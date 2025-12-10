2031年に116億米ドルへ拡大、年平均成長率8.3％で進展する世界のターニングツール市場
世界のターニングツール市場は、2022年の57億米ドルから2031年には116億米ドルへと急拡大する見通しであり、2023年から2031年にかけてCAGR 8.3％という力強い成長が予測されています。この市場成長は、製造業の高度化、金属加工プロセスの自動化、そして高精度部品への需要増加によって支えられています。ターニングツール（旋削工具）は、旋盤によってワークピースの外径を切削・仕上げ加工するための不可欠な機器であり、円筒形部品の製造を基盤とする自動車、航空宇宙、建機、医療機器など多様な産業で広く利用されています。
旋盤加工は一点切削工具を用いてワークピースを回転させながら外面を切削する基本的な加工工程であり、生産ラインの効率性や精度向上において重要な役割を果たします。産業界が軽量化・高強度化素材を求める中、ターニングツールの性能や技術はますます高度化しています。特にカーバイド工具、コーティング工具、高速切削対応工具など、付加価値の高い製品が市場成長を牽引しています。
市場成長を支える主要ドライバー：自動化・精密加工・高機能素材の台頭
ターニングツール市場を押し上げる最大の要因は、製造拠点における自動化の加速です。CNC旋盤やマシニングセンターの導入が世界的に拡大し、それに伴い切削工具の高性能化が求められています。こうした設備投資は、特にアジア太平洋地域の新興国を中心に活発で、工作機械市場の成長と強く連動しています。
また、航空宇宙・医療機器・EV（電気自動車）などの産業で使用される金属・複合材料は、従来よりも硬度が高く、難削材への対応能力が求められています。これにより、耐摩耗性や熱安定性、切削効率を向上させたプレミアムツールへの需要が増加。ナノコーティング技術、PVD・CVDコーティング、多刃構造など、革新的な工具設計が市場競争力の源泉となっています。
市場需要の拡大領域：自動車・航空宇宙・医療機器が主導
ターニングツールの需要は、主に次の産業が牽引しています。
自動車産業
エンジン部品、シャフト、ベアリング、ブレーキ部品など、円筒形状の加工が多く、ターニングツールの消費量が非常に大きい分野です。EV化が進む中でも、高精度の駆動部品や内燃機関部品の製造ニーズが継続しています。
航空宇宙産業
チタン合金、ニッケル合金などの難削材が多く、耐摩耗性と高強度切削性能を持つ工具が求められ、プレミアム工具市場の成長を支えています。
医療機器市場
金属インプラント、精密器具、ステンレスやチタン製の部品加工が増加し、微細加工向けの高精度ツールの採用が拡大しています。
一般製造業
建設機械、産業機械、電機製品などの幅広い分野で旋削加工は不可欠であり、グローバルな製造活動の活発化が市場全体を押し上げています。
地域別動向：アジア太平洋が最大市場に成長
地域別では、アジア太平洋地域（中国、日本、韓国、インド）が最大市場として存在感を強めており、特に中国とインドの製造業拡大が市場成長を牽引しています。欧州は航空宇宙と自動車向けの高付加価値工具が強く、北米市場も航空機産業や精密製造の需要から安定成長が続いています。
