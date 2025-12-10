日本受託開発製造業界（CDMO）市場は、2033年までに129億1000万米ドル規模へ急成長し、堅調な年平均成長率（CAGR）5.9％で次世代医薬品アウトソーシングの卓越性を推進すると予測される
日本受託開発製造業界（CDMO）市場は、製薬企業が研究開発の高度化と生産効率の最大化を目指す中で重要性を増しています。市場規模は2024年時点で129.1億米ドルと推計されており、2033年には216.4億米ドルへと拡大する見通しです。2025年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）5.9%で進展する本市場は、医薬品の高度化や製造プロセスの専門性向上を背景に、今後も安定した需要が継続すると予測されています。
CDMOは、医薬品開発と製造の一部または全工程を製薬企業から委託される事業モデルであり、従来のCMO（医薬品製造受託機関）から領域を拡張し、研究開発支援まで包括する形で進化を遂げてきました。大手製薬企業にとって、CDMOの活用は開発スピード向上、設備負担の軽減、事業拡大の柔軟化に直結しており、市場成長を促す主要要因となっています。
市場ダイナミクス
市場成長を後押しする主要因：生物製剤の需要急増
日本におけるCDMO需要を大きく底上げしているのが、生物製剤（バイオ医薬品）の急速な普及です。バイオ医薬品は細胞やタンパク質など生体由来物質を用いて製造され、従来薬では治療が難しかった疾患に高い有効性を発揮する点が特徴です。とくにがん、自己免疫疾患、希少疾患など複雑な疾患領域で適応が拡大しており、国内外で開発件数が増加しています。
国立がん研究センターの統計では、日本の新規がん患者数は2022年に約101.9万人、がん関連死者数は約38万人と報告されており、疾患負荷の高さが依然として明確です。こうした背景からバイオ医薬品の治療需要は今後も拡大が避けられず、製薬企業が高度な製造技術を持つCDMOとの協業を加速させています。
バイオ医薬品の開発には、細胞培養、ウイルスベクター、タンパク質製造などの高度なインフラが必要であり、製薬企業単体での完結が困難な場合が多くなっています。その結果、専門的ノウハウを持つCDMOの役割がより重要となり、外部委託の比率が増加しています。
市場成長を抑制する要因：競争激化と品質基準の高度化
日本受託開発製造業界（CDMO）市場は、国内外企業の参入増加に伴い競争が激しくなっています。特にグローバルCDMOとの競争では、品質、納期、コストの三要素で優位性を確保する必要があります。市場競争の拡大により、CDMO各社は高度な技術力と付加価値の高いサービスの提供が不可欠となり、小規模プレーヤーは差別化に課題を抱えています。
加えて、医薬品の品質基準は世界的に厳格化しており、日本のCDMOもGMP基準の強化や品質保証体制の高度化が求められています。品質管理の強化には施設投資や人材育成が欠かせず、これらが運営コストの増大につながり、市場成長のハードルとなるケースも増えています。
主要企業のリスト：
● CordenPharma International （JAPAN）
● WuXi AppTec Inc
● Cambrex Corp
● Recipharm AB
● Lonza Group AG
● Catalent Inc
● Laboratory Corporation of America Holdings
● Thermo Fisher Scientific Inc
● Samsung Biologics Co Ltd
● Fujifilm Corp
市場機会
先進医療（細胞治療・遺伝子治療）への本格的シフト
日本受託開発製造業界（CDMO）市場における最も有望な成長機会は、細胞治療や遺伝子治療といった先進医療領域の急拡大です。これらの治療法は、がん、希少疾患、遺伝性疾患など従来治療が困難な領域で強い効果を示しており、世界的に研究開発への投資が増加しています。
