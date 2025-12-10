データセンターの脱炭素化や長期エネルギー貯蔵（LDES）での利用が見込まれるレドックスフロー電池（RFB）。現状と今後の展望について、IDTechExが無料ウェビナーで解説します。
IDTechEx（先進技術調査会社: 本社英国 ケンブリッジ）は、『レドックスフロー電池市場をナビゲートする道筋』と題したウェビナーを、2025年12月16日（火）に開催します。
今後10年間で長期エネルギー貯蔵（LDES）技術への需要が高まる中、レドックスフロー電池の需要も増加すると予想されています。しかし、リチウムイオン電池エネルギー貯蔵システム（BESS）の価格低下が続く中、フロー電池メーカーはこの需要が大幅に増加するまで、どのように市場を乗り切り、生き残れるのでしょうか？
本ウェビナーでは、IDTechExのシニアテクノロジーアナリストのConrad NicholsがRFBのその他の主要用途、活用すべき技術の優位性、そして世界のフロー電池市場の最新動向について解説します。ぜひ、ご参加ください。
＜開催概要＞
テーマ：『レドックスフロー電池市場をナビゲートする道筋』
（Pathways to Navigate the Redox Flow Battery Market）
開催日時： 2025年12月16日（火） 11時もしくは19時から30分間
開催方法：オンライン
言語：英語
参加費：無料（事前登録制）
https://www.idtechex.com/ja/webinar/12524-12489-12483-12463-12473-12501-12525-12540-38651-27744-24066-22580-12434-12490-12499-12466-12540-12488-12377-12427-36947-31563/723
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336425&id=bodyimage1】
当日カバーする内容（予定）
- レドックスフロー電池の概要
- レドックスフロー電池の推進要因：主要な優位性と中長期的な応用分野
- RFB成長を促進する主要政策とプログラム
- レドックスフロー電池のケミストリー、技術、電解質、材料、セルスタックの構成部品
- IDTechExの市場予測
-
IDTechExは、本ウェビナーに関連する調査レポートを11月に発行しました。
『レドックスフロー電池市場 2026-2036年：予測、市場、技術、有力企業』
https://www.idtechex.com/ja/research-report/redox-flow-batteries-market/1134
世界のレドックスフロー電池（RFB）市場分析（有力企業、技術ベンチマーク評価、材料・部材イノベーション、電解液生産、政策、用途、長期エネルギー貯蔵（LDES）、データセンター、10年間市場予測など）
後日、ウェビナーで使用した資料も提供します。
IDTechExは、その他にも先進技術に関連するウェビナーを開催しています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
https://www.idtechex.com/ja/research/webinars
【本件に関するお問合せは、下記まで】
アイディーテックエックス株式会社 （IDTechEx日本法人）
100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービル21階
URL: https://www.idtechex.com/ja
担当：村越美和子 m.murakoshi@idtechex.com
電話 : 03-3216-7209
配信元企業：アイディーテックエックス株式会社
