神椿所属Vシンガー・ヰ世界情緒 自身初の2DAYS LIVE、5月1日(金)・2日(土)開催決定！2月25日(水)にはE.P.「幻視録」をリリース予定
KAMITSUBAKI STUDIO／PHENOMENON RECORD所属のバーチャルシンガー・ヰ世界情緒が2026年5月1日(金)、5月2日(土)に自身初となる2DAYS LIVEをZepp Haneda (TOKYO)にて開催することが決定しました。
また、2026年2月25日(水)にはアニメ主題歌2曲を収録したE.P.「幻視録」をリリースいたします。
■自身初となる2DAYS LIVEは、これまでのワンマンライブとは一線を画す、コンセプチュアルなスペシャルライブ
2024年、自身初となる有観客ワンマンライブ「Anima III」をパシフィコ横浜で開催し、完全SOLD OUTで成功させたヰ世界情緒。
彼女が次に挑むのは、これまでのワンマンライブとは一線を画す、コンセプチュアルな2日間のスペシャルライブです。
DAY-1「Flower Closet」 は、"衣装"をテーマに、楽曲の世界を多層的に広げるライブ。 装いが物語をまとうように、彼女の世界が舞台の上で開花します。
DAY-2「Anima Re:birth」 は、2021年10月に無観客で開催された1st ONE-MAN LIVE「Anima」を、約5年の時を経て有観客で完全再演。 当時から積み重ねてきた"成長"と"深化"を、いまの彼女だからこそ届けられる形で再び描き出す公演となっています。
会場・配信チケットともに、本日22:30よりオフィシャル1次抽選先行及び販売をスタート。二つのステージで描かれる全く異なる物語を、ぜひ体感してください。
■ライブの開催に先駆け、アニメ2作品の主題歌を収録したE.P.を2月にリリース決定
2026年1月放送のアニメ2作品で主題歌を担当することが発表され、アニメファンからも大きな注目を集めているヰ世界情緒。
そんな彼女の最新E.P.『幻視録』が、2026年2月25日(水)にリリースされることが決定しました。
E.P.『幻視録』には、以下の主題歌を含む全6曲を収録しています。
・アニメ『魔術師クノンは見えている』オープニング主題歌「ラケナリアの夢」
・アニメ『カヤちゃんはコワくない』オープニング主題歌「まぼろしの行方」
さらに注目すべきは、それぞれのアニメの主人公でもある、クノン役・早見沙織、カヤちゃん役・橘杏咲をそれぞれゲストに迎えた、アコースティックver.のフィーチャリング楽曲の収録です。ヰ世界情緒の音楽世界と作品の魅力が融合した、贅沢な仕上がりとなっています。
また、アニメイトおよびゲーマーズにて『幻視録』をご購入いただいた方には、ヰ世界情緒初となるリリースイベントへの応募シリアルをお渡しいたします。詳細はKAMITSUBAKI STUDIO公式Webサイトをご確認ください。
■ライブ情報
ヰ世界情緒 2DAYS LIVE
DAY-1「Flower Closet」
DAY-2「Anima Re:birth」
2026年5月1日(金)・2日(土)
会場：Zepp Haneda (TOKYO)
会場チケット
DAY-1：https://r10.to/isekaijoucho-day1
DAY-2：https://r10.to/isekaijoucho-day2
オフィシャル1次抽選先行
受付期間：2025年12月9日(火) 22:30 ～ 2025年12月21日(日) 23:59
配信チケット
https://www.zan-live.com/live/detail/10701
■商品情報
2025年2月25日(水) リリース
ヰ世界情緒 E.P.「幻視録」
収録曲
1：ラケナリアの夢
2：まぼろしの行方
3：ラケナリアの夢 feat.クノン（Aco.ver.）
4：まぼろしの行方 feat.カヤちゃん（Aco.ver.）
5：ラケナリアの夢（Instrumental）
6：まぼろしの行方（Instrumental）
■通常盤
一般流通商品
発売日：2026年2月25日(水)
価格：2,750 円(税込)
https://lnk.to/PCCG000002489
■きゃにめ盤
発売日：2026年2月25日(水)
価格：5,500 円(税込)
https://canime.jp/product/SCCG000000191/
《きゃにめ盤 限定特典》
・オリジナルぬいポーチ付属
※ヰ世界情オフィシャルグッズ「【ヰ世界情緒】おすわりぬいぐるみ」が入るサイズ感にです。
・スペシャルBOX仕様
・製造ナンバリング入り
※収録曲は両仕様とも共通です。
※特典・仕様は予告なく変更となる場合がございます。
※きゃにめ盤は限定生産となります。お早めのご予約をお願いいたします。
■ヰ世界情緒 プロフィール
自らの歌と創作で世界を表現することを夢見る、バーチャルダークシンガー。
力強く儚い歌声で、"ヰ世界情緒"というキャンバスの上に闇と光、新しい物語を紡ぐ。
花譜、カンザキイオリ、Guiano、大沼パセリ、DUSTCELLら多種多様なバーチャルシンガー・アーティスト・クリエイターといった若き"異能”達が集結し、
YouTube ファーストを掲げ活動するクリエイティブレーベル・KAMITSUBAKI STUDIOより2019年12月9日にデビューした。
シンガーとしてだけでなく、イラスト、ナレーション、声優など様々な方面で自らの表現をおこない、作品を創り出す、唯一無二のクリエイター。
2020年12月に公開したオリジナル曲「シリウスの心臓」Music Videoが現在500万回再生を突破。作詞、作曲は傘村トータが担当。
また、2021年10月23日にYouTube Liveにて全編無料で配信開催した1st ONE-MAN LIVE「Anima」は「#ヰ世界情緒Anima」がTwitterトレンドが世界・日本共に1位になる等大きな話題を集めた。
2022年9月には自身初の個展「ヰ世界情緒展」を東京にて開催。チケットは全日Sold outと大盛況となった。
そして、2024年8月に開催された 3rd ONE-MAN LIVE「Anima III」は初の有観客ワンマンライブとしてパシフィコ横浜 国立大ホールにて開催。全席チケットがソールドアウトするなど勢いが止まらない。
■YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCah4_WVjmr8XA7i5aigwV-Q
■X（旧Twitter） ：https://twitter.com/isekaijoucho
■TikTok：https://vt.tiktok.com/UYEwFn/
■KAMITSUBAKI STUDIOについて
次世代のクリエイター達と共にネットカルチャーの最先端を産み出すクリエイティブレーベルであり、新時代のアーティストマネジメント事業を展開。アーティストの発掘や開発を行うマネジメントスタッフとYouTubeやSNSの運用ノウハウを持ったマーケティングスタッフなどからなる運営体制を作り上げています。
バーチャルシンガー、シンガーソングライター、作曲家、映像作家、ストーリーライター、イラストレーター、デザイナーなど様々なクリエイターやアーティスト達とのコラボレーション、そしてそれを受け取ってくださる皆様とともに作品を“共創”し、新たなクリエイティブ・ライブ・作品の創出や、音楽体験そのもののアップデートに挑戦しています。
公式サイト：https://kamitsubaki.jp/
（運営 株式会社THINKR：https://thinkr.jp/）