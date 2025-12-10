夜の商店街で土佐の文化を楽しもう！

「よさこい高知 宵の舞 ～夜に咲く、よさこいと文化の華～」を開催

どっぷり高知旅キャンペーン推進委員会では、ナイトタイムエコノミーの活性化や冬場の誘客促進のため、令和８年１月10日（土）から令和８年２月１日（日）の期間、高知市中心部でナイトイベント『よさこい高知 宵の舞』 を開催します。

イベント期間中、毎日開催されるよさこい鳴子踊りで街が熱気に包まれる！

平日はひろめ市場南スペース「よさこい広場」で、土日祝には大橋通り商店街も会場に加え、よさこい鳴子踊りを開催します。１日１回正調よさこいに参加してチームと一緒に踊る体験プログラムも実施予定です。

（出演チーム）

大橋通り踊り子隊／帯屋町筋／京町・新京橋「ゑびすしばてん連」／上町よさこい鳴子連／万々商店街 万々歳／濱長 花神楽／TACYON／十人十彩／学生よさこいチーム 粋恋／高知学生 旅鯨人／

YAMAKIN EVA連／蘭マル／須賀IZANAI連／よさこいチーム炎～ほむら～／空跳～くどう～／

いちぜん／夏帰鳥～なつきちょう～／高知県よさこいアンバサダー 絆国際チーム／

よさこいチーム 社楽々／とらっくよさこい（ちふれ）／祭屋よさこい踊り子隊／祭三代・IKU！

※参加チームは、諸事情により変更になる場合があります。

さまざまな土佐の伝統芸能を披露！

ひろめ市場南スペース「よさこい広場」で土佐の伝統芸能を日替わりで披露します。土日祝には土佐の神楽保存会構成団体が日替わりで出演します。

歴史ある舞と音色を、週末のひとときにぜひご堪能ください。

（出演者）

本川神楽／名野川岩戸神楽／津野山古式神楽／岩原・永渕神楽／幡多神楽／

いざなぎ流御祈祷神楽／池川神楽





蓮池太刀踊保存会／明徳義塾高校太鼓部／楓屋葉っぱ／都山流尺八 高知県支部／

彩宴（和太鼓）／正曲一絃琴白鷺会／山田太鼓／吾北青龍太鼓一番風

坂野志麻／三味之刻／岡林立哉（馬頭琴）／サンドイッチパーラー／矢野絢子／スーパーバンド。／KE☆N（HumanBeatBoxer）／ハナカタマサキ／田村花枝

※出演者は、諸事情により変更になる場合もあります。

高知城天守閣の開館時間延長！高知市の夜景を一望できる特別体験

日本三大夜城“高知城”の天守・懐徳館が19時30分まで夜間特別延長します。

高知市の夜景を楽しめる他、天守までの道中にはカラフルな照明演出などを用意し、夜間開館を盛り上げます。

加えて、オリジナルの「夜の御城印」も限定販売。幻想的な夜の城をゆっくりとお楽しみください。

飲んで泊まってトクをする！高知家の晩酌きっぷご褒美アップ大作戦

高知県は、県民が選んだ「観光客におすすめしたいお店」を基にしたお得な飲食体験きっぷ「高知家の食卓 晩酌きっぷ」を展開しています。夜営業を中心とする18店舗と、宿泊施設が推薦する飲食店で利用でき、「晩酌きっぷ」を提示すると一品サービスや割引などの特典を受けることができます。今回、イベント期間限定で、特典を大幅アップします。

晩酌きっぷを会場で見せるだけでガチャガチャ抽選に参加でき、宿泊券１万円分や高知の果物ギフトなどが当たります。（お一人様１回限り）

※「高知家の食卓 晩酌きっぷ」に関する情報はコチラ

■『よさこい高知 宵の舞』

開催期間：令和８年１月10日（土）～２月１日（日）

開催時間：【平日】18：00～19：30 【土日祝】17：00～19：30

開催場所：ひろめ市場南スペース「よさこい広場」

大橋通り商店街

※イベントの詳細についてはコチラ

■お問い合わせ：どっぷり高知旅キャンペーン よさこい高知 宵の舞イベント事務局

［㈱高知広告センター内 平日10：00～17：00］

☎088-873-8700