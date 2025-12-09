12/13＆14｜Tokyo Coffee Festival 2025 winter開催
NPO法人Farmers Market Association（代表：諸橋洋勝）は、東京・青山にあるFarmers Marketにて、Tokyo Coffee Festival 2025 winterを開催します。当日は、国内外から約40組ものコーヒーショップが集う他、10周年記念のオリジナルミニマグとテイスティングチケットでコーヒーの飲み比べに参加できるほか、こだわりの焼き菓子やグッズ販売、ジャズバンドによるライブ演出など、多彩なコンテンツをご用意。
イベント概要
日程：2025年12月13日（土）& 14日（日）
時間：11:00～17:00
会場：渋谷区神宮前5-53-70 国際連合大学・中庭＆ピロティ ※入場無料。雨天決行
主催：NPO法人Farmers Market Association（@farmersmarketjp(https://www.instagram.com/farmersmarketjp/)）
共催：Good Coffee（@goodcoffeeme(https://www.instagram.com/goodcoffeeme/)）
Instagram：@tokyocoffeefestival(https://www.instagram.com/tokyocoffeefestival/)
公式サイト：https://tokyocoffeefestival.co/
事前チケット：https://tokyocoffeefestival.stores.jp/items/6900555941100f38927a85c3
Tokyo Coffee Festival 2025 winterの見どころ・10周年を記念したオリジナルマグを制作
2015年秋に幕を開け、今年で10周年を迎えるTokyo Coffee Festival。その節目を記念して、ライフスタイルブランドの「KINTO」の協力のもと、オリジナルロゴを入れたミニマグを制作。釉薬の特色により、色の出かたが一つ一つ少しずつ異なるのが特徴です。Tokyo Coffee Festivalらしさを体現する、そして10年の歩みを象徴するこれまでにないデザインの特別なマグに仕上がりました。
・5号目の節目となる今回のオリジナルZINE（小冊子）のテーマは「Coffee is the Symphony」
2023年の開催から制作をしてきたTokyo Coffee FestivalオリジナルZINEも今回で5号目。節目となる本号では、これまでの出店者をはじめ、今もなおコーヒーシーンを築き続けている5組の方々に対談形式でインタビューを実施。コーヒーに携わるなかで直面してきた課題や葛藤、そして変わらず注ぎ続ける情熱を記録し、現在のコーヒーシーンがどのように形づくられてきたのかを紐解きます。
※オリジナルZINEは数量限定販売。事前チケットには付属しますが、当日チケット分は在庫がなくなり次第終了となります。
＜1st round｜変化と普遍＞
ONIBUS COFFEE 坂尾 篤史 × Standart Japan 室本 寿和
＜2nd round｜「第一回目」出身の地方のコーヒ店＞
NAGASAWA COFFEE 長澤 一浩 × Yeti Fazenda COFFEE TM 打出 拓
＜3rd round｜スコープとしてのコーヒー＞
Coffee Supreme 松本 浩樹 × 上田 優花
＜4th round｜コーヒー農園ソシオロジー＞
LuLaLao Coffee 元川 将仁 × 蜃気楼珈琲集団 田上 凜太朗
＜5th round｜本来のコーヒーの本質とこれから＞
PHILOCOFFEA 粕谷 哲 × TOKYOCOFFEEFESTIVAL運営チーム
・10周年記念のオリジナルミニマグの付いたお得な事前チケット
10周年記念ミニマグとオリジナルZINE、そして多様なコーヒーの飲み比べできる「テイスティングチケット」が付いたお得な事前チケットを販売中。当日よりも300円お得なうえ、30分早く入場受付を開始します。（事前チケットの入場受付｜11:00～／当日チケットの入場受付｜11:30～）
飲み比べチケット
10周年記念ミニマグとオリジナルZINEは事前販売の飲み比べセットには確実についてきます。当日販売も数量に限りはありますが、ご用意しています。
事前販売
飲み比べチケット（10周年記念ミニマグ、オリジナルZINE、コイン4枚）：2,700円
【数量限定】当日販売
飲み比べチケット（10周年記念ミニマグまたはミニグラス、オリジナルZINE、コイン4枚）：3,000円
*10周年記念ミニマグ、オリジナルZINE共に、無くなり次第終了となります。
