社は、「まいにちを、とくべつに」をコンセプトに、ベビー用品ブランド「Berpy」の企画・開発・販売を行っています。

【本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先】

Berpy（tayori株式会社） ブランド窓口

所在地：岡山県高梁市成羽町成羽2337-1

担当：麻田 達也

Email：info@berpyofficial.com

Site： https://berpystore.com