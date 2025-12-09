2026ミス・インターナショナル日本代表選出大会 25名のファイナリストから世界大会に出場する日本代表が決定！日本一に輝いたのは、山形県代表の八鍬 みちるさん！

一般社団法人国際文化協会

一般社団法人国際文化協会(所在地:東京都中央区、会長:下村朱美)は、「2026ミス・インターナショナル日本代表選出大会」を、2025年12月9日(火) に、ビューティ＆ウェルネス専門職大学内「Grand Hall」で開催いたしました。

日本各地の代表 全25名の中から、 2026ミス・インターナショナル日本代表に輝いたのは、山形県代表の八鍬 みちるさんです。

八鍬さんは、来年開催予定の『第64回ミス・インターナショナル世界大会2026』で、日本の「美と平和の親善大使」 として世界一を目指します。

「ミス・インターナショナル ビューティ・ページェント(以下、ミス・インターナショナル) 」は、ミス・ワールド、ミス・ユニバースと 並ぶ世界3大ビューティ・ページェントの1つで、1960年に米国で誕生し、今年で63回目を迎えました。ミス・インターナショナルは、単に外見的な美しさだけでなく、開催国での国際交流、友好親善、社会貢献活動を通して、各国間の相互理解の増進による世界平和の実現を目標に掲げています。「ミス・インターナショナル世界大会」は社会貢献や文化交流など、外見の美しさにとどまらない活動を通じ、国際社会への理解と共感を広げることを目的としています。

大会当日は、着物審査、水着審査、ドレス審査、英語と日本語のスピーチ審査など多角的な視点での審査を実施。特に日本文化を象徴する着物審査では、各地域の代表が色とりどりの着物を身にまとい、登場しました。厳選な審査の結果、来年開催予定の「第64回ミス・インターナショナル世界大会2026」に出場する日本代表が、25名のファイナリストの中から、誕生いたしました。

2026ミス・インターナショナル日本代表に選ばれた八鍬 みちるさんは、各審査項目での表現力や品格の高さが際立ち、審査員の圧倒的な支持を集めました。そのほかにも、2位・3位、特別賞4種(パーフェクトボディ賞・ビューティスキン賞・ハッピースマイル賞・WEBジェニック賞)の入賞者もそれぞれ選出されました。

2026ミス・インターナショナル日本代表に選出された八鍬さんは、普段はM&Aコンサルティング会社に勤務しながら、日本の文化継承を目指した活動にも取り組んでいます。ご自身も、山形県の祖母から受け継いだ日本の伝統文化である華道を継続されているなど、多方面でご活躍中です。八鍬さんは来年の世界大会に向けて、見た目の美しさに磨きをかけることはもちろん、チャリティイベントなどの社会貢献活動を通じて、思いやりや知性に裏づけられた“内面の美しさ”も高めながら、日本代表として舞台に立つ準備を進めてまいります。そして、世界各国・地域の代表とともに競い、ミス・インターナショナルの栄冠を目指します。

また、ミスに一番愛されたミスである「ミス・フレンドシップ」を受賞した2025ミス・インターナショナル日本代表の能崎愛さんが登壇し、1年間の活動を振り返り、「美しさには人をつなぎ、笑顔を生み出す力があることを学びました。そして、日本代表という称号はクラウンを外した後の生き方でこそ示されるものだと感じており、今後も地域と社会に希望を届けてまいります。」と、コメント。八鍬さんに向けては、「日本代表というタイトルは“魔法のパスポート”です。どうか自分らしさを胸に、自由に羽ばたいてください。」と応援メッセージを送りました。

『2026ミス・インターナショナル日本代表選出大会』は、 日本代表に輝いた八鍬さんのスピーチによって幕を閉じました。

来年開催予定の「第64回ミス・インターナショナル世界大会2026」まで、八鍬さんの日本代表としての活動をぜひご注目下さい。

2026ミス・インターナショナル日本代表 八鍬みちるさんのコメント

この度はこのような光栄な賞をいただいて、とても誇りに思っています。クラウンは私のものというより、日本大会を一緒につくってくださった皆さんのものだと思っています。

この喜びをまず伝えたいのは、母と祖母です。母はずっと私を支えてくれて、レッスンの服選びやスピーチの練習にも付き合ってくれました。祖母は着付けや日本文化を教えてくれて、私の原点をつくってくれた存在です。

世界大会に向けて緊張もありますが、これまで自分が経験してきた勉強や華道のように、自分自身の歩みを信じて丁寧に頑張っていきたいと思います。“美と平和の親善大使”として、私自身が教育に苦労した経験から、すべての子どもたちが教育の機会を持てる社会をつくるための力になれるよう、今後の活動に取り組んでいきます。

入賞者一覧

大会の様子

イベント概要

左から、上野 央楽さん、八鍬 みちるさん、藤野 美和さん左から、上野 央楽さん、齊藤 ゆいんさん、齋藤 優花さん、松村 伶さん

・名称：2026ミス・インターナショナル日本代表選出大会

・開催日 ：2025年12月9日(火) 15:00~17:30(開場 14:00)

・開催場所：ビューティ＆ウェルネス専門職大学内「Grand Hall」

〒224-0012 神奈川県横浜市都筑区牛久保３丁目９－３

・出場者：ファイナリスト25名

・主催：一般社団法人国際文化協会

■「ミス・インターナショナル」について

ミス・インターナショナルは、正式名称を「ミス・インターナショナル ビューティ・ページェント」と言い、1960年に米国で誕生しました。誕生から7年間は米国で開催されていましたが、日本万国博覧会（1970年/大阪）の開催を記念して、日本に開催権が移されました。

国際平和を願う各国の代表が“美と平和の親善大使”として一堂に集う世界大会では、広く世界の国々に“平和の祈り”を発信し、主催国である日本の素晴らしさもアピールしていくという趣旨のもと毎年開催されています。

また、ミス・インターナショナルでは、ミスたちが個々のレベルで国際交流活動を行っており、「緑化推進運動」や「ミス・インターナショナル・フォーラム」をはじめ、「チャリティーイベント」などの社会貢献活動を通じて、日本と世界各国との友好と親善を深めています。

「ミス・インターナショナルJAPAN」公式ホームページ：https://www.miss-international.org/jp/

■「一般社団法人国際文化協会」について

一般社団法人 国際文化協会は世界の文化や芸術の交流を通じた「世界各国との友好・親善」を目的に、1969年（昭和44年）4月、外務省（文化交流部）の外郭団体として認可され、発足。以来、国際貢献事業として「相互理解による世界平和の実現」と「国際社会における日本の正しい理解」をスローガンに、人物交流等を幅広く展開しています。