事前チケット購入サイト :
https://tokyocoffeefestival.stores.jp/items/6900555941100f38927a85c3
・国内外から、初出店を多数含む約40店舗ものコーヒーショップが集結
▼出店者
【Coffee / Other Drink from Japan】
Mood coffee&espresso / ooak / Sloth Coffee Roasters / 隣（tonari） / sym coffee roasters / ABOUT US COFFEE / Landscape Coffee37 / Bespoke Coffee Roasters / マルハチ珈琲焙煎舎 / KURIYA COFFEE ROASTERS / NOMAD COFFEE / Layers coffee / コーヒーショップ ミハル / cafe&gin mono / MIA MIA / GRAY coffee roastery / Days Coffee Roaster / COFFEE LONG SEASON / 6かく珈琲 / 二坪喫茶アベコーヒー / WORKBENCH COFFEE ROASTERS / PART COFFEE ROASTER / SOW COFFEE ROASTERS / 蜃気楼珈琲/蜃気楼厨房（キッチン） / LIWEI TOKYO / COFFEE BASE / 一保堂茶舗 / KOJI BARISTA EDITION / トレビーノブランチ / ROSTRO / ひげのコーヒー（12/13のみ） / ほうじ茶STAND（12/14のみ）
【Coffee / Other Drink from Asia】
luli roasts. / Tomorrow Coffee Roasters / LuLaLao Coffee / INFINITY .Yes Lounge / Yettu Tokyo / ALLEY HOUSE / Farm to cup Specialty Coffee / Kofu coffee roaster / LAZY MOMENT COFFEE STAND
【Food】
KINTO FARM（&MOLLIS） / La fille de FAL（ラ フィーユ ドゥ ファル） / ORITSURU / 古民家カフェharu. / BITTY / スコーンショップkomichi / ドーナツショップYOUAND / 菓子屋ヒトトキ / BRUNSWICK KITCHEN & COFFEE / バターマスター / Rabbit Hole Bakes（12/13のみ） / DA'TTE COOKIE（12/13のみ） / tr..ck（12/14のみ）/ Moon.bake （12/14のみ）
【Goods】
ORIGAMI / ノーザンコマーシャル（Aillio） / bra(u)nch / almi pin badge/ Vaughan / vitamosa / Hekiten Japan / ZEF COFFEE ARTS / Little Riddle（12/13のみ） / コーヒーを読む日曜。（12/13のみ） / RAVE estate
・発酵の力で生まれた植物性ミルク「KOJI BARISTA EDITION」を使ったラテを特別に提供
マルコメ株式会社による植物性ミルク「米糀ミルク」をスペシャルティコーヒーと合う味わいに仕上げた「KOJI BARISTA EDITION」。Tokyo Coffee Festival では、この「KOJI BARISTA EDITION」を使用した特別なラテを、人気ロースターのバリスタが日替わりで提供します。
▼担当バリスタ タイムテーブル
13日（土）11:00～13:45 ジェームズ 弥宇
13日（土）14:15～17:00 NOZY COFFEE / 大江 凌
14日（日）11:00～13:45 LATTEST / 三浦 佳奈・大庭 こころ
14日（日）14:15～17:00 Allpress Espresso Japan / 石田 祐太
▼KOJI BARISTA EDITION
発酵の力で生まれた植物性ミルクKOJI BARISTA EDITION
コーヒーのおいしさを邪魔しない、新しい植物性ミルクのかたち。
「KOJI BARISTA EDITION」は、独自の発酵技術を活かして開発したスペシャルティコーヒーに合うテイストのミルクです。
クセが少なく、砂糖を加えなくても自然な甘みが感じられ、クリーミーな口当たりが特徴。
「ラテ」や「カプチーノ」を、より美味しく、美しく仕上げてくれます。
公式サイト：https://www.marukome.co.jp/komekoji_milk/barista/(https://www.marukome.co.jp/komekoji_milk/barista/)
