受講生限定ウェビナー｜『AIに直接ツールを操作させて単純作業から解放される方法』

「生成AIの結果をドキュメントなどに手でコピペするのが面倒くさい…」「AI活用できてる実感がわかない…」と思っているあなたへ。

今回のウェビナーでは、様々なツールと生成AIを連携させて作業を自動化する方法について解説します

12/19(金) 21時～

『AIに直接ツールを操作させて単純作業から解放される方法』

今回はバイテック 業務効率化プロ講師 池田さんが登壇

AIに直接ツールを操作させる方法や自動化の事例について解説いただきます。

📚この講座で学べること

・いろいろなツールと生成AIのかんたんなつなぎ方

・生成AIの回答をコピペする単純作業をなくす方法

・様々な作業を自動化する極意



AIとツールの連携で、“明日からの作業”が劇的に変わります

【本件に関するお問い合わせ先】

■ 報道関係者様およびメディアのお問い合わせ先

株式会社Librex 広報担当：高嶋

電話番号：03-4400-6693

メールアドレス：customer-success@bytech.jp

■ 商品・サービスに関するお客様からのお問い合わせ先

バイテック生成AIオンラインスクール 事務局

電話番号：03-4400-6693（受付時間：平日10:00～18:00）

メールアドレス：customer-success@bytech.jp

公式HP：https://generative-ai.bytech.jp/

企業情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/164574/table/14_1_c9fb4464698d40fd569ba05349d84ae5.jpg?v=202512100956 ]