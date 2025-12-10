台新證券投資信託、合併後に業界トップ10入りを果たし、運用資産1兆台湾ドルを目指す

台湾、台北--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 台新金融HDと新光金融HDは11月24日に合併を完了し、資産運用子会社である台新證券投資信託有限公司と新光投資信託有限公司が統合を完了した最初の企業となりました。存続会社である台新證券投資信託有限公司の運用資産は現在5300億台湾ドルで、台湾で9位にランクインし、運用資産1兆台湾ドルを目指します。

本プレスリリースではマルチメディアを使用しています。リリースの全文はこちらをご覧ください。：https://www.businesswire.com/news/home/20251208094497/ja/

Picture： Taishin Financial Holding Co. and Shin Kong Financial Holding Co. completed their merger on November 24. From left to right: TS Financial Holding Deputy General Manager Wu Hsin-hao, MasterLink Securities Corp. Chairman Chen Chun-hung, Shin Kong Life Insurance Co. Vice Chairman Hung Shih-chi, TS Financial Holding President Welch Lin, TS Financial Holding Co. Vice Chairman Wei Pao-sheng, Securities Investment Trust and Consulting Association of the R.O.C. Chairman You Chou-wen, TS Financial Holding Co. Chairman Thomas Wu, Taishin Securities Investment Trust Co. former Chairman Wu Kuang-hsiung, Taishin Securities Investment Trust Co. Chairwoman Lai Chao-yin, Vice Chairman Sam Lin, Taishin Securities Co. Chairman Jerry Guo, and Taishin Securities Investment Trust Co. General Manager Yeh Chu-chun.

新取締役会は、褚昭吟を会長に選出しました。同社に30年近く在籍する同氏は、経営資源の統合、人材の採用、そして革新的で市場に適合した商品の開発に注力すると述べています。彼女は裁量投資サービスの強化を強調し、今回の合併により1兆ドル規模の資産運用会社への成長を加速すると考えています。

副会長の林尚緂は、合併後の会社は資産運用、商品開発、投資に関する専門知識、販売、リスク管理における両社の強みを結集していくと述べています。同氏は、今回の統合により裁量運用サービスが強化され、アクティブおよびパッシブETFとミューチュアルファンドの品揃えが拡大し、台湾がアジアの資産運用ハブとなるという目標を推進すると述べています。

ゼネラルマネージャーの葉柱均は、同社のマネー・マーケット・ファンドの運用資産残高が9月時点で1600億台湾ドルを超え、7年連続で市場リーダーの地位を維持していることを強調しました。同社は台新金融HDの主要な資産運用部門として、機関投資家や富裕層の顧客に対し、質の高い裁量運用サービスを提供し続けることで、長期的なパフォーマンスの強化を図っていくとしています。

合併後、同社はより幅広い商品ラインナップを提供し、台新の米国A社債20+ ETF（00942B）や新光ICE 15+年米国通信指数ETF（00867B）といった、それぞれ100億台湾ドルを超える投資適格債券ETFも取り扱う予定となっています。人気のテーマ型ETF（台湾TIPカスタマイズド台湾ESG高配当小/中キャップETF（00936）や新光US電気インフラ品質収益ETF（009805）など）も、投資家の強い関心を集めています。今年、2つのアクティブ運用型ETFが、新たな投資機会を捉え、投資家の資産形成を支援するため新たに設定される予定です。

* 報道関係者の皆様へ：プレスリリースの再編集または改変は、公開情報に基づき行われるものとし、誇張または虚偽の報道は避けるようお願いいたします。

（台新證券投資信託股份有限公司による単独運用）

同社が運用するファンドは、金融監督管理委員会（FSC）またはその指定機関の承認を受けているものの、この承認によって投資リスクが排除されるわけではありません。過去の運用実績は将来のリターンを保証するものではなく、ファンド運用会社は、その注意義務を果たすことを超えて、いかなる損益についても責任を負いません。投資家の皆様は、事前にすべての募集文書およびリスク開示文書をお読みください。

