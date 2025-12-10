四季菓子の店 HIBIKA（ひびか）は、12月12日(金)より年末年始のご挨拶におすすめの特別なギフトを販売いたします。

株式会社 エーデルワイス

新しい“にっぽんの洋菓子”をコンセプトに、春夏秋冬、折々の四季菓子をお届けしている、四季菓子の店 HIBIKA(https://hi-bi-ka.com/)（ひびか）は迎春ギフトを販売いたします。［オンラインショップ(https://shop.hi-bi-ka.com/)］

大切な方へ、一年の感謝を込めて特別な贈りものを

冬の焼き菓子詰め合わせ

日本橋高島屋とオンラインショップにて「冬の焼き菓子詰め合わせ」を数量限定で販売

サクサクに焼き上げたパイ「白雪の菓」をはじめ、しっとりした食感の 「フィナンシェ」や、ほろほろ繊細な口どけのクッキー「ポルボロン」、サックリした「ラングドシャ」などを特製の木箱に詰め合わせました。色とりどりの焼き菓子が入ったかわいらしいミニ缶も。HIBIKAのロゴ入りの赤い風呂敷にお包みした特別なギフトです。

■商品概要

【商品名】「冬の焼き菓子詰め合わせ」

【価格】\10,584 本体価格\9,800

【入数】31個＋1缶入

■販売期間

12月12日(金)～2026年1月6日(火)

※数量限定のため、なくなり次第終了

■販売店舗

日本橋高島屋・オンラインショップ

新年のご挨拶におすすめの華やかな贈りもの

「迎春 詰め合わせ 11個入」

新年のご挨拶におすすめの、HIBIKA 人気の焼き菓子を詰め合わせた 華やかな贈りものです。

■商品概要

【商品名】「迎春 詰め合わせ 11個入」

【価格】\3,456 本体価格\3,200

■販売期間

12月12日(金)～2026年1月6日(火)

※阪急うめだは12月26日(金)より販売開始

※数量限定のため、なくなり次第終了

■販売店舗

阪急うめだ本店・日本橋高島屋・オンラインショップ

こちらに掲載している商品のほかにも、オンラインショップ(https://shop.hi-bi-ka.com/)では冬のギフト商品をご用意しております。

※オンラインショップの冬の四季菓子の販売は、2026年3月上旬までです。

【HP】 https://hi-bi-ka.com/

【オンラインショップ】 https://shop.hi-bi-ka.com/

【Instagram】 https://www.instagram.com/hibika_official/