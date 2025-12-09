ENJOY！ウエルネス卓球 イオン三好ショッピングセンター 参加選手決定
Ｔリーグでは、ウエルネスパートナーであるイオンリテール株式会社との取組として実施するイベント「ENJOY!ウエルネス卓球」にて、イオン三好ショッピングセンター（愛知県）での開催にあたり、参加選手、コーチが決定しました。
◆ 2026年1月17日 (土) 14:00～15:00
山室 早矢 選手（九州カリーナ）
安藤 みなみ Tリーグ卓球エンジョイコーチ（元トップおとめピンポンズ名古屋）
照井 雄太 Tリーグ卓球エンジョイコーチ
◆ 2026年1月18日 (日) 14:00～15:00
安藤 みなみ Tリーグ卓球エンジョイコーチ（元トップおとめピンポンズ名古屋）
照井 雄太 Tリーグ卓球エンジョイコーチ
山室 早矢 選手（九州カリーナ）
安藤 みなみ Tリーグ卓球エンジョイコーチ
【 ENJOY！ウエルネス卓球 イオン三好ショッピングセンター 】
開催日 ： 2026年1月17日（土）18日（日）
時間 ： 11:00～17:00
会場 ： イオン三好ショッピングセンター 1Fセントラルコート
（〒470-0224愛知県みよし市三好町91番地）
アクセス ： 地下鉄赤池駅よりバスで約30分
（https://www.aeon.jp/sc/miyoshi/access/）
◆ イベント内容
・P4match（卓球マッチ）
誰でも参加可能の卓球ワンマッチをP4match方式で開催。11点マッチのガチンコ卓球勝負！勝者には景品を進呈！！
※申し込みに関する詳細はこちら https://tleague.jp/news/detail.php?id=4853
・ENJOY卓球
老若男女誰でも参加可能！Tリーグ照井雄太卓球エンジョイコーチがお相手する卓球体験コーナー！
・選手デモンストレーション＆スペシャル体験
Ｔリーグ選手/コーチや地元強豪選手のスーパープレイが見られるデモンストレーション。実際に選手やコーチと打てるスペシャル体験も実施します。
※「ENJOY卓球」「選手デモンストレーション＆スペシャル体験」は申込不要となります。
【「ENJOY!ウエルネス卓球」開催スケジュール】
2025年11月16日（日） イオンレイクタウン（埼玉県） ※終了いたしました
2025年12月13日（土）14日（日） イオンモール佐野新都市（栃木県）
★第2回の参加者も引き続き募集中です。詳しくはこちら☛ https://tleague.jp/news/detail.php?id=4800
2026年1月17日（土）18日（日） イオン三好ショッピングセンター（愛知県）
2026年1月31日（土）2月1日（日） イオンモール茨木(大阪府）
※第4回の詳細は、決まり次第改めましてお知らせいたします。
★「卓球でつなぐ未来へ」のタグラインの実現を目指す活動は「つなぐプロジェクト」として活動してまいります。
詳しくはこちら https://tleague.jp/connect/