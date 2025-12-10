株式会社帝国ホテルが 2025年 GMO顧客満足度ランキング ホテルウエディング 第1位 を獲得

株式会社帝国ホテルが

2025年 GMO顧客満足度ランキング ホテルウエディング 第1位

株式会社帝国ホテルは、GMOリサーチ&AI株式会社が実施し、本年10月29日に発表された「2025年 GMO顧客満足度ランキング ホテルウエディングランキング」で総合第1位（項目別でも全て1位）を獲得しました。

今回のホテルウエディングランキング調査では、利用者が当社を推奨する理由として、「一流」「格式」「老舗ブランド」といったワードが頻出しており、一生の思い出に相応しい象徴性が特に支持され、スタッフ対応・プランナーの伴走力などの人的サービス、料理を高く評価する声も多く寄せられたということです。

当社の強みである「スタッフ」と「料理」に関して、全従業員が常日頃より高い意識を持って取り組んでおり、今回の総合評価に結びついた大きな要因であると考えます。これは、長きにわたるたゆまぬ努力と研鑽によって培われ、現在に至るまで脈々と受け継がれてきた「おもてなしの精神」と「食の伝統」が、確固たるブランド力となって結実したものです。人的サービスと料理の質の高さが、お客様にとって「一生の思い出に相応しい」という象徴的な価値として高く評価され、全項目での首位獲得という結果に繋がったと認識しております。

今後は、この評価に甘んじることなく、さらなる高みを目指してまいります。当社の高い評価の根幹である「スタッフ」と「料理」の質には、より一層磨きをかけ、圧倒的な強みとしてまいります。その上で、市場や顧客の嗜好の変化を注視し、時代や環境の変化に柔軟に対応できる商品やサービスを開発することで、伝統と革新を融合させた、次世代のホテルウエディングの形を創造してまいります。帝国ホテル開業135周年スローガンは「美しい驚きを創る。」です。ウエディングにおいても、それを体現すべく進化し続けたいと考えております。

いつの時代も、お客様から最も信頼され、特別な一日を託したいと思っていただけるホテルブランドであり続けることが、我々の目指す姿です。

2025年 GMO顧客満足度ランキング ホテルウエディングランキング 調査概要

調査主体：GMOリサーチ&AI株式会社

調査方法：オンライン調査

調査回答者数：3,357名

規定人数：100人以上

調査期間：2025年7月3日～2025年10月6日

調査対象

性別：指定なし

年齢：18～84歳

地域：全国

条件：過去5年以内に、国内にあるホテルで挙式・披露宴を行った人

調査企業・サービス数：30

定義：国内挙式ができる会場、設備を持ち、宿泊施設を備えるホテル。

同ブランドのホテルを複数のエリアで展開している。

なお、特定の会場ごとではなく、ホテルブランドとしての評価とします。

URL：https://r-portal.gmo-research.ai/ranking/details/wedding-venue-hotel_2025/