【鳥羽商船高専】油清浄機の寄贈により教育設備がさらに充実

独立行政法人国立高等専門学校機構古山校長（左）と油清浄機を寄贈した三菱化工機株式会社（右）

鳥羽商船高等専門学校（三重県鳥羽市、校長：古山雄一、以下「鳥羽商船高専」）は、三菱化工機株式会社（神奈川県川崎市、代表者：田中利一）より油清浄機の寄贈を受け、令和7年11月18日（火）、寄贈式を実施しました。

油清浄機は、船舶に搭載される装置で、燃料油に含まれる水分や不純物を遠心力によって分離・除去し、清浄化するものです。これにより、エンジンにきれいな燃料油を供給でき、燃焼効率の向上や機器部品の故障防止につなげることができます。そのため、油清浄機の定期的な点検や清掃は、機関士にとって欠かせない作業となっています。

寄贈式において、古山校長は「このような貴重な機器を寄贈していただき有難く思います。学生の実習で大いに活用していきたいと考えています」と述べ、油清浄機を受け取りました。

寄贈された油清浄機教員がレクチャーを受ける様子

寄贈式終了後、寄贈された油清浄機の分解・清掃・組立に関するレクチャーが行われ、鳥羽商船高専商船学科機関コースの教員が受講しました。手順や注意点などについて詳細に説明され、教員は講師への質問を交えながら理解を深めていました。

同学科機関コースでは、今回寄贈された装置を用い、油清浄機の分解・清掃・組立といった実習を行う予定です。最新型の実習機材を活用することで、学生はより実践的な技術や知識を身につけることができると期待されます。

概要｜油清浄機の寄贈式

◆日時

令和7年11月18日（火）

◆場所

鳥羽商船高等専門学校

（三重県鳥羽市池上町1番1号）

◆出席者

＜三菱化工機株式会社＞

舶用機械営業部

舶用機械アフターサービス課

＜広菱産業有限会社＞

伊豫本圭司 代表取締役社長

＜鳥羽商船高等専門学校＞

古山雄一 校長

鎌田功一 商船学科長

窪田祥朗 教授（商船学科）

鳥羽商船高等専門学校について

鳥羽商船高等専門学校は明治8年（1875年）に芝新銭座二番地に航海測量習練所として創基し、その分校として明治14年（1881年）8月20日に三重県鳥羽町に鳥羽商船黌として創立されました。日本にある5商船高専のうち最も歴史の古い商船系高等専門学校です。船員を養成する商船学科とエンジニアを養成する情報機械システム工学科の2学科で構成され、科学的思考と高度な知識・技術を習得し、地域社会から世界まで幅広く活躍できる技術者を育成しています。

左写真｜鳥羽商船高等専門学校の外観(奥側)・練習船が停泊する桟橋(手前側)、右写真｜令和7年3月竣工の練習船鳥羽丸四代目

【学校概要】

学校名：独立行政法人国立高等専門学校機構 鳥羽商船高等専門学校

所在地：三重県鳥羽市池上町1番1号

校長：古山 雄一

設立：1881年

学校ウェブサイト：https://www.toba-cmt.ac.jp/

事業内容：高等専門学校、高等教育機関