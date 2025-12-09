イオンモールKYOTO「健康卓球フェス」　参加選手決定

写真拡大 (全6枚)

一般社団法人Ｔリーグ

ＴリーグとイオンモールKYOTOでは、スポーツをがんばる地域の人たちを応援する企画として、子供から大人まで参加できる「健康卓球フェス」の開催にあたり、参加選手、コーチが決定しました。


◆　2025年12月27日 (土) 14:00～15:00


花井 可奈 選手（京都カグヤライズ所属）


平野 朝日 選手（京都カグヤライズ所属）


照井 雄太 Tリーグ卓球エンジョイコーチ


◆　2025年12月28日 (日) 14:00～15:00


田村 美佳 選手（京都カグヤライズ）


平野 朝日 選手（京都カグヤライズ所属）


照井 雄太 Tリーグ卓球エンジョイコーチ




花井 可奈 選手





平野 朝日 選手





田村 美佳 選手









【健康卓球フェス】


開催日時 ： 2025/12/27 (土) 、12/28 (日)　 11:00～18:00　


会場 ： イオンモールKYOTO　Sakura館1階　センターコート


　　　　　（京都駅徒歩5分　 https://kyoto-aeonmall.com/static/detail/access ）


◆　イベント内容


・P4match（卓球マッチ）


誰でも参加可能の卓球ワンマッチをP4match方式で開催。11点マッチのガチンコ卓球勝負！勝者には景品を進呈！！


※申し込みに関する詳細はこちら　 https://tleague.jp/news/detail.php?id=4854


・ENJOY卓球


老若男女誰でも参加可能！Tリーグ照井雄太卓球エンジョイコーチがお相手する卓球体験コーナー！


・選手デモンストレーション＆スペシャル体験


Ｔリーグ選手/コーチや地元強豪選手のスーパープレイが見られるデモンストレーション。実際に選手やコーチと打てるスペシャル体験も実施します。


※「ENJOY卓球」「選手デモンストレーション＆スペシャル体験」は申込不要となります。



★「卓球でつなぐ未来へ」のタグラインの実現を目指す活動は「つなぐプロジェクト」として活動してまいります。


詳しくはこちら　https://tleague.jp/connect/