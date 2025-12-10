こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「SKY DESIGN AWARDS 2025」にて、博展が手掛けた「在る美」が金賞を受賞
Red Dot Design Awardや日本空間デザイン賞のグランプリなど、国際的なデザイン賞を多数獲得
資生堂クリエイティブ株式会社（本社：東京都港区）と株式会社博展（本社：東京都中央区）が手掛けた、東京銀座資生堂ビルのウィンドウアート「在る美」が、国際的なデザイン賞「SKY DESIGN AWARDS 2025［主催：メルシーメディア（本社：カナダ トロント）］」のVisual部門にて金賞を受賞するほか、3作品がショートリストに選出されました。
SKY DESIGN AWARDSとは
SKY DESIGN AWARDSは、 カナダ、香港、日本という異なる3地域を拠点にしつつ、世界に向けて優れたデザインの発信や業界の活性化を図る活動を続けてきたメルシーメディア社によって 2019年に創設されました。リミットがない「Sky＝空」のように、デザイナーが可能性を広げることができる機会を創出することを目指したデザインアワードです。https://www.skydesignawards.com/
■金賞
在る美 | Beauty from within
https://www.skydesignawards.com/2025-sky-design-awards-visual/beauty-from-within
東京銀座資生堂ビル2023年10月〜12月のディスプレイは、伝統工芸が持つ日本古来の美意識をテーマとし、京都の職人と共にツリーとリースを制作しました。
大窓ディスプレイのモチーフとしたのは「和傘」です。和傘のリサーチをする中で「竹骨と飾り糸」という要素に着目。本来傘の内側にあり使用者しか見ることのできない「竹骨と飾り糸」をあえて露出させたデザインはそこに在る美の探求、そして新たな美の定義に取り組んできた資生堂の企業姿勢を表現しています。
Client/Context: Shiseido Ginza Building - Christmas Window Display
Designer Concept: Exploring beauty through the reimagination of traditional Japanese crafts
＜本プロジェクトの受賞実績一覧＞
https://digitalpr.jp/table_img/3020/123939/123939_web_1.png
＜プロジェクトメンバー＞
CREATIVE DIRECTOR：信藤 洋二（SHISEIDO CREATIVE）
ART DIRECTOR / DESIGNER：金内 幸裕（SHISEIDO CREATIVE）
DESIGNER：伊藤 愛希、鍋田 知希（HAKUTEN）
PRODUCER：楯 誠志郎（HAKUTEN）
CREATIVE ENGINEER：三谷 悠人（HAKUTEN）赤川 智洋（A-KAK）
TECHNICAL DIRECTOR：熊崎 耕平（HAKUTEN）
CONSTRUCTOR：新宮 海生（HAKUTEN）
PHOTO：林 雅之
MOVIE：鈴木 一平
SPECIAL THANKS：株式会社 日吉屋
＜各種関連情報＞
・本プロジェクトのSTORYはこちら
伝統工芸の潜在的な美を探求した、資生堂のウィンドウアート
https://www.hakuten.co.jp/story/shiseido_beautyfromwithin
■ショートリスト
・HAKUTEN KYOBASHI OFFICE
https://www.skydesignawards.com/2025-shortlisted-interior-design-commercial-office/hakuten-kyobashi-office-by-hakuten-corporation-japan
・土着の知ーLocal Techniques Japan
https://www.skydesignawards.com/2025-sky-design-awards-visual/indigenous-knowledge-local-techniques-japan
・WORLD DENTAL SHOW 2023 MORITA Booth
https://www.skydesignawards.com/2025-sky-design-awards-visual/world-dental-show-2023-morita-booth
■株式会社博展
代表者：代表取締役 会長執行役員 CEO／田口 徳久、代表取締役 社長執行役員 COO／原田 淳
所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋三丁目１番１号 東京スクエアガーデン20F
設立：1970年3月
事業内容：パーパス「人と社会のコミュニケーションにココロを通わせ、未来へつなげる原動力をつくる。」のもと、多様な“体験”を統合的にデザインし、企業や団体のマーケティング課題の解決に貢献しています。
＜公式サイト＞
コーポレートサイト：https://www.hakuten.co.jp
これからの“体験”を考えるwebマガジン「THINK EXPERIENCE（TEX）」：https://www.hakuten.co.jp/tex
＜公式SNS＞
Instagram：@hakuten__
X：@HakutenCorp
facebook：@hakutencorp
＜取材に関するお問い合わせ＞
株式会社 博展 広報・PR担当
E-mail：pr@hakuten.co.jp
本件に関するお問合わせ先
pr@hakuten.co.jp
関連リンク
SKY DESIGN AWARDS受賞ページ
https://www.skydesignawards.com/2025-sky-design-awards-visual/beauty-from-within
伝統工芸の潜在的な美を探求した、資生堂のウィンドウアート
https://www.hakuten.co.jp/story/shiseido_beautyfromwithin