Instagram：@kojibaristaedition(https://www.instagram.com/marukome_family)
・「トレビーノ(R)ブランチ」を使った水の違いによるコーヒー飲み比べ
おいしい水は欲しいけど、空間にはこだわりたい。いままで両立することができなかった、キッチンの常識を変えるあたらしい“浄水”のカタチ。お気に入りの水栓はそのままに、全ての機能はコンパクトにシンクの下へ。トレビーノ(R)ブランチは、水にもインテリアにもこだわりたい方の最適解です。今回は、「トレビーノ(R)ブランチ」で浄水した水と、普段の水道水とで淹れたスペシャルティコーヒーを飲み比べいただくことで、コーヒーの味わいに注目しながら素材としての“水”の味とその変化を体感していただけます。（*飲み比べチケット1枚で2種の試飲）
▼担当バリスタ
Coffee Base MEGURO
2018年、京都四条烏丸に「Coffee Base KANONDO」を創業し、以降、京都を中心に大阪、東京とスペシャルティコーヒー店を拡大。各地域の特性やその場所の水を大切にしながら、スペシャルティコーヒーを通じた課題解決、周辺コミュニティの交流促進に取り組んでいる。
公式サイト：https://www.kanondo.coffee/(https://www.kanondo.coffee/)
Instagram：@coffeebase.meguro(https://www.instagram.com/coffeebase.meguro/)
・生豆の焙煎ワークショップを初開催＆エスプレッソマシンの体験ブースも初登場。
株式会社ノーザンコマーシャルとROSTROの協力で、Tokyo Coffee Festivalで生豆の焙煎ワークショップ、エスプレッソマシンの体験ブースを初の実施。生豆焙煎ワークショップではAillioの1kg焙煎機で煎りたてのコーヒー豆として持ち帰りを、エスプレッソマシン体験ブースではLELITの2種のエスプレッソマシーンの操作はもちろん、会場内で購入した豆をその場でエスプレッソにして味わえます。
▼生豆の焙煎ワークショップ by ノーザンコマーシャル
-ノーザンコマーシャルについて-
焙煎機、グラインダー等の日本正規輸入販売代理店および生豆卸を行っています。今回は弊社が取り扱っている1kg焙煎機
主な取り扱いブランド
JOPER / Aillio / TRINITAS / COMPAK / notNeutal / 生豆卸
公式サイト：https://www.no-co.com/(https://www.no-co.com/)
Instagram：@aillio_japan(https://www.instagram.com/aillio_japan/) / @northern_commercial(https://www.instagram.com/northern_commercial/)
▼エスプレッソマシンの体験ブース by ROSTRO
-ROSTROについて-
2002年に創業したスペシャルティコーヒー専門の焙煎・卸業とコーヒー関連機器の販売代理店です。
2017年5月より、渋谷区富ヶ谷にて珈琲専門店「ROSTRO」を運営しています。イタリア製エスプレッソマシン『Lelit』とグラインダー『Macap』の日本の正規代理店です。マシンの仕入れ・販売・メンテナンスまでROSTROで完全サポートいたします。今回のTokyo Coffee FestivalではLelit社のエスプレッソマシン「MARA-X」と「BIANCA」の無料体験ブースを設置します。
普段使ってみたいけど機会がない方や、家庭にエスプレッソマシンがあるけど疑問があるなどあらゆる質問にもエスプレッソマシンを知り尽くしたスペシャリストがお答えいたします。各ブースでご購入いただいたコーヒー豆をエスプレッソにして入れることも可能です。是非体験しにいらしてください。
公式サイト：https://rostro.jp/
Instagram：@lelit.japan(https://www.instagram.com/lelit.japan/) / @macap.japan(https://www.instagram.com/macap.japan/)
Lelit BIANCA
コンテンツパートナー
YETTU
インドの南部チェンナイに拠点を置くスペシャリティコーヒーの生豆のキュレーター、YETTU（イェットゥ）と申します。インド全土を巡り、最高の品質のスペシャルティコーヒーを、世界でも1番深いコーヒー文化を持つ日本で、ご紹介していこうとしております。テクノロジーへの投資、多様な精製方法、自然環境、沢山お伝えしたいことがございます！是非お試し頂けたら嬉しいです。
公式サイト：https://www.yettu.jp/(https://www.yettu.jp/)
Instagram：@yettu_tokyo(https://www.instagram.com/yettu_tokyo/)
Zef Coffee Arts
