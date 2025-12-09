楽天「Show !t」スーパーセールもいよいよ終盤戦（12/11 1:59まで）。災害に役立つポータブル電源をはじめ、防犯用セキュリティカメラ、モバイルバッテリーなど、人気大人向けアイテムを！
楽天市場「Show !t」、年内最後のスーパーセール、いよいよ12/11 1:59までです。
買い残しはないか！？要チェック！
注目のおすすめ商品は以下の通りです：
・スマホスタンド
・ワイヤレスイヤホン
・ポータブル電源＆セキュリティカメラ
大人のライフスタイルを彩るアイテムを、特別価格でご用意しております。この機会をぜひお見逃しなく！
FG-PS001-BK、FG-SCAM04-WH、FG-A9-BK
複数買いでお得！
・PC使用、スマホ充電etc…【FG-PS001-BK】\10,900
【2個セット】\20,800
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4589490375493/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4589490375493/)
FG-PS001-BK
★☆★便利な、シガーソケットに使えるDC充電ケーブル付き★☆★
(1)バッテリー容量70200mAh、252Wh
(2)定格出力300W(合計)
(3)出力:AC100V出力x2
DC5V USB出力x2
QC3.0 USB出力x1
PD60W Type-C出力x1(入出力コネクタ共通) DC12V出力x1
(4)入力:PD60W Type-C入力x1(入出力コネクタ共通) DC12V入力x1
(5)アウトドアや災害時に役立つLEDライトを装備
(6)本体の過熱を防ぐ冷却ファンを装備
(7)バッテリー残量や入出力電力を確認できるディスプレイを装備
(8)短絡保護、過電流、過電圧などの安全システムを装備
(9)ACコンセントに防滴カバーを装備
・ナイトビジョン対応セキュリティカメラ【FG-SCAM04-WH】\1,480（ポイント10倍）
【2個セット】\2,780（ポイント10倍）
【5個セット】\6,780（ポイント10倍）
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634039/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4571574634039/)
FG-SCAM04-WH
・HDの高解像度でより鮮明に見える。
・モバイルアプリでいつでもどこからでも遠隔確認。
・1200mAhのバッテリーを内蔵しており、停電の心配がありません。
・355°の広角水平回転で死角なし。
・壁掛けや専用スタンドで、様々な設置場所から撮影できます。
・いつでもどこでも通話し放題の双方向音声機能。
・赤外線ナイトビジョン対応で夜間撮影にも対応。
・ミニサイズ×軽量超小型カメラ【FG-A9-BK】\1,280（ポイント10倍）
【2個セット】\2,250（ポイント10倍）
【5個セット】\4,980（ポイント10倍）
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/selv_4589490375677/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/selv_4589490375677/)
FG-A9-BK
・ミニサイズ。軽量で持ち運び簡単
・300mAhの内蔵バッテリー搭載、最長で約20分使用可能
・3つの設置方法で多様な場所に使用可能
・150度の広角撮影対応、暗所の撮影にも対応
▼FG-BCH-02、MS027W-1、FG-MBATT001▼ 期間中ポイント10倍
FG-BCH-02、MS027W-1、FG-MBATT001
・スポーツに最適！【FG-BCH-02】\1,680（ポイント10倍）
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_6776018043038/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_6776018043038/)
FG-BCH-02
・ 高音質AAC対応。
・ 使用中でも周りの音が聞こえる。
・ オープンイヤー仕様で耳をふさがないので、着用時の圧迫感を軽減。
・ 外気音を取り込められるので、スポーツや屋外に最適。
・ 防水規格IPX5。
・スマホスタンド【MS027W-1】\6,750→\5,700（ポイント10倍）
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_4571574633261/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/p_4571574633261/)
MS027W-1
【カードケース追加！すべてを1台に】
カード収納機能を新搭載。コンパクトながらも高機能で、持ち運びやすく、
洗練されたデザインが魅力。手に馴染みやすく、外出先でも快適なスマホライフを実現。
【NFCカード対応！かざすだけでアクセス】
マイナンバーカード、免許証、Suica、タッチ決済対応クレカ、カードキーなどを収納可能。
スマホをかざすだけでスムーズな非接触決済が可能。
収納は1～2枚まで対応（※NFC使用時は1枚のみ推奨）。
【変幻自在！あらゆる場面で活躍】
特許取得の折りたたみ構造により、1秒でスタンド展開。
高さ最大約20cmでスマホを安定保持し、
ビデオ会議・料理・撮影・ライブ配信など幅広い用途に対応。
充電しながらメッセージ確認も可能な万能スタンド。
【独自素材採用】
しっとりした手触りと高級感を両立し、動物性原料・DMF不使用。
サステナブルで環境にも優しい素材設計。
【アイアンリング付き・全機種対応】
iPhone 12～17シリーズ全対応。
背面にマグネット非搭載のスマホも、
付属のアイアンリングを貼るだけで使用可能。
・モバイルバッテリー 【FG-MBATT001】\5,980→\1,980（ポイント10倍）
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/selv_4589490375547/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/selv_4589490375547/)
FG-MBATT001
・約138gの軽量設計
・PD急速充電対応
・３デバイス同時充電可能
・純正MagSafeケース対応
・ワイヤレス接続／ケーブル接続 対応
対応デバイス：・iPhone16～12シリーズ
・その他USB Type-C入力ポートを有するデバイス
※マグネットでくっつけてワイヤレス充電ができるのはMagsafe対応のiPhoneのみです。
※ iPhone16～12 シリーズに対応し、最大15Wでのマグネット式ワイヤレス充電が可能です。
FG-VIDKIT001、FG-SELFL09
動画配信に強い撮影セット
【商品撮影・配信向け 4in1キット FG-VIDKIT001】\3,980
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_40004769775774/(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_40004769775774/)
FG-VIDKIT001
特徴
・スマホホルダー2個付きの伸縮スタンド
・LEDライト3色切替（3000K～5000K）
外付けマイク付きで高音質録音
製品仕様
スタンド：高さ380-550mm、3/8インチネジ対応
LEDライト：色温度3000K-5000K、USB電源、10W
マイク：ステレオミニプラグ接続、ケーブル長1.8m
ONAIRライト：単3電池3本またはUSB給電
【便利な4WAY！LEDリングライト FG-SELFL09】\2,980
【URL】https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4078923107548(https://item.rakuten.co.jp/show-it/v_4078923107548)
FG-SELFL09
特徴
・自撮り、配信、動画撮影に最適
・10段階明るさ調整
・3色の色温度調整（3000K～6500K）
・USB給電でどこでも使用可能
製品仕様
LEDリング外径：約26cm
LED数：120個
明るさ：10段階調整
色温度：3000K～6500K
消費電力：最大10W
スマホ対応幅：約6～8cm
耐荷重：約500g
ケーブル長：約1.9m