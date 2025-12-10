12/20 名古屋・ウインクあいち開催｜共創 × 二地域居住 × DAO × メタバースの最前線「ソーシャル Innovation EXPO 2025 Winter ～Locanet（ロカネット）～」

合同会社BACwith

合同会社BACwith（所在地：大阪市、代表社員：寺本俊孝）は、国土交通省のご協力のもと、2025年12月20日（土）に名古屋市中村区のウインクあいちにて、「ソーシャル Innovation EXPO 2025 Winter ～Locanet（ロカネット）～」を開催します。

本イベントは、共創・二地域居住・DAO・メタバースをキーワードに、地域プレイヤーとテクノロジーの力をつなぎ、社会課題の解決に向けたネットワークを創出します。

多様な担い手が一堂に会し、基調講演・パネルディスカッション・アクセラレーションピッチ・ブース展示などを通じて、構想から実現へ向けた連携の輪を広げます。

【開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/158433/table/8_1_f1e986a6dce036f68896e3d543bdecea.jpg?v=202512101026 ]

【最新情報】

■第１部 基調講演

「二地域居住の未来」

登壇者：国土交通省 国土政策局地方政策課 課長 日下 雄介氏



パネルディスカッション

「地方で働きながら暮らす～二地域居住×デジタルノマド×デジタル共創～」

登壇者：国土交通省 国土政策局地方政策課 課長 日下 雄介氏

デジタルノマド官民推進協議会 副会長 牧野 裕貴氏

一般社団法人RULEMAKERS DAO コミットメンバー 喜多 佳子氏

一般社団法人日本DAO協会 レップホルダー 上泉 雄暉氏

合同会社BACwith Founder／司法書士 寺本 俊孝氏

基調講演

「愛知県が取り組む空き家対策」

登壇者：愛知県住宅政策課 鈴木 俊一氏



■第２部 パネルディスカッション

「DAO事例と日本DAO協会」

登壇者：一般社団法人日本DAO協会 レップホルダー 峯 荒夢氏

一般社団法人日本DAO協会 レップホルダー 上泉 雄暉氏

合同会社BACwith コアメンバー oden氏

アクセラレーションプログラムピッチ

「DAOと地方創生」

登壇者：一般社団法人日本DAO協会 コアホルダー sabii氏

須波DAO 代表 MISIA氏

Cc-Hub合同会社／合同会社tri-Be Founder 野村 耀平氏



■第３部 パネルディスカッション

「行政を動かす"ルールメイキング"の力とは？」

登壇者：デジタルノマド官民推進協議会 副会長 牧野 裕貴氏

一般社団法人RULEMAKERS DAO コミットメンバー 喜多 佳子氏

一般社団法人RULEMAKERS DAO コミットメンバー 森山 晴介氏



クロージングセッション

「BACが目指す未来」

登壇者：NeiPia合同会社 代表社員 東 紘世氏

国際教養大学 環境クラブ 五十島 麟信氏

合同会社BACwith Co-Founder 糸桜 民恵氏

※プログラム内容・登壇者・時間などは、都合により予告なく変更となる場合がございます。



■出展団体MAP

ブース出展者情報はこちらをご確認ください。(https://locanet-winter-2025.glide.page/dl/62995b)

※出展者・ブース内容は変更となる場合がございます。

■ ご協賛について

本イベントの趣旨に共感いただける企業・団体からの協賛についてはご相談を承っております。

ご協賛いただいた方には、ロゴ掲載・パンフレット掲載・ステージPR枠などをご用意いたします。



■ ご取材について

登壇者インタビュー、会場撮影、掲載特集など、ご相談を随時受け付けております。

※詳細は個別にご案内させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。



■ 協業する組織について

一般社団法人日本DAO協会

日本DAO協会は、事業者主体でのルールの策定、健全・適法なDAOの認証などを通して、中央集権的な管理者のいない新しい組織である「DAO」の健全な発展を目指して活動している団体です。運営自体をDAOの形態で行うというチャレンジングな試みのもと、多様なバックグラウンドを持つメンバーが自律的に活動しています。

公式サイト：https://jpdao.org/

ソーシャルノバ

ソーシャルノバは、メタバース空間でのイベント企画からワールド制作、コミュニティ運営までをワンストップでサポートし、企業やクリエイターが長期的に運営できるオンラインコミュニティを構築するためのソリューションを提供します。

公式サイト：https://socialnoba.work/

スタディメーター株式会社

スタディメーターは個人や企業、子どもたちや社会の未来を一歩前へ導くために、デジタル人材育成や、オンライン学習サービスの企画・開発、新規事業開発等を支援しています。「挑戦したくなる世界」の実現をビジョンに掲げ、新しい一歩を踏み出したい人をサポートしています。

公式サイト：https://studymeter.jp/

NeiPia合同会社

NeiPiaは、「問いから始まる学び」をコンセプトに、中高生や若者が“自分の好奇心”を出発点に社会と関わる探究プログラムを提供しています。 学校外のフィールドや地域、企業などとの協働を通じて、学びの場を“生きた体験”としてデザインし、一人ひとりが自分らしく学び、表現するプロセスを大切にしています。

公式サイト：https://www.neipiaed.com/

合同会社BACwith（Bright Any Colors）

「若者の挑戦から社会価値を育てる」をミッションに掲げるソーシャルベンチャー。

共創型のまちづくり支援やイベント運営、Web3連携など幅広いプロジェクトを展開。若者に実践の機会を届けながら、共感ネットワークの拡大と自律的なエコシステム構築を目指しています。

公式サイト：https://bacwith.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

合同会社BACwith

担当者名：寺本・林

Email：info@bacwith.jp