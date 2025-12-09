ENJOY！ウエルネス卓球 イオン三好ショッピングセンター 参加選手決定

一般社団法人Ｔリーグ

Ｔリーグでは、ウエルネスパートナーであるイオンリテール株式会社との取組として実施するイベント「ENJOY!ウエルネス卓球」にて、イオン三好ショッピングセンター（愛知県）での開催にあたり、参加選手、コーチが決定しました。

◆ 2026年1月17日 (土) 14:00～15:00

山室 早矢 選手（九州カリーナ）

安藤 みなみ Tリーグ卓球エンジョイコーチ（元トップおとめピンポンズ名古屋）

照井 雄太 Tリーグ卓球エンジョイコーチ

◆ 2026年1月18日 (日) 14:00～15:00

山室 早矢 選手（九州カリーナ）安藤 みなみ Tリーグ卓球エンジョイコーチ

【 ENJOY！ウエルネス卓球 イオン三好ショッピングセンター 】

開催日 ： 2026年1月17日（土）18日（日）

時間 ： 11:00～17:00

会場 ： イオン三好ショッピングセンター 1Fセントラルコート

（〒470-0224愛知県みよし市三好町91番地）

アクセス ： 地下鉄赤池駅よりバスで約30分

（https://www.aeon.jp/sc/miyoshi/access/）

◆ イベント内容

・P4match（卓球マッチ）

誰でも参加可能の卓球ワンマッチをP4match方式で開催。11点マッチのガチンコ卓球勝負！勝者には景品を進呈！！

※申し込みに関する詳細はこちら https://tleague.jp/news/detail.php?id=4853

・ENJOY卓球

老若男女誰でも参加可能！Tリーグ照井雄太卓球エンジョイコーチがお相手する卓球体験コーナー！

・選手デモンストレーション＆スペシャル体験

Ｔリーグ選手/コーチや地元強豪選手のスーパープレイが見られるデモンストレーション。実際に選手やコーチと打てるスペシャル体験も実施します。

※「ENJOY卓球」「選手デモンストレーション＆スペシャル体験」は申込不要となります。

【「ENJOY!ウエルネス卓球」開催スケジュール】

2025年11月16日（日） イオンレイクタウン（埼玉県） ※終了いたしました

2025年12月13日（土）14日（日） イオンモール佐野新都市（栃木県）

★第2回の参加者も引き続き募集中です。詳しくはこちら☛ https://tleague.jp/news/detail.php?id=4800

2026年1月17日（土）18日（日） イオン三好ショッピングセンター（愛知県）

2026年1月31日（土）2月1日（日） イオンモール茨木(大阪府）

※第4回の詳細は、決まり次第改めましてお知らせいたします。

★「卓球でつなぐ未来へ」のタグラインの実現を目指す活動は「つなぐプロジェクト」として活動してまいります。

詳しくはこちら https://tleague.jp/connect/