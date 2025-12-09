ENJOY！ウエルネス卓球 イオン三好ショッピングセンター 参加選手決定

写真拡大 (全4枚)

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグでは、ウエルネスパートナーであるイオンリテール株式会社との取組として実施するイベント「ENJOY!ウエルネス卓球」にて、イオン三好ショッピングセンター（愛知県）での開催にあたり、参加選手、コーチが決定しました。



◆　2026年1月17日 (土) 14:00～15:00


山室 早矢 選手（九州カリーナ）


安藤 みなみ Tリーグ卓球エンジョイコーチ（元トップおとめピンポンズ名古屋）


照井 雄太 Tリーグ卓球エンジョイコーチ



◆　2026年1月18日 (日) 14:00～15:00


安藤 みなみ Tリーグ卓球エンジョイコーチ（元トップおとめピンポンズ名古屋）


照井 雄太 Tリーグ卓球エンジョイコーチ




山室 早矢 選手（九州カリーナ）

安藤 みなみ Tリーグ卓球エンジョイコーチ


【　ENJOY！ウエルネス卓球 イオン三好ショッピングセンター　】


開催日 ： 2026年1月17日（土）18日（日）　


時間 ： 11:00～17:00　


会場 ： イオン三好ショッピングセンター 1Fセントラルコート　


　　　　　（〒470-0224愛知県みよし市三好町91番地）


アクセス ： 地下鉄赤池駅よりバスで約30分　


（https://www.aeon.jp/sc/miyoshi/access/）　　



◆　イベント内容


・P4match（卓球マッチ）


誰でも参加可能の卓球ワンマッチをP4match方式で開催。11点マッチのガチンコ卓球勝負！勝者には景品を進呈！！


※申し込みに関する詳細はこちら　 https://tleague.jp/news/detail.php?id=4853



・ENJOY卓球


老若男女誰でも参加可能！Tリーグ照井雄太卓球エンジョイコーチがお相手する卓球体験コーナー！



・選手デモンストレーション＆スペシャル体験


Ｔリーグ選手/コーチや地元強豪選手のスーパープレイが見られるデモンストレーション。実際に選手やコーチと打てるスペシャル体験も実施します。



※「ENJOY卓球」「選手デモンストレーション＆スペシャル体験」は申込不要となります。



【「ENJOY!ウエルネス卓球」開催スケジュール】


2025年11月16日（日）　　イオンレイクタウン（埼玉県）　※終了いたしました


2025年12月13日（土）14日（日）　　イオンモール佐野新都市（栃木県）　


　★第2回の参加者も引き続き募集中です。詳しくはこちら☛　https://tleague.jp/news/detail.php?id=4800


2026年1月17日（土）18日（日）　　イオン三好ショッピングセンター（愛知県）


2026年1月31日（土）2月1日（日）　　イオンモール茨木(大阪府）



※第4回の詳細は、決まり次第改めましてお知らせいたします。




★「卓球でつなぐ未来へ」のタグラインの実現を目指す活動は「つなぐプロジェクト」として活動してまいります。


詳しくはこちら　https://tleague.jp/connect/