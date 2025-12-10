【テニス】ルーセントアスリートワークスチームが「第40回テニス日本リーグ」1stステージ終える
株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）の硬式テニス実業団チーム「ルーセントアスリートワークス」に所属する中村侑平選手、矢ノ川歩選手、油布将也選手、福田勝志選手が、12月4日から7日にかけて「第40回テニス日本リーグ」のファーストステージに出場しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336434&id=bodyimage1】
＜出場メンバー＞ ※写真左から
・中村侑平（ルーセントテニスクラブ枚方・守口）
・油布将也（ルーセントテニスクラブ柏）
・矢ノ川歩（ルーセントテニスクラブ枚方）
・福田勝志（ルーセントアスリートワークス）
ルーセントアスリートワークスは、ブルボンビーンズドーム（兵庫県立三木総合防災公園屋内テニス場）にて、三菱電機、橋本総業ホールディングス、ONEDROPと対戦し、3敗としました。決勝トーナメント進出を懸けて、2026年1月21日から25日にかけて行われるセカンドステージ（会場・横浜国際プールテニスコート）で巻き返しを図ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336434&id=bodyimage2】
＜選手コメント＞
油布将也
なんとかラリーをしていくことはできましたが、サービスゲームをキープできずに終わってしまいました。徐々に良い試合になってきているのでセカンドステージのコートで勝てる様にサーブを磨いて臨みたいと思います。会場まで応援に来てくれたルーセントテニスクラブの方々ありがとうございました。
矢ノ川歩
本日（7日）は体調を崩してしまい、チームや応援に来てくださった皆様にご心配とご迷惑をおかけして申し訳ないです。2ndステージは5日間連続で試合になるのでしっかりと体調を整えて挑みたいと思います。
中村侑平
ファーストステージ応援ありがとうございました。今回は3試合ダブルスに出場させて頂きました。ダブルスはテンポ、スピード感が凄く早くなるので、それに焦ってしまいミスが出ることが多くなってしまいました。試合を重ねるにつれて徐々に良くなってきたので、セカンドステージでは勝てるようにしっかりと準備します。
福田勝志
本日（7日）も会場までたくさんの方が応援に駆けつけてくださり、大きな力となりました。必死でボールに食らいついていくことしかできず、ポイントに繋げられませんでしたが、パートナーの中村選手に助けてもらい楽しくプレーできました。またセカンドステージに向けて頑張ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336434&id=bodyimage3】
＜日本リーグ 1stステージ 試合結果＞
第1試合 12月4日（木）
ルーセントアスリートワークス 0-3 三菱電機
シングルス２ 油布将也 3-6.1-6 高橋悠介
シングルス１ 福田勝志 1-6.1-6 清水悠太
ダブルス 中村侑平・矢ノ川歩 1-6.4-6 小清水拓生・丹下将太
第2試合 12月5日（金）
ルーセントアスリートワークス 0-3 橋本総業ホールディングス
シングルス２ 油布将也 0-6.2-6 福田創楽
シングルス１ 矢ノ川歩 0-6.3-6 Li Tu
ダブルス 中村侑平・福田勝志 2-6.5-7 吉村大生・ビツウンテアン零朗
第3試合 12月7日（日）
