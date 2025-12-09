【TAC公務員】「合格に向けてのスタートダッシュ！公務員試験上位合格への道 パート2」を12/18（木）にオンラインで開催
TAC株式会社
2025年12月18日（木）20:00 ～21:00 オンラインで開催！（+質問・相談）
■日時／場所
- 担 当 講 師
- 参 加 方 法
- 会 社 概 要
会社名：ＴＡＣ株式会社
大学2年生必見！上位合格&3年生での合格を狙える！
池袋校担任講師に加え、都庁一般方式 最終合格順位6位の方が登壇します！
合格に向けてのスタートダッシュを切りましょう！
※Zoomを利用してご参加いただくオンライン専用のイベントです。校舎での開催ではございません。
12月18日（木）20：00～21：00 オンラインで開催！（+質問・相談）
オンラインで開催（Zoomにて配信します）
TAC公務員講座 関内 悠真 講師
皆さんが道を作り、壁を乗り越え、新たな物語を作るチャンスがTACにはあります。
見据えた先の想いを行動に。共に歩んで行きましょう！
ご予約はこちら（参加無料）
https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#ikebukuro
代表者：代表取締役社長 多田 敏男
設 立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業
本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html