国内最大級のAIエージェントカンファレンス「AI Agent Day 2026」参加受付を開始｜第一弾、登壇者5名を公開

一般社団法人AICX協会

生成AI技術を活用したAIエージェントの社会実装を推進し、顧客体験（CX）の変革を目指す一般社団法人AICX（AI Customer Experience）協会（東京都、代表理事：小栗伸、小澤健祐、以下、AICX協会）は、2026年2月12日（木）～2月13日（金）に開催するカンファレンス「AI Agent Day 2026」の参加受付を本日より開始します。

無料で参加登録 :https://ai-agentday.jp/

AI Agent Day 2026 テーマ

AI Agent Day は、AIエージェントに特化した国内最大級のカンファレンスです。

前回は申込5,600名超・満足度90％超を記録し、AIエージェント活用の最新事例と実務知見を体系的に学べる場として高い評価を得ました。

AI Agent Day 2026 は 「AI導入の、その先へ。AIエージェントがもたらす構造変革」 がテーマ。

導入が進んだ今だからこそ直面する課題や、組織・業務・制度の変革をどのように進めていくべきかを、国内外の事例や構想を交えて議論します。

単なるトレンド共有ではなく、自社を次のステージへ進めるための具体的な手がかりが得られる2日間です。

開催概要

- イベント：AI Agent Day 2026- 開催日時：2026年2月12日（木）～2月13日（金）- 開催形式：オンライン開催（YouTube配信）- 主催：一般社団法人AICX協会- 運営：株式会社ビジョナリーエンジン- 対象：AIエージェント導入を検討している企業、官公庁関係者、技術者、メディア関係者- 参加費：無料（事前登録制）

※2026年2月13日（金）夜に「AI Agent Day 2026」オフラインイベントも開催予定です。

参加登録時に、オフラインイベント参加希望の有無をご回答ください。

セッションテーマ

Day 1 「AI導入後の次なる課題」｜現場で起きている「構造変革」のリアル

無料で参加登録 :https://ai-agentday.jp/

多くの企業で起きている「構造変革」のリアルに焦点を当て、組織・文化・業務デザインをどう再構築するのかを探ります。

Day 2 「今知るか、後から追うか」｜世界はすでに未来を実装している

AIエージェントは社会の中で動き出しています。ロボティクス、オンデバイスAI、デジタルツイン、社会シミュレーションなど、AIが社会基盤を変革しつつある現場を追います。

第一弾：注目の登壇者 5名

- 日本マイクロソフト株式会社クラウド＆AIソリューション事業本部 ソリューションエンジニア 大森 彩子 氏- BUTTERFLY EFFECT PTE. Ltd.Growth & Marketing Dep. Solution Specialist 原山 修 氏- 大日本印刷株式会社ABセンターAI事業開発ユニット 主席技術員・部長 和田 剛 氏- 一般社団法人 AIロボット協会理事長 尾形 哲也 氏- キリンホールディングス株式会社経営企画部 木村 弥由 氏／デジタルICT戦略部 主務 真弓 裕貴 氏

※登壇日時や追加登壇者は順次公開予定です

スポンサー募集

AICX協会では、本カンファレンスの趣旨に賛同し、AIエージェントの社会実装を共に推進いただけるスポンサー企業を募集しています。ご希望の方は下記「お問い合わせはこちら」よりご連絡ください。

【参画メリット】

- カンファレンスにおける講演・セッション登壇枠の提供- リアル交流会（2月13日夜開催）への特別招待- AIエージェント業界における自社の認知度向上- AIエージェント導入を検討中の企業担当者やキーパーソンとの直接的なネットワーク構築お問い合わせはこちら :https://share-na2.hsforms.com/10uJZGxO4SYiCRj9szqMDTg40103o

AICX協会について

AICX協会（AI Customer Experience Consortium）は、 「分断を超え、体験を変える」をミッションに、AIエージェントの社会実装を通じて、人とAIが共に創造する新しい顧客体験の実現を目指す業界横断型のプラットフォームです。



AICX協会は、生成AIやAIエージェントの急速な発展を背景に、単なる技術普及団体ではなく、「社会実装・倫理・人材・ガバナンスを含めた総合的な変革の場」として設立されました。



企業・自治体・研究機関が垣根を越えて連携し、新しい顧客体験や労働の在り方を再定義するための議論・実証・制度提言を行っています。また、教育・研究・普及・標準化などを通じ、AIエージェントが社会に信頼される形で根付くための仕組みづくりを進めています。

公式サイト：https://aicx.jp

お問い合わせ

一般社団法人AICX協会 広報

E-mail：support@aicx.jp