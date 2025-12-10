【明日開催】AIエージェント博 by AI博覧会 フロアマップを一挙公開！Notion、日清食品など登壇者全34名が集結
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336526&id=bodyimage1】
国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、最先端AIが集結する次世代技術の祭典「AIエージェント博 by AI博覧会」を2025年12月11日（木）～2025年12月12日（金）の2日間、御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター2Fで開催します。本日、カンファレンス登壇者全34名と会場フロアマップを公開しました。
■金融・食品・グローバルテックなど、各界のトップランナーが連日登壇
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336526&id=bodyimage2】
次世代AIの主役である「AIエージェント」を総合的に理解できる機会として、Notion、みずほ、日清食品HDをはじめ、業界を牽引するトップランナーによる講演を実施します。AIエージェントの実装によるビジネス革新の行方を、余すところなく語り尽くします。
■主な登壇企業・スピーカー（一部抜粋・登壇順）
AI×データで現場を動かす安全な基盤とAIアシスタント活用術
Snowflake合同会社 パートナーソリューションエンジニア
宮川 大司 氏
日時：2025年12月11日（木）10:00～10:40
Notionが実現するAIエージェントとのチームワーク
Notion Labs Japan合同会社 ゼネラルマネジャー アジア太平洋地域担当
西 勝清 氏
日時：2025年12月11日（木）13:00～13:40
〈みずほ〉のビジネスを変革するAIエージェント活用
株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員 デジタル戦略部 部長兼デジタル・AI推進室長
藤井 達人 氏
日時：2025年12月11日（木）15:00～15:40
AI活用から挑むデータ統合と次世代分析
日清食品ホールディングス株式会社 ITプラットフォーム / データサイエンス室 室長
小郷 和希 氏
日清食品ホールディングス株式会社 ITプラットフォーム / データサイエンス室 係長
緒方 純子 氏
日時：2025年12月11日（木）17:00～17:40
AIエージェントが拓く人とAIの協働時代
AI inside 株式会社 代表取締役社長CEO
渡久地 択 氏
日時：2025年12月12日（金）14:00～14:40
※全登壇者・タイムテーブルの詳細は公式サイトの「タイムテーブル」をご確認ください。
■会場フロアマップを公開
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336526&id=bodyimage3】
「AIエージェント博」は、生成AIの次に注目されるAIエージェントに特化し、その実装フェーズの最新トレンドを最短でキャッチアップできる最先端の専門展示会です。
会場となる御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンターには、生成AI・自律型AIを活用した最新ソリューションを持つ50社以上が集結。デモ体験が可能な展示ブースと、有識者が登壇するカンファレンスで、技術の「深化」を体感できます。
フロアマップはこちら
＝＝＝＞https://aismiley.co.jp/assets/img/ai_hakurankai/ai_agent/floor-map.pdf
※出展企業の詳細情報は公式サイトの「出展企業一覧」をご参照ください。
■「AIエージェント博 by AI博覧会」開催概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336526&id=bodyimage4】
国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、最先端AIが集結する次世代技術の祭典「AIエージェント博 by AI博覧会」を2025年12月11日（木）～2025年12月12日（金）の2日間、御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター2Fで開催します。本日、カンファレンス登壇者全34名と会場フロアマップを公開しました。
■金融・食品・グローバルテックなど、各界のトップランナーが連日登壇
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336526&id=bodyimage2】
次世代AIの主役である「AIエージェント」を総合的に理解できる機会として、Notion、みずほ、日清食品HDをはじめ、業界を牽引するトップランナーによる講演を実施します。AIエージェントの実装によるビジネス革新の行方を、余すところなく語り尽くします。
■主な登壇企業・スピーカー（一部抜粋・登壇順）
AI×データで現場を動かす安全な基盤とAIアシスタント活用術
Snowflake合同会社 パートナーソリューションエンジニア
宮川 大司 氏
日時：2025年12月11日（木）10:00～10:40
Notionが実現するAIエージェントとのチームワーク
Notion Labs Japan合同会社 ゼネラルマネジャー アジア太平洋地域担当
西 勝清 氏
日時：2025年12月11日（木）13:00～13:40
〈みずほ〉のビジネスを変革するAIエージェント活用
株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員 デジタル戦略部 部長兼デジタル・AI推進室長
藤井 達人 氏
日時：2025年12月11日（木）15:00～15:40
AI活用から挑むデータ統合と次世代分析
日清食品ホールディングス株式会社 ITプラットフォーム / データサイエンス室 室長
小郷 和希 氏
日清食品ホールディングス株式会社 ITプラットフォーム / データサイエンス室 係長
緒方 純子 氏
日時：2025年12月11日（木）17:00～17:40
AIエージェントが拓く人とAIの協働時代
AI inside 株式会社 代表取締役社長CEO
渡久地 択 氏
日時：2025年12月12日（金）14:00～14:40
※全登壇者・タイムテーブルの詳細は公式サイトの「タイムテーブル」をご確認ください。
■会場フロアマップを公開
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336526&id=bodyimage3】
「AIエージェント博」は、生成AIの次に注目されるAIエージェントに特化し、その実装フェーズの最新トレンドを最短でキャッチアップできる最先端の専門展示会です。
会場となる御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンターには、生成AI・自律型AIを活用した最新ソリューションを持つ50社以上が集結。デモ体験が可能な展示ブースと、有識者が登壇するカンファレンスで、技術の「深化」を体感できます。
フロアマップはこちら
＝＝＝＞https://aismiley.co.jp/assets/img/ai_hakurankai/ai_agent/floor-map.pdf
※出展企業の詳細情報は公式サイトの「出展企業一覧」をご参照ください。
■「AIエージェント博 by AI博覧会」開催概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336526&id=bodyimage4】