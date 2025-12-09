2026年の「最強開運日」はいつ？ 新しいことを始めるのにオススメの縁起のいい日をご紹介。

新日本カレンダー株式会社

＜目次＞

■天がすべてを許す最上の大吉日「天赦日」（てんしゃにち）

■始めたことが万倍になって実現する「一粒万倍日」（いちりゅうまんばいび）

■天赦日と一粒万倍日が重なる「最強開運日」は？

■天がすべてを許す最上の大吉日「天赦日」（てんしゃにち）

天赦日は、読んで字のごとく天が赦（ゆる）す日。この日は神様が天に昇り、天がすべてのものを養い育て罪を許す日とされています。年に5～6回しかない最上の大吉日で、特に婚姻に大吉日とされています。新しいことに挑戦するにはもってこいの日です。

2026年に「天赦日」は6回あります。

・3月5日

・5月4日

・5月20日

・7月19日

・10月1日

・12月16日

■始めたことが万倍になって実現する「一粒万倍日」（いちりゅうまんばいび）

この日に蒔いた籾（もみ）は万倍にもなって実ることから、縁起がいい日として知られています。小さなものが大きく育つという意味が込められていて、新しいことをはじめるのにぴったりです。特に種まきや仕事はじめ、開店、出資などに吉日とされていますが、反対にお金を借りたり物を借りたりすると、後に大きく膨らみ苦労してしまうこともあるとされています。

2025年に「一粒万倍日」は、64回あります。

・1月 …1日、2日、5日、14日、17日、26日、29日

・2月 …8日、13日、20日、25日

・3月 …4日、5日、12日、17日、24日、29日

・4月 …8日、11日、20日、23日

・5月 …2日、5日、6日、17日、18日、29日、30日

・6月 …12日、13日、24日、25日

・7月 …6日、7日、10日、19日、22日、31日

・8月 …3日、13日、18日、25日、30日

・9月 …6日、7日、14日、19日、26日

・10月 …1日、11日、14日、23日、26日

・11月 …4日、7日、8日、19日、20日

・12月 …1日、2日、15日、16日、27日、28日

■天赦日と一粒万倍日が重なる「最強開運日」は？

「天赦日」と「一粒万倍日」はそれぞれ縁起のいい日ですが、両方が重なる日は「最強の開運日」とされています。2025年の「最強開運日」は下記のとおりです。

・3月5日（木）

・10月1日（木）

・12月16日（水）

※7月19日も「天赦日」と「一粒万倍日」が重なりますが、何事も成就しない日とされる凶日「不成就日」も重なるため除外しています。

こうした開運日は、結婚式や入籍の日に選ばれたり、会社やお店の開業、新しい財布を使い始める、宝くじを買うなど、いろいろなことに縁起のいい日とされています。

さあ、2026年はどんな1年になるのでしょうか。

