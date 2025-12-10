こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
セブン銀行＋Connect（プラスコネクト）「ＡＴＭ窓口」サービスが「第5回日本サービス大賞」 総務大臣賞を受賞
株式会社セブン銀行（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松橋 正明）は、公益財団法人日本生産性本部 サービス産業生産性協議会（東京都千代田区、代表理事：小林 喜光、以下SPRING）が主催する「第5回日本サービス大賞」において、セブン銀行「＋Connect」（プラスコネクト）の「ＡＴＭ窓口」サービスが「総務大臣賞」を受賞しましたことをお知らせいたします。
「日本サービス大賞」は、SPRINGが2015年より開催し、今回で5回目を迎える表彰制度です。分野を問わず、顧客にとっての価値を実現する「革新的な優れたサービス」を広く募り、集まった事例の中から、経営者や学識者等の有識者で構成された「日本サービス大賞委員会」が審査を行います。
セブン銀行ＡＴＭに搭載されている高性能カメラと高精度の顔認証技術を活用し、国内ＡＴＭで初めて※、犯罪収益移転防止法に対応した本人確認が可能となったことで、金融機関の窓口だけでなく、人材派遣会社や通信サービス申込時における本人確認などその用途は多岐にわたります。
現在、「ＡＴＭ窓口」サービスの導入企業は23社（2025年11月時点）。いつでも、どこでも、簡単にできることから、幅広い年代のお客さまにご利用いただいています。また、導入先においては、顧客接点の強化と業務効率化の両立を目指すDX戦略を推進するため、多彩な機能を搭載したセブン銀行ＡＴＭを社会インフラとして戦略的にご活用いただいています。
セブン銀行ＡＴＭは、現金の入出金を行う“現金プラットフォーム”から、お客さまの日常生活に寄り添い、多様なニーズにお応えする“サービスプラットフォーム”へと進化を続けています。今後は、金融機関はもちろんのこと、ノンバンク、事業会社、行政等、あらゆる領域へと「＋Connect」（プラスコネクト）の世界を広げ、誰一人取り残されないデジタル社会づくりに貢献してまいります。
セブン銀行は、“お客さまの「あったらいいな」を超えて、日常の未来を生みだし続ける。”というパーパスの実現に向けて、さらなるサービスの向上に努めてまいります。
※…当社調べ
以上
