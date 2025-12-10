【AWARD 2025】「日本サインデザイン賞・金賞」「日本空間デザイン賞・銅賞」を受賞しました。3/19オープン 七味唐からしの研究開発の場「根元 八幡屋礒五郎 CEVEN LAB」

株式会社 八幡屋礒五郎

株式会社八幡屋礒五郎（本社：長野県 代表取締役：九代目 室賀栄助）が運営する「CEVEN LAB」（施工：株式会社乃村工藝社）が、「日本サインデザイン賞・金賞」「日本空間デザイン賞・銅賞」を受賞いたしました。

日本サインデザイン賞 授賞式［写真左：乃村工藝社デザイナー 中川 百合さん 右：根元 八幡屋礒五郎 九代目 室賀 栄助］日本空間デザイン賞 授賞式 （c）TSUCHIDA HIROSHI

受賞リスト

日本空間デザイン賞 授賞式 （c）TSUCHIDA HIROSHI

CEVEN LAB（セブン ラボ）

■日本サインデザイン賞・金賞（https://sda-award.org/）

■日本空間デザイン賞・銅賞（https://kukan.design/）

■ディスプレイ産業賞・入選（https://www.display.or.jp/）

2025年3月、自社の検品・包装作業室と資材倉庫を改修し七味唐からしの研究開発の場をオープン。BtoB向け〈カスタムブレンドPRO〉のコラボレーション商品の商談ラウンジとテストキッチン、お客さまや社員同士の交流拠点、ショールーム機能を兼ね備えた新施設。（詳細：https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/yawataya-isogoro-ceven-lab/）

七味缶百周年記念展 ～食卓であゆんだ100年～

■日本サインデザイン賞・入選（https://sda-award.org/）

2024年4月、七味缶誕生100周年を記念して行われた展示会。テーマは、「七味缶の解剖」。歴史、素材、デザインといった観点から小さな缶に込められた秘密をひも解く。本展は長野県立美術館の市民ギャラリーで開催され、ギャラリーの展示会としては最多の来場者数を記録。（詳細：https://www.nomurakougei.co.jp/achievements/page/yawataya-isogoro-100th-anniversary-exhibition/）（特設サイト：https://www.yawataya.co.jp/100th/）

根元 八幡屋礒五郎について

「牛に引かれて善光寺参り」で知られる長野市の善光寺の門前で、元文元年（1736年）の創業以来、289年にわたり「七味唐からし」の製造・販売を行っています。「五感で たのしむ 小さな しあわせ」をスローガンに、全国の食卓に「小さな しあわせ」 をお届けしています。

