音楽ライブ「LIVE LEGEND X 2025」、 au フィナンシャルホールディングスの特別協賛が決定！



音楽ライブ「LIVE LEGEND X 2025 ～ライブ レジェンド クロス 2025～ JUNICHI INAGAKI 稲垣潤⼀/KIYOTAKA SUGIYAMA 杉⼭清貴」、 au フィナンシャルホールディングスの特別協賛が決定！

この度、2025年12 月26 日（金）に東京都内で開催される「LIVE LEGEND X 2025 ～ライブ レジェンドクロス 2025～ JUNICHI INAGAKI 稲垣潤⼀/KIYOTAKA SUGIYAMA 杉⼭清貴」において、au フィナンシャルホールディングス株式会社（本社:東京都中央区、代表取締役社⻑: 石月 貴史、以下 au フィナンシャルホールディングス）より特別協賛（表記: auFG presents）をいただくことが決定いたしました。





■イベントについて

本イベントは、時代に金字塔を打ち立てた音楽レジェンドと比類なき才能を持つアーティストによるニューアクション「LIVE LEGEND X」の第一弾として開催されるものです。

1970年代から1990年代に日本の先駆者たちが創出した音楽“シティポップ”。都会的で煌びやかなその音楽世界は、今や日本だけにとどまらず世界が注目するものとなっています。

リリースされてから30年、40年の月日が経った令和の時代も、それらは色褪せず、多感な世代にもインパクトを与え、影響を及ぼしています。そんなシティポップをはじめ、幅広い領域の日本の音楽を世界に向けて発信していくのが「LIVE LEGEND X」です。





■au フィナンシャルホールディングスよりコメント

「本音楽ライブ参加者の中心である、エンタテインメントへの参加意欲が旺盛なバブル世代から、現在の音楽市場を牽引するZ世代の若者までの幅広い年代の来場者層に対して、スマートフォンを起点としたより身近な金融サービスを提供するauフィナンシャルグループの存在を知っていただき、親しみを感じていただく機会となることを目指しています。」

au フィナンシャルホールディングスによる特別協賛を受け、本イベントをより魅力的な音楽体験としてお届けできるよう取り組んでまいります。

【公演概要】

タイトル：auFG presents LIVE LEGEND X 2025 ～ライブ レジェンド クロス 2025～

JUNICHI INAGAKI 稲垣潤⼀/KIYOTAKA SUGIYAMA 杉⼭清貴

開催日時：2025年12月26日（金）開場18:00／開演18:30 予定

場所 ：昭和⼥⼦⼤学・⼈⾒記念講堂 （東京都世⽥⾕区太⼦堂1-7-58）

公式ホームページ : livelegendx.com

チケット：既に完売となっております





■稲垣 潤⼀

1953 年7月9日生まれ。仙台市出身。中学時代から本格的なバンド活動を始める。高校卒業後、ライブハウス、ディスコ、米軍キャンプなど様々な場所でライブ活動をする中、ドラムを叩きながらのボーカルというスタイルで注目を浴び、1982 年「雨のリグレット」でデビュー。「ドラマティック・レイン」「夏のクラクション」、「クリスマスキャロルの頃には」他。2016 年から「コンセプトライブ」を⾏う。

2025 年全国31 公演ツアー中。

稲垣潤⼀オフィシャルHP：https://j-inagaki.net

■杉⼭ 清貴

1983年に杉⼭清貴&オメガトライブとして「サマーサスピション」でデビュー。86年には「さよならのオーシャン」でソロ活動を開始し、80年代の音楽シーンを代表する存在となる。透明感ある歌声と都会的なサウンドで独⾃の世界を確⽴し、J-POP／J-AOR のカリスマとして⼀時代を築いた。

現在もギター弾き語りのアコースティックLIVE から⼤規模ホールツアーまで幅広く活動し、全国のファンを魅了し続けている。

杉⼭清貴オフィシャルHP：https://www.islandafternoon.com

主催：LIVE LEGEND X 実⾏委員会

企画・制作：オンザライン、キョードー⼤阪、TSP太陽

本公演に関するお問い合わせ：キョードー東京 0570-550-799 （平日11時～/⼟日祝10時～18時）

特別協賛：au フィナンシャルホールディングス株式会社

URL ：https://www.au-financial.com/

代表者 ：代表取締役社⻑ 石月 貴史

事業内容：KDDIグループの金融事業を担う、auフィナンシャルグループ各社 （銀行、クレジットカード、

QR決済、保険、投資運用、フィナンシャルエージェンシーなど）の経営管理、統括など