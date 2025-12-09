イオンモールKYOTO「健康卓球フェス」　参加選手決定

一般社団法人Ｔリーグ

ＴリーグとイオンモールKYOTOでは、スポーツをがんばる地域の人たちを応援する企画として、子供から大人まで参加できる「健康卓球フェス」の開催にあたり、参加選手、コーチが決定しました。

◆ 2025年12月27日 (土) 14:00～15:00

花井 可奈 選手（京都カグヤライズ所属）

平野 朝日 選手（京都カグヤライズ所属）

照井 雄太 Tリーグ卓球エンジョイコーチ

◆ 2025年12月28日 (日) 14:00～15:00

田村 美佳 選手（京都カグヤライズ）

平野 朝日 選手（京都カグヤライズ所属）

照井 雄太 Tリーグ卓球エンジョイコーチ

【健康卓球フェス】

開催日時 ： 2025/12/27 (土) 、12/28 (日) 11:00～18:00

会場 ： イオンモールKYOTO Sakura館1階 センターコート

（京都駅徒歩5分 https://kyoto-aeonmall.com/static/detail/access ）

◆ イベント内容

・P4match（卓球マッチ）

誰でも参加可能の卓球ワンマッチをP4match方式で開催。11点マッチのガチンコ卓球勝負！勝者には景品を進呈！！

※申し込みに関する詳細はこちら https://tleague.jp/news/detail.php?id=4854

・ENJOY卓球

老若男女誰でも参加可能！Tリーグ照井雄太卓球エンジョイコーチがお相手する卓球体験コーナー！

・選手デモンストレーション＆スペシャル体験

Ｔリーグ選手/コーチや地元強豪選手のスーパープレイが見られるデモンストレーション。実際に選手やコーチと打てるスペシャル体験も実施します。

※「ENJOY卓球」「選手デモンストレーション＆スペシャル体験」は申込不要となります。

★「卓球でつなぐ未来へ」のタグラインの実現を目指す活動は「つなぐプロジェクト」として活動してまいります。

詳しくはこちら https://tleague.jp/connect/