株式会社オロパスのSEOツール「パスカル」のサービスサイトに「ビズプラ採用管理（bizpla）」の導入事例が掲載されました

株式会社フューチャートSEOツール「パスカル」を導入し「ビズプラ採用管理（bizpla）」のSEO施策を強化しました

人材採用管理システム（ATS）「ビズプラ採用管理（bizpla）」で人材採用業務の効率化を推進している株式会社フューチャート（本社：東京都中央区、代表取締役社長：今井 尚）は、直観的なUIでサイト改善点を見つけることができるSEOツール「パスカル」を導入し、「ビズプラ採用管理（bizpla）」のSEO施策を強化しました。

その取り組みがパスカルのお客様事例に取り上げられましたのでお知らせします。

掲載記事について

今回の導入事例では、パスカル導入前の課題、導入の決め手、改善プロセス、そして工数削減の背景について詳しく紹介いただいております。

導入事例掲載ページ：https://www.pascaljp.com/customers/case56.html

「パスカル」について

「パスカル」は、SEO分析から改善提案、課題管理までを一元化できるSEO改善支援ツールです。

主要キーワードの順位計測、競合分析、改善ポイントの可視化など、SEO業務の効率化と成果最大化に貢献します。

【主な特徴】

- 競合サイトとの比較分析による改善方向性の明確化- キーワード順位の自動モニタリング- 改善すべきSEO課題の抽出- データに基づく改善提案の提示

パスカル：https://www.pascaljp.com/

パスカル導入の背景

株式会社フューチャートは「ビズプラ採用管理（bizpla）」のサービスの一環として、人事・採用ご担当者様向けに、人材採用業務のお困りごとを解決するニュースや話題を「採用お役立ち情報」として発信しています。

https://bizpla.com/blog/

より多くの皆様に読んでいただくため、SEO施策に取り組んでいます。

しかし、以下の課題がありました。

- データに基づく改善内容を明確化したい- 分析・改善のスピードを上げたい- 調査の属人化による作業負担を減らしたい

これらを解決し、分析から改善・管理までを一元化するために「パスカル」を導入しました。

導入後の効果

株式会社フューチャートが提供する「ビズプラ採用管理（bizpla）」について

- SEO関連業務の工数が30％削減順位チェック、分析、改善タスク管理の効率化により、マーケティングチームの工数を大幅に削減。- 改善ポイントの可視化による施策精度の向上成果に結びつきやすい施策を優先的に実行できるようになり、改善の方向性が明確に。- 競合状況の可視化により戦略立案がスムーズに主要キーワードの競合状況が可視化され、精度の高いSEO戦略立案が可能に。- SEO課題管理の一元化で改善サイクルが安定チーム全体が認識共有しながら改善プロセスを回せる環境を実現。

株式会社フューチャートは、大量採用を行っている企業様向けに多大な採用業務をDX化し効率化するクラウド型採用管理システム「ビズプラ採用管理（bizpla）」を提供しています。

「ビズプラ採用管理（bizpla）」は、求人応募者の自動取り込みから選考管理、面接調整、応募者連絡、WEB面接、採用決定、効果検証まで、採用プロセス全体を一元管理できます。

「採用業務のお困りごとをまるっとお任せ！」をキャッチフレーズに、ＡＩ等の先進技術を取り入れながらお客様の採用課題の解決提案やご要望の実現に取り組んでいます。

【主な特長・機能】

- 100以上の求人媒体から応募者情報を自動で集約し、スムーズに受け付けられる仕組みを実現- 応募者の進捗をひと目で確認でき、選考を漏れなくスムーズに進められる- テンプレートメール・自動通知により連絡がスピーディーかつ統一品質に- 複数店舗・複数拠点の採用状況を本部で一元管理でき、意思決定が迅速に- 現場スタッフも利用しやすいスマホ対応UIで運用がスムーズ- 専任スタッフによる導入サポートと継続的な運用アドバイス- 採用データを可視化するレポート機能で、改善施策を立てやすい環境を提供

▼ビズプラ採用管理（bizpla）の公式サイト

https://bizpla.com/

※詳しくはお問い合わせください。

【株式会社フューチャート】

本社：〒104-0033 東京都中央区新川1-23-4 ISリバーサイドビル1201

代表者：代表取締役 今井 尚

設立：1994年8月

電話番号：03-3523-2155

Email: customer@fuchart.com



会社サイト：http://www.fuchart.com/

ビズプラ採用管理（bizpla）：https://bizpla.com/



事業内容：人材採用管理システム（ATS）【ビズプラ採用管理（bizpla）】の提供



【お問い合わせ先】

企業名：株式会社フューチャート

担当者名：営業部：田中

TEL：03-3523-2177

FAX：03-3523-2166

Email: customer@fuchart.com