女性起業家のWEB集客とAIの総合研究所「集まる集客（R）総研」で【集まる集客オンラインセミナー】2026年MetaAI登場に緊急対策インスタ攻略法セミナーを開催
株式会社アクティブノート（東京都調布市、代表取締役社長：長瀬葉弓）が運営する女性起業家の夢と挑戦を応援するAIとWEB集客の総合研究所「集まる集客（R）総研（ https://www.active-note.jp/ ）」のAIとWEBマーケティングスクール「集まる集客カレッジ」で2025年11月に最新セミナー「2026年MetaAI登場！インスタ攻略法セミナー」を開催、詳細を公開しました。
【セミナー概要】
「2026年MetaAI登場！インスタ攻略法」
日時:
各自お好きな時間に視聴できるオンデマンドセミナーあるいは
個別に対応
場所: オンライン（Zoom）
参加費: 無料
講師：
株式会社アクティブノート代表
集まる集客プロデューサー 長瀬葉弓
◇お申し込みはこちらから：https://www.active-note.jp/seminar/202511-01/
【このセミナーがオススメの方】
・これからインスタ集客を始める人
・SNSフォロワーがまだ少ない人
・「自分らしさ」をちゃんと形にしたい人
そう感じている、講師業・カウンセラー業
コンサル業・セラピスト業等女性のみなさんへ
2025年12月16日、Instagramは、
ついに「AI時代のインスタ」を本格始動させます。
本気で起業しているみんなにとっては
“歴代トップレベルのチャンスタイム、
その理由を解説し具体的にすべき対策方法を
自分独自の強み・自分らしさ、AIに伝わる“エンティティ”
「人は何に、なぜ興味を持つのか？」
本セミナーでは2026年のインスタで“選ばれる発信者”になる
女性起業家のためにAIと力を合わせた、
これからの集客方法について解説します。
【集まる集客総研とは】
個人起業家の集客の教育サイト集まる集客（R）総研とは？なぜ生まれたのか？
https://www.active-note.jp/nagase-hint/souken/
【集まる集客無料電子書籍ライブラリー】
電子書籍ライブラリーは、集まる集客を無料で学んでいただける電子書籍を、最新から過去のバックナンバーまで一挙に取り揃えており、読者のみなさまにいつでもお手にとっていただける図書館のような場所です。
現在73冊が並んでおり、無料でダウンロードすることができます。
https://www.active-note.jp/category/book/
◆本リリースに関するお問合せ先
株式会社アクティブノート
代表取締役社長：長瀬葉弓
〒182-0021
住所 東京都調布市調布ヶ丘3-17-2
メール information@active-note.jp
URL：https://www.active-note.jp/
配信元企業：株式会社アクティブノート
プレスリリース詳細へ