ZEF COFFEE ARTSは、美味しいコーヒーを提供するための様々な製品を取り扱っている企業です。同社の「ARTS」という言葉には、「人間の工夫や技術」という意味が込められており、職人技から生まれたこだわりの製品を追求しています。
・取り扱い製品
ZEF COFFEE ARTSでは、グラインダーや洗浄剤からエスプレッソマシン、焙煎機まで、幅広いコーヒー関連製品を取り揃えています。主な製品カテゴリとその例は以下のとおりです。
製品カテゴリ
ウォーターフィルター:BWT各種製品
エスプレッソマシン: AREMDE | NEXUS ONE、ascaso | BABY T PLUSなど
グラインダー: KINU GRINDERS製品など
クリーナー: PULY CAFF製品など
ノックボックス: The Coffee Knock Drawer製品など
フィルター: PRECISE BREW(R) FILTER製品など
焙煎機:Coffee tech engineering 製品など
その他、周辺機器: リンサーなど
主な取り扱いブランド
AREMDE / Ascaso / BWT / Coffee Tech Engineering / IRM / KINUGRINDERS / PULYCAFF / The Coffee Knock Drawer / PRECISE BREW
・ サービス内容
製品に関する質問だけでなく、設置やメンテナンスについても相談が可能です。
・ 関連会社
ZEF COFFEE ARTSは、KINU GRINDERS JAPAN OFFICIAL SHOPの輸入総販売代理店も務めています。
公式サイト：https://zefcoffee.com/(https://zefcoffee.com/)
Instagram：@zefkobe(https://www.instagram.com/zefkobe/)
KINTO
滋賀県彦根市で1972年に創業した KINTO は、使い心地と佇まいの調和を大切にしたライフスタイルブランドです。自然や旬を愉しむライフスタイルをより深めるため、2019年に植物ブランド MOLLIS、2023年に 自社農園のKINTO FARM をスタート。農業とものづくりの視点をかけ合わせるKINTO FARM 初のプロダクト「HERBAL TEA」は、 “摘みたての味わいを、長く愉しむ” をコンセプトに、栽培期間中農薬不使用で育て、手摘みしたハーブを使用。独自のフリーズドライ製法によって、豊かな香りと味わい、摘みたての姿をそのまま閉じ込めています。日々の中で、自然や旬を感じる心地よいひとときをお愉しみください。
公式サイト：https://kinto.co.jp/(https://kinto.co.jp/)
Instagram：@kintojapan(https://www.instagram.com/kintojapan/)
ORIGAMI
ORIGAMIはバリスタの願いから生まれたブランドです。よりよりよい一杯を追求し続けるすべてのバリスタのために。バリスタと向き合い、共に成長し、ともに世界を旅する。世界中においしいコーヒーを増やす。たった一杯のコーヒーが、日常に彩りをあたえ、人と人をつなげ、新しい世界への扉となる。バリスタの願いから生まれ、バリスタと共に歩む。With Barista!私たちORIGAMIの変わることのないスローガンです。
公式サイト：https://origami-kai.com/(https://origami-kai.com/)
Instagram：@origami_coffee.jp(https://www.instagram.com/origami_coffee.jp/)
一保堂茶舗
創業は1717年（享保2年）。近江商人の渡辺利兵衛が拓いた「近江屋」にはじまります。当時はお茶や陶器などを扱っていたようですが、幕末に山階宮（やましなのみや）から「一保堂」という屋号を賜りました。「扱うお茶がおいしいから、これからはお茶一つを保ちなさい」という思いを込めてくださったのでしょう。それからは「一保堂」という屋号で、お茶と真摯に向き合いながら時代に合わせて変化を続けてまいりました。
公式サイト：https://www.ippodo-tea.co.jp/(https://www.ippodo-tea.co.jp/)
Instagram：@ippodotea(https://www.instagram.com/ippodotea/)
=======================================
本リリースに関する問い合わせ先
NPO法人Farmers Market Association
team@tokyocoffeefestival.co (担当：田中・荘司)
公式サイト：https://tokyocoffeefestival.co
=======================================