受講生限定ウェビナー｜『AIに直接ツールを操作させて単純作業から解放される方法』
株式会社LIBREX
■ 報道関係者様およびメディアのお問い合わせ先
■ 商品・サービスに関するお客様からのお問い合わせ先
[表: https://prtimes.jp/data/corp/164574/table/14_1_c9fb4464698d40fd569ba05349d84ae5.jpg?v=202512100956 ]
「生成AIの結果をドキュメントなどに手でコピペするのが面倒くさい…」「AI活用できてる実感がわかない…」と思っているあなたへ。
今回のウェビナーでは、様々なツールと生成AIを連携させて作業を自動化する方法について解説します
12/19(金) 21時～
『AIに直接ツールを操作させて単純作業から解放される方法』
今回はバイテック 業務効率化プロ講師 池田さんが登壇
AIに直接ツールを操作させる方法や自動化の事例について解説いただきます。
📚この講座で学べること
・いろいろなツールと生成AIのかんたんなつなぎ方
・生成AIの回答をコピペする単純作業をなくす方法
・様々な作業を自動化する極意
AIとツールの連携で、“明日からの作業”が劇的に変わります
【本件に関するお問い合わせ先】
■ 報道関係者様およびメディアのお問い合わせ先
株式会社Librex 広報担当：高嶋
電話番号：03-4400-6693
メールアドレス：customer-success@bytech.jp
■ 商品・サービスに関するお客様からのお問い合わせ先
バイテック生成AIオンラインスクール 事務局
電話番号：03-4400-6693（受付時間：平日10:00～18:00）
メールアドレス：customer-success@bytech.jp
公式HP：https://generative-ai.bytech.jp/
企業情報
[表: https://prtimes.jp/data/corp/164574/table/14_1_c9fb4464698d40fd569ba05349d84ae5.jpg?v=202512100956 ]