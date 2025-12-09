韓国ブランド「JOSEPH AND STACEY」がジェイアール名古屋タカシマヤでPOPUPを開催

株式会社クイーポ

2025年12月10日(水)よりジェイアール名古屋タカシマヤの1F 財布売場にて、韓国発のブランド「JOSEPH AND STACEY」がポップアップストアをオープン。

期間中は、ジェイアール名古屋タカシマヤ限定アイテムや先行販売アイテムが多数勢揃い。

\15,400(税込)ブロウフローニットフリル リッチブラック

柔らかく弾力のある素材が魅力のブロウフローシリーズに、ジェイアール名古屋タカシマヤ限定のMサイズが新しく加わります。

波のようにゆるやかに揺れるラインは、光や角度によってさまざまな表情を生み、シンプルなデザインにやわらかな存在感を添えてくれます。

\9,130(税込)ラッキープリーツニット(S)ドット ブラッシュグレー

トレンドのポルカドットをあしらった“Happy Object”シリーズ。

細かなドット柄が可愛らしさを引き立てながら、シックなムードも兼ね備えています。

これからの季節に取り入れたくなるアイテムです。

\9,350(税込)ラッキープリーツニット スターリー ワインバッグ シャンパン

ホリデー感たっぷりのスターリー ワインバッグが新登場。

すっきりとした縦長フォルムがボトルをやさしく包み込み、きらりと光る素材が特別な季節にぴったりのアクセントに。

ギフトや手土産にもおすすめ。



また、大好評をいただいている、「ラッキープリーツニットバッグ」にリボンを自由にアレンジできるカスタムイベントも開催。

会期中に対象のニットバッグを購入されたお客様は、6色のリボンからお好きなカラーを選び、最大5つまでバッグにプラス。

リボンひとつで華やかに変わった“世界でひとつだけ”の特別なデザインをお楽しみいただけます。



JOSEPH AND STACEY POPUP STORE

【期間】 2025年12月10日（水）～ 12月16日（火）

【営業時間】10:00 ～ 20:00

【開催場所】ジェイアール名古屋タカシマヤ 1F財布売場

〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4

JOSEPH AND STACEY日本公式ショップの概要

ブランド名：JOSEPH AND STACEY

公式サイト：https://josephandstacey.jp

公式Instagram：https://www.instagram.com/josephandstacey_jp/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@josephandstacey_jp?is_from_webapp=1&sender_device=pc(https://www.tiktok.com/@josephandstacey_jp?is_from_webapp=1&sender_device=pc)

OSEPH AND STACEYについて

2009年に韓国で誕生したライフスタイルブランド。

ブランドのシンボルアイテム「ラッキープリーツニットバッグ」は、韓国の女優やセレブリティが愛用していることで瞬く間に話題となりました。

韓国の人気ドラマにも登場し、コリアンライフスタイルに浸透しています。

プラスチックボトルをリサイクルした環境に配慮した素材を使用していることや20色以上の幅広いカラー展開があることでも注目を集めています。

"GOOD DESIGN, GOOD LIFE" をブランドコンセプトに掲げ、実用性と美しさが共存するデザインを提案しています。