KOSAとMegazoneCloud社、東京で韓国AI·ソフトウェア(ＳＷ)企業13社の日本進出を支援

11月17日から19日、東京にて日本SI大手企業・金融グループ・物流大手グループSIerとビジネスミートアップを実施

韓国、ソウル--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 韓国人工知能・ソフトウェア産業協会（KOSA）とMegazoneCloud社*1は、11月17日（月）から19日（水）まで、韓国の有望なAI・ソフトウェア(ＳＷ)企業13社の日本市場進出を支援するプログラムを東京にて開催した。

*1 大韓民国のクラウドマネージドサービス提供企業プロバイダー

本プログラムは、大・中小企業・農漁業協力財団が推進する「同伴進出支援事業」*2 の一環として実施されたものである。本事業は、MegazoneCloud社が主管を務め、KOSAが遂行したもので、 MegazoneCloud社のグローバル協力体制と現地ネットワーク、インフラを活用し、韓国企業の日本市場進出を総合的に支援するために用意された。

*2 大企業とともに中小企業の海外進出を支援する事業

本イベントは 日本SI大手企業 ・金融グループ・物流大手グループSIerどの現地主要企業とのビジネスミートアップ形式で運営された。

参加企業は、MakinaRocks、BI MATRIX、Sionic AI、Scatter X、Splab （Umoh）、ECOPEACE、Xcurenet、Opensurvey、WhaTap Labs、KOREA FIRSTEC、Crowdworks、CrossHub、PIAspaceの計13社であり、生成AIを含むAI・ソフトウェア(ＳＷ)分野の先端技術を中心に、グローバルパートナーシップの機会を模索した。

選定企業は主管企業及び日本の現地協力ネットワークから技術高度化コンサルティング、海外実証（PoC、NDAなど）、現地法人の設立、広報・マーケティング、ネットワーキングミートアップ、現地企業の投資などに関する支援を受けることによって、ソリューションのグローバル認知度を向上させ、日本市場への進出基盤を強化した。

参加企業は、現地で実施されたプログラムによって日本市場内のAI・ソフトウェア(ＳＷ)技術に対する必要性を直接確認することができ、今後の市場進出戦略を具体化する点で大きな助けになったと表明した。

ソ・ソンイルKOSA常勤副会長は、「今回のプログラムによって、各13社のテーマごとに現地大手企業の各部署との深度ある意見交換を行い、日本市場の需要を実質的に確認するきっかけとなった」と述べ、「参加企業の規模を拡大し、日本やアジア主要拠点に支援地域を広げて、韓国AI・ソフトウェア(ＳＷ)企業がグローバル市場で競争力を確保できるように継続して支援する」と語った。

