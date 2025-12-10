【開催のお知らせ（鹿児島県鹿児島市）】

挑戦する輸出、備えるリスク。 知財で守り育てる鹿児島ブランドの「稼ぐ力」

全国9都市で地域と特許庁を結ぶイベント「つながる特許庁」知的財産の活用でビジネスチャンスの拡大をサポートします。

「つながる特許庁 in 鹿児島」

テーマ：挑戦する輸出、備えるリスク。

知財で守り育てる鹿児島ブランドの「稼ぐ力」

●日時：令和8年1月19日（月）13：00～18：00

●場所：マリンパレスかごしま

【参加無料：事前申込制（定員70名）、オンライン配信も実施】

特許庁は、ビジネスにおける知的財産の活用をサポートするイベント「つながる特許庁」を開催します。企業による先進的な取組事例の紹介や、各分野で活躍している専門家による知的財産活用の気づきとなるセミナーを行います。また、知的財産や経営におけるさまざまな情報・意見交換ができるよう交流会を開催いたします。

令和7年9月、大阪府大阪市での開催を皮切りに、令和8年2月までに全国9都市にて順次開催を予定しています。

令和7年度第7回目となる「つながる特許庁 in 鹿児島」では、セッション①【講演】日系企業の新興国への海外進出と国際ビジネスに潜む様々なリスク なぜ新興国では知財保護が重要なのか? セッション②【講演】１．地域企業から世界へ―学びを戦略に変える海外展開の実践 ２．鹿児島の焼酎を世界へ ─ 挑戦する輸出と備えるリスク セッション③【パネルディスカッション】海外で稼ぐ九州企業の知的財産活動 をテーマに、企業の取組について情報発信します。

１．「つながる特許庁」開催予定

全国9都市でテーマを設定し、リアル開催に加え、全国にオンライン（YouTube Live）で配信を行いますので、開催地域以外の方もご視聴いただけます。なお、イベント終了後は期間限定でアーカイブ配信をします。

＜開催都市＞

① 大阪府大阪市 （令和7年 9月 4日（木））

② 青森県青森市 （令和7年 9月19日（金））

③ 北海道函館市 （令和7年 10月 1日（水））

④ 栃木県宇都宮市 （令和7年 10月22日（水））

⑤ 沖縄県那覇市 （令和7年 11月19日（水））

⑥ 山口県山口市 （令和7年 12月19日（金））

⑦ 鹿児島県鹿児島市 （令和8年 1月19日（月））

⑧ 愛媛県松山市 （令和8年 2月13日（金））

⑨ 愛知県名古屋市 （令和8年 2月25日（水））

イベントの詳細や参加申込み方法（会場参加・オンライン参加）は、以下の各ホームページから御覧いただけます。

■つながる特許庁 特設ホームページ

https://tsunagaru-tokkyocho.go.jp

■つながる特許庁 特許庁ホームページ

https://www.jpo.go.jp/support/chusho/tsunagaru-tokkyocho.html

ご参考までに過去の開催実績等を掲載しています。

2．「つながる特許庁 in 鹿児島」のご案内

令和7年度「つながる特許庁」第7回目は、鹿児島県鹿児島市で開催します。









メインテーマ：挑戦する輸出、備えるリスク。知財で守り育てる鹿児島ブランドの「稼ぐ力」

第1部

セッション１

【講演】日系企業の新興国への海外進出と国際ビジネスに潜む様々なリスク なぜ新興国では知財保護が重要なのか?

佐藤 亜希子氏（国立大学法人 九州大学 大学院 経済学研究院准教授）

セッション２

【講演】

１．地域企業から世界へ ― 学びを戦略に変える海外展開の実践

山口 信之氏（山口産業株式会社 取締役）

２．鹿児島の焼酎を世界へ ─ 挑戦する輸出と備えるリスク

冨永 咲氏（LINK SPIRITS株式会社 代表取締役）

セッション３

【パネルディスカッション】海外で稼ぐ九州企業の知的財産活動

パネリスト：築地 加代子氏（株式会社九州築地 代表取締役）

パネリスト：冨永 咲氏（LINK SPIRITS株式会社 代表取締役） ​

パネリスト：中村 拓哉（九州経済産業局 知的財産室）

モデレーター：村上 加奈子氏（国立大学法人 鹿児島大学 学長補佐（社会連携） 教授南九州・南西諸島域イノベーションセンター 副センター長 弁理士）

第2部

交流会（日本弁理士会主催）

セッション登壇者や参加者同士がコーヒー片手に情報交換できる出会いの場

登壇者と名刺交換や対話できる貴重な機会ですのでぜひご参加ください。

※セッションの内容は予告なく変更の可能性があります

○つながる特許庁 in 鹿児島

■開催日 ：令和8年1月19日(月) 13：00～18：00

■開催会場：マリンパレスかごしま

〒890-8527 鹿児島県鹿児島市与次郎二丁目8番8号

■定員 ：70名 ※参加無料、オンライン配信も実施

■主催 ：特許庁、九州経済産業局

■共催 ：中小企業庁、（独）工業所有権情報・研修館（INPIT）、日本弁理士会、南日本新聞社

■協力 ：九州大学ビジネス・スクール（QBS）

■後援 ：鹿児島県、（一社）鹿児島県商工会議所連合会、鹿児島県商工会連合会、鹿児島県中小企業団体中央会、（一社）鹿児島県発明協会、（公財）かごしま産業支援センター、鹿児島市、鹿児島商工会議所、鹿児島大学 南九州・南西諸島域イノベーションセンター、九州商工会議所連合会、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会、（独）中小企業基盤整備機構、（一財）日本規格協会、日本商工会議所、（一社）日本知的財産協会、日本弁護士連合会、日本弁理士会九州会、（独）日本貿易振興機構、（公社）発明協会、（一社）発明推進協会、弁護士知財ネット ［50音順］

■参加申込：以下の「つながる特許庁」ホームページからお申込みください。

https://tsunagaru-tokkyocho.go.jp/kagoshima.html

※現地参加、オンライン参加ともに事前申込が必要です。

■問合せ：「令和7年度 つながる特許庁」運営事務局

support@tsunagaru-tokkyocho.go.jp(10:00~17:00)