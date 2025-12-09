2026年の「最強開運日」はいつ？ 新しいことを始めるのにオススメの縁起のいい日をご紹介。
＜目次＞
■天がすべてを許す最上の大吉日「天赦日」（てんしゃにち）
■始めたことが万倍になって実現する「一粒万倍日」（いちりゅうまんばいび）
■天赦日と一粒万倍日が重なる「最強開運日」は？
■天がすべてを許す最上の大吉日「天赦日」（てんしゃにち）
天赦日は、読んで字のごとく天が赦（ゆる）す日。この日は神様が天に昇り、天がすべてのものを養い育て罪を許す日とされています。年に5～6回しかない最上の大吉日で、特に婚姻に大吉日とされています。新しいことに挑戦するにはもってこいの日です。
2026年に「天赦日」は6回あります。
・3月5日
・5月4日
・5月20日
・7月19日
・10月1日
・12月16日
■始めたことが万倍になって実現する「一粒万倍日」（いちりゅうまんばいび）
この日に蒔いた籾（もみ）は万倍にもなって実ることから、縁起がいい日として知られています。小さなものが大きく育つという意味が込められていて、新しいことをはじめるのにぴったりです。特に種まきや仕事はじめ、開店、出資などに吉日とされていますが、反対にお金を借りたり物を借りたりすると、後に大きく膨らみ苦労してしまうこともあるとされています。
2025年に「一粒万倍日」は、64回あります。
・1月 …1日、2日、5日、14日、17日、26日、29日
・2月 …8日、13日、20日、25日
・3月 …4日、5日、12日、17日、24日、29日
・4月 …8日、11日、20日、23日
・5月 …2日、5日、6日、17日、18日、29日、30日
・6月 …12日、13日、24日、25日
・7月 …6日、7日、10日、19日、22日、31日
・8月 …3日、13日、18日、25日、30日
・9月 …6日、7日、14日、19日、26日
・10月 …1日、11日、14日、23日、26日
・11月 …4日、7日、8日、19日、20日
・12月 …1日、2日、15日、16日、27日、28日
■天赦日と一粒万倍日が重なる「最強開運日」は？
「天赦日」と「一粒万倍日」はそれぞれ縁起のいい日ですが、両方が重なる日は「最強の開運日」とされています。2025年の「最強開運日」は下記のとおりです。
・3月5日（木）
・10月1日（木）
・12月16日（水）
※7月19日も「天赦日」と「一粒万倍日」が重なりますが、何事も成就しない日とされる凶日「不成就日」も重なるため除外しています。
こうした開運日は、結婚式や入籍の日に選ばれたり、会社やお店の開業、新しい財布を使い始める、宝くじを買うなど、いろいろなことに縁起のいい日とされています。
さあ、2026年はどんな1年になるのでしょうか。
新日本カレンダーの「縁起」にまつわるキャンペーンや商品をご紹介■「カレンダーで開運・招福 プレゼントキャンペーン」実施中
新日本カレンダーから販売中のカレンダーを購入し、アンケートにご回答いただいた方の中から抽選で365名様に、「開運・招福アイテム」をプレゼントするキャンペーン(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000117480.html)を実施中です。
■「縁起のいい日」カレンダー＆手帳 シリーズ
新日本カレンダーでは、いろいろな吉日の情報が載った「縁起のいい日」シリーズのカレンダーと手帳を販売中です。
縁起のいい日 壁掛け
縁起のいい日 卓上
縁起のいい日手帳
お取り扱いは、全国のロフトやハンズ、地域の文具店や雑貨店、大手スーパーやホームセンターなど。また、インターネットではAmazonや楽天市場のほか、新日本カレンダー運営のECサイト「暦生活」でも販売中です。
暦生活 :
https://www.543life.com/ic/good-day
■「縁起のいい日 年間カレンダー」を特別付録でご提供中
また、新日本カレンダーでは、現在販売中の2026年版のカレンダー商品に、特別付録として「縁起のいい日 年間カレンダー」を付けてご提供しています。
対象商品は、一部の商品を除いた壁掛けカレンダーと卓上カレンダーで、商品パッケージのシールや台紙などに「特別付録付き」と記載があります。また、新日本カレンダーWebサイトの各商品の「備考欄」でもお確かめいただけます。
新日本カレンダーWebサイトの各商品はこちら(https://www.nkcalendar.co.jp/pickup/furoku_2025.html)（※各カレンダーの「備考欄」をご確認ください）
上記のプレスリリースの記事は、Webメディア「暦生活」の記事を元に作成されました。
▼暦生活について
暦生活は、1922年創業のカレンダーメーカーである新日本カレンダー株式会社が運営するWebメディアです。日本の季節を楽しむ暮らしを「暦生活」と名付けて提案しており、季節の行事や旬のものを毎日発信するSNSの総フォロワーは60万人（2025年11月時点）を超えます。
暦生活：https://www.543life.com
X（旧Twitter）：https://x.com/543life
Instagram：https://www.instagram.com/koyomiseikatsu/
Facebook：https://www.facebook.com/koyomiseikatsu
Threads：https://www.threads.net/@koyomiseikatsu
新日本カレンダー株式会社
■本社： 〒537-0025 大阪府大阪市東成区中道3丁目8-11
■代表者： 代表取締役社長 宮崎安弘
■企業サイトURL： https://www.nkcalendar.co.jp/
■事業内容：カレンダー、団扇、扇子および紙製品の製造販売
有料⽼人ホームの経営
▼このプレスリリースに関するお問い合わせは
新日本カレンダー株式会社
プロモーション部
担当：朝倉晃裕
電話：06-6971-4480
メール：asakura@nkcalendar.co.jp