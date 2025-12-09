PGYTECHからスマホ撮影のクオリティを上げる新製品「MagCam 2 スマートフォン グリップ」を12月9日（火）に発売
カメラやドローン、ガジェット用アクセサリーブランド「PGYTECH（ピージーワイテック）」の日本総代理店、株式会社セキド（本社：東京都港区、代表取締役：大下貴之）では、「MagCam 2 （マグカム 2） スマートフォン グリップ」を2025年12月9日（火）より発売いたします。
MagCam 2 スマートフォン グリップは、スマホ撮影をより快適に、思い通りに楽しむために設計された汎用性の高いモジュールグリップです。PGYTECH PhotoVideo Creativeアプリと連携することで、iPhoneユーザーでも細かなカメラ操作が可能になり、日常の撮影を一段と表現豊かに仕上げられます。
MagCam 2 スマートフォン グリップ 概要
MagSafe対応のスマホグリップとしてスマートフォンに装着して使用できます。快適な握り心地で、Bluetooth接続によりカメラ操作や撮影が可能です。取り外し可能なリモコンを備えており、遠隔から静止画・動画の切り替え、撮影モードの変更、ズーム調整を行えます。前モデルからは新たにカスタムダイヤルを搭載し、フォーカス・露出・ISO の操作にも対応しました。
快適なグリップ
ハンドルには高品質のPUレザー仕上げを採用し、安定したグリップ感を実現しています。モジュール式デザインによりグリップ部分は取り外し可能で、内部には3000mAhバッテリーを搭載。モバイルバッテリーとしてスマートフォンへの給電にも対応します。
Bluetoothでクイック撮影
グリップの操作部はBluetoothリモコンとして機能し、スマートフォンのカメラ操作が行えます。写真／ビデオの切り替え、撮影、ズーム調整などを手元でスムーズに操作できます。
ワンタッチ着脱
ワイヤレス充電モジュールとグリップモジュールは、スナップ式のクイックリリース構造を採用。
撮影用から日常使いまで、素早く確実に切り替えできます。グリップを取り外せば、ワイヤレス充電モジュールをスマートフォンに装着したまま普段使いできます。
スマホスタンド
グリップを取り外せばスマホスタンドとしても使用できます。
また、グリップを取り付けて縦向きに設置すれば、スタンドとしても活用できます。
詳細／購入
● PGYTECH MagCam 2 スマートフォン グリップ (クラシック ブラック)
販売価格：税込8,580円
・PGYTECH JAPAN公式ストア
https://pgytech-japan.com/products/p-pg-081
・Amazon
順次発売予定
・楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/sekido/10p251205010/
・Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p251205010.html
● PGYTECH MagCam 2 スマートフォン グリップ (ミスティ グレー)
販売価格：税込8,580円
・PGYTECH JAPAN公式ストア
https://pgytech-japan.com/products/p-pg-082
・Amazon
順次発売予定
・楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/sekido/10p251205010/
・Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p251205010.html
● PGYTECH MagCam 2 スマートフォン グリップ (ミント グリーン)
販売価格：税込8,580円
・PGYTECH JAPAN公式ストア
https://pgytech-japan.com/products/p-pg-083
・Amazon
順次発売予定
・楽天市場
https://item.rakuten.co.jp/sekido/10p251205010/
・Yahoo!ショッピング
https://store.shopping.yahoo.co.jp/sekido-store/p251205010.html
【セキドについて】
日本国内において45,000社以上の企業や官公庁様と取引実績がある、ドローンの販売並びに各種サポート業務のリーディングカンパニー。ドローンの世界最大手であるDJI社の代理店を日本国内で初めてスタートさせ、現在は東京都虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しております。また、これまで1,950回以上の各種セミナーやイベントを全国で開催、延べ21,000名以上のお客様にご参加いただいております。
【セキドオンラインストア】
https://sekido-rc.com/
【セキド コーポレートサイト】
https://sekidocorp.com/
＜プレスリリースに関するお問い合わせ＞
お問い合わせフォーム：
https://pro.form-mailer.jp/fms/e9180bee126254
受付時間：平日11:00～17:00
TEL：03-5843-7836 FAX：03-5843-7837