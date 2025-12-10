LRN、ボブ・レモンドを最高経営責任者に任命



倫理、コンプライアンス、原則に基づくパフォーマンス分野において、LRNのグローバルな影響力を拡大する、実績ある情報サービスおよびガバナンスのエグゼクティブ

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- LRN株式会社倫理・コンプライアンス技術およびソリューション分野の世界的リーダーである当社は本日、ボブ・レモンドを最高経営責任者（CEO）に任命したことを発表しました。レモンドは取締役会にも加わります。

30年以上にわたり、LRNは倫理とコンプライアンスの分野で基準を確立し、比類なき専門知識と技術によってこの分野を形作ってきました。LRNは世界2,500以上の組織において、原則に基づくパフォーマンスの促進、文化の強化、行動の向上に注力しています。ニューヨークを拠点とするレモンドは、取締役会および経営陣と緊密に連携し、LRNの目的志向のミッションを推進するとともに、同社の革新と成長の新たな段階へと導いていきます。

「世界中の組織は、増大する規制の複雑さ、高まる文化的期待、そして急速な技術変化に対応しています」とレモンドは述べた。「LRNの使命--そして倫理的で価値観に基づく行動を促す技術を活用したアプローチ--は、これまで以上に重要となっています。この卓越した企業に加わることを光栄に思うとともに、才能ある同僚たちと協力し、ソリューションの拡大、成長の加速、そして世界中の顧客に提供する影響力の深化に取り組むことを楽しみにしています」

レモンドは、2020年にLRNのCEOに就任し、同社の成長と拡大期を率いたケビン・ミシェルセンの後任となる。ミシェルセンは取締役会を支援する顧問職に異動する。

「LRNにとって極めて重要なこのタイミングでボブを迎えられることを大変嬉しく思います。彼が当社を革新、影響力、成長という新たな段階へと導いてくれると確信しています」と、LRN創業者兼会長のドブ・サイドマンは述べた。「ガバナンス、リスク管理、データ・アナリティクス、情報サービス事業において持続的で収益性の高い成長を牽引してきたボブの実績と、目的志向型リーダーシップへの確固たる姿勢が相まって、LRNが世界中の組織にサービスを提供する能力を強化するでしょう」と、リーズ・エクイティ・パートナーズのパートナーであるジャック・ガランテは付け加えた。

ガランテ氏はまた次のように述べた。「過去数年間にわたるケビン・ミシェルセン氏のリーダーシップに対しても深く感謝している。彼の経営手腕により事業基盤が強化され、LRNは今後の機会に向けて確固たる基盤を築くことができた」

レモンドは、目的志向の情報サービス、データ・アナリティクス、ガバナンス・リスク・コンプライアンス（GRC）事業の拡大において、20年以上にわたるリーダーシップ経験を有しています。

最近では、買収投資プラットフォームであるネクサス・パートナーズを共同設立し、カーライル・グループの取締役兼アドバイザーを務めた。以前は、インスティテューショナル・シェアホルダー・サービスおよびクラリベイトで上級管理職を歴任し、ウォルターズ・クルワーの法務・規制部門の最高経営責任者を務めた。キャリア初期には、IHSグローバル・インサイトおよびプライマークでも指導的立場にあった。

30年以上にわたり、 LRN 組織が倫理的な文化を育み、行動水準を高め、原則に基づいたパフォーマンスを促進する支援を行ってきました。現代の倫理・コンプライアンス分野の先駆者であるLRNは、教育、テクノロジー、アドバイザリーソリューションを世界中の数百の主要組織に提供し、現在では世界中で3,000万人以上の学習者にリーチしています。LRNは、世界で最も尊敬され成功している企業を含む2,500以上の組織にとって、信頼される長期パートナーです。Inc.誌が選ぶ「Inc. 5000 最も急成長している企業」に選出されたLRNは、ニューヨークに本社を置き、世界中のクライアントを支援する従業員を擁しています。

