楽天「Show !t」スーパーセールもいよいよ終盤戦（12/11 1:59まで）。災害に役立つポータブル電源をはじめ、防犯用セキュリティカメラ、モバイルバッテリーなど、人気大人向けアイテムを！

・スマホスタンド

・ワイヤレスイヤホン

・ポータブル電源＆セキュリティカメラ

FG-PS001-BK、FG-SCAM04-WH、FG-A9-BK

・PC使用、スマホ充電etc…【FG-PS001-BK】\10,900

【2個セット】\20,800

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4589490375493/

FG-PS001-BK

★☆★便利な、シガーソケットに使えるDC充電ケーブル付き★☆★

(1)バッテリー容量70200mAh、252Wh

(2)定格出力300W(合計)

(3)出力:AC100V出力x2

DC5V USB出力x2

QC3.0 USB出力x1

PD60W Type-C出力x1(入出力コネクタ共通) DC12V出力x1

(4)入力:PD60W Type-C入力x1(入出力コネクタ共通) DC12V入力x1

(5)アウトドアや災害時に役立つLEDライトを装備

(6)本体の過熱を防ぐ冷却ファンを装備

(7)バッテリー残量や入出力電力を確認できるディスプレイを装備

(8)短絡保護、過電流、過電圧などの安全システムを装備

(9)ACコンセントに防滴カバーを装備

・ナイトビジョン対応セキュリティカメラ【FG-SCAM04-WH】\1,480（ポイント10倍）

【2個セット】\2,780（ポイント10倍）

【5個セット】\6,780（ポイント10倍）

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634039/

FG-SCAM04-WH

・HDの高解像度でより鮮明に見える。

・モバイルアプリでいつでもどこからでも遠隔確認。

・1200mAhのバッテリーを内蔵しており、停電の心配がありません。

・355°の広角水平回転で死角なし。

・壁掛けや専用スタンドで、様々な設置場所から撮影できます。

・いつでもどこでも通話し放題の双方向音声機能。

・赤外線ナイトビジョン対応で夜間撮影にも対応。

・ミニサイズ×軽量超小型カメラ【FG-A9-BK】\1,280（ポイント10倍）

【2個セット】\2,250（ポイント10倍）

【5個セット】\4,980（ポイント10倍）

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/selv_4589490375677/

FG-A9-BK

・ミニサイズ。軽量で持ち運び簡単

・300mAhの内蔵バッテリー搭載、最長で約20分使用可能

・3つの設置方法で多様な場所に使用可能

・150度の広角撮影対応、暗所の撮影にも対応

▼FG-BCH-02、MS027W-1、FG-MBATT001▼ 期間中ポイント10倍

FG-BCH-02、MS027W-1、FG-MBATT001

・スポーツに最適！【FG-BCH-02】\1,680（ポイント10倍）

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_6776018043038/

FG-BCH-02

・ 高音質AAC対応。

・ 使用中でも周りの音が聞こえる。

・ オープンイヤー仕様で耳をふさがないので、着用時の圧迫感を軽減。

・ 外気音を取り込められるので、スポーツや屋外に最適。

・ 防水規格IPX5。

・スマホスタンド【MS027W-1】\6,750→\5,700（ポイント10倍）

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_4571574633261/

MS027W-1

【カードケース追加！すべてを1台に】

カード収納機能を新搭載。コンパクトながらも高機能で、持ち運びやすく、

洗練されたデザインが魅力。手に馴染みやすく、外出先でも快適なスマホライフを実現。



【NFCカード対応！かざすだけでアクセス】

マイナンバーカード、免許証、Suica、タッチ決済対応クレカ、カードキーなどを収納可能。

スマホをかざすだけでスムーズな非接触決済が可能。

収納は1～2枚まで対応（※NFC使用時は1枚のみ推奨）。



【変幻自在！あらゆる場面で活躍】

特許取得の折りたたみ構造により、1秒でスタンド展開。

高さ最大約20cmでスマホを安定保持し、

ビデオ会議・料理・撮影・ライブ配信など幅広い用途に対応。

充電しながらメッセージ確認も可能な万能スタンド。

【独自素材採用】

しっとりした手触りと高級感を両立し、動物性原料・DMF不使用。

サステナブルで環境にも優しい素材設計。

【アイアンリング付き・全機種対応】

iPhone 12～17シリーズ全対応。

背面にマグネット非搭載のスマホも、

付属のアイアンリングを貼るだけで使用可能。

・モバイルバッテリー 【FG-MBATT001】\5,980→\1,980（ポイント10倍）

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/selv_4589490375547/

FG-MBATT001

・約138gの軽量設計

・PD急速充電対応

・３デバイス同時充電可能

・純正MagSafeケース対応

・ワイヤレス接続／ケーブル接続 対応

対応デバイス：・iPhone16～12シリーズ

・その他USB Type-C入力ポートを有するデバイス

※マグネットでくっつけてワイヤレス充電ができるのはMagsafe対応のiPhoneのみです。

※ iPhone16～12 シリーズに対応し、最大15Wでのマグネット式ワイヤレス充電が可能です。

FG-VIDKIT001、FG-SELFL09

動画配信に強い撮影セット

【商品撮影・配信向け 4in1キット FG-VIDKIT001】\3,980

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_40004769775774/

FG-VIDKIT001

特徴

・スマホホルダー2個付きの伸縮スタンド

・LEDライト3色切替（3000K～5000K）

外付けマイク付きで高音質録音

製品仕様

スタンド：高さ380-550mm、3/8インチネジ対応

LEDライト：色温度3000K-5000K、USB電源、10W

マイク：ステレオミニプラグ接続、ケーブル長1.8m

ONAIRライト：単3電池3本またはUSB給電

【便利な4WAY！LEDリングライト FG-SELFL09】\2,980

【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4078923107548

FG-SELFL09

特徴

・自撮り、配信、動画撮影に最適

・10段階明るさ調整

・3色の色温度調整（3000K～6500K）

・USB給電でどこでも使用可能

製品仕様

LEDリング外径：約26cm

LED数：120個

明るさ：10段階調整

色温度：3000K～6500K

消費電力：最大10W

スマホ対応幅：約6～8cm

耐荷重：約500g

ケーブル長：約1.